Đoạn clip khiến MXH sục sôi nhất lúc này: 1 bữa cơm thôi mà thấy cả 1 nếp nhà!

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh tượng xảy ra ngay trong bữa cơm của một gia đình. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, video đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận, chia sẻ bởi những gì diễn ra khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, cả gia đình 6 người gồm: 2 vợ chồng, bé con, em trai và bố mẹ chồng đang ngồi dùng bữa, bố chồng đã ăn xong là ra ghế nằm nghỉ ngơi, trên mâm cơm chỉ còn 5 người đang ngồi ăn.

Không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, người chồng bất ngờ quay sang tác động vật lý vào mặt vợ ngay trước mặt mọi người. Chưa dừng lại ở đó, anh này còn kéo vợ đứng dậy rồi liên tiếp tác động vào vợ, kèm theo những tiếng quát mắng và chửi bới khiến không khí bữa cơm trở nên hỗn loạn.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý không chỉ là hành động của người chồng mà còn là phản ứng của những người còn lại trong gia đình. Mẹ chồng vẫn ngồi ăn cơm, người em trai ngồi bên cạnh gần như không có động thái can ngăn, trong khi người bố chồng vẫn nằm trên ghế. Trước mắt trẻ nhỏ và người lớn tuổi, cảnh tượng bạo lực diễn ra nhưng không ai đứng ra ngăn cản.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng sự im lặng của các thành viên trong gia đình còn đáng sợ hơn chính hành vi bạo lực. Theo họ, khi chứng kiến một người bị đánh mà không ai lên tiếng hay can thiệp, điều đó vô tình tạo cảm giác rằng hành vi ấy là điều có thể chấp nhận được, hoặc đó là chuyện "thường như cơm bữa".

- "Bố chồng vẫn nằm ghế lướt điện thoại. Mẹ chồng vẫn gắp đều. Chồng tác động liên tục, việc ai nấy làm. Thằng em đâu phải chuyện của nó, nên nó không ai quan tâm luôn".

- "Chắc không phải lần đầu, nên mới ung dung như thế".

Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận đưa ra suy đoán về nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn. Có ý kiến cho rằng việc sống chung với gia đình nhiều thế hệ đôi khi khiến các cặp vợ chồng phát sinh áp lực, đặc biệt khi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp.

Một bình luận thu hút sự chú ý viết rằng: "90% mâu thuẫn vợ chồng khi ở chung với ba mẹ thì nguyên nhân là mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp với nhau..." . Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là góc nhìn cá nhân và không có căn cứ để khẳng định đúng với trường hợp trong đoạn clip.

Điều đáng sợ nhất có lẽ không phải cú đánh mà là sự im lặng

Nhiều người cho rằng chi tiết khiến họ ám ảnh nhất trong đoạn clip không phải hành vi của người chồng, mà là việc những người còn lại trong gia đình vẫn bình thản ngồi đó. Sự im lặng ấy dễ khiến người xem cảm thấy đau lòng hơn cả những tiếng quát mắng.

Trẻ nhỏ là người chịu tổn thương vô hình

Sự việc diễn ra ngay trong bữa cơm và trước mặt một em bé khiến nhiều người lo ngại về tác động tâm lý lâu dài. Trẻ em lớn lên trong môi trường thường xuyên chứng kiến những cảnh này trong gia đình có thể hình thành nỗi sợ hãi, mất cảm giác an toàn hoặc vô tình xem đây là cách giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống sau này.

Dù mâu thuẫn lớn đến đâu cũng không thể biện minh cho bạo lực

Không ít ý kiến cho rằng có thể giữa hai vợ chồng đã xảy ra tranh cãi hoặc xung đột kéo dài, nhưng bất kể nguyên nhân là gì thì việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là điều khó có thể chấp nhận. Mọi khúc mắc đều cần được giải quyết bằng đối thoại hoặc sự hỗ trợ từ người thân, thay vì để cảm xúc dẫn đến hành động gây tổn thương lẫn nhau.

Dù chưa thể kết luận nguyên nhân dẫn đến tình huống này, nhưng đoạn clip vẫn là lời nhắc nhở rằng một gia đình chỉ thực sự là nơi bình yên khi mọi bất đồng được giải quyết bằng sự tôn trọng và đối thoại, thay vì những hành động bạo lực và sự im lặng lạnh lùng của những người chứng kiến.