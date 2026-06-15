Bạn trai giàu có chiều chuộng tôi hết mực, cho mẹ tôi 2 tỷ xây lại nhà nhưng chỉ một câu nói khiến bà lập tức phản đối chuyện kết hôn

Tôi quen Nam qua một người bạn, ngay từ đầu, tôi đã biết anh xuất thân trong một gia đình khá giả. Nhưng phải đến khi chính thức yêu nhau, tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống của người có điều kiện.

Nam rất hào phóng, những món quà anh tặng tôi chưa bao giờ là thứ bình thường. Đó là những bộ mỹ phẩm mà tôi chỉ dám ngắm qua cửa kính trung tâm thương mại, những chiếc túi xách có giá bằng vài tháng lương của tôi. Có lần tôi chỉ buột miệng nói thích đi biển, cuối tuần đó anh đã đặt vé đưa tôi đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Mỗi lần bước vào những nhà hàng đắt đỏ cùng Nam, tôi đều có cảm giác như mình đang sống cuộc đời của một người khác.

Tôi làm nhân viên văn phòng, lương đủ trang trải cuộc sống. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn bằng quán tạp hóa nhỏ trước nhà. Chúng tôi sống trong căn nhà mái bằng, cũng thuộc diện trung bình ở quê. Tôi chưa từng thấy xấu hổ về điều đó nhưng yêu Nam, đôi lúc tôi cũng tự ti. Thế nên khi Nam chủ động tính chuyện tương lai, nói muốn sớm đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi đã nghĩ đời mình sắp bước sang một trang mới.

Nam từng đến nhà tôi vài lần. Anh luôn cư xử lịch sự, mua quà cho mẹ tôi. Vì vậy, tôi càng tin rằng anh là người tốt. Hôm đó, Nam lại ghé chơi. Sau bữa cơm, anh đi một vòng quanh nhà rồi quay sang nói với mẹ tôi bằng giọng rất tự nhiên: "Tháng sau bác đập căn nhà này đi, cháu cho bác 2 tỷ xây lại căn nhà khác. Chứ để thế này, bố mẹ cháu đến chơi nhìn thấy lại không vui, mất mặt gia đình cháu lắm, mang tiếng thông gia".

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng vài giây rồi lại thấy vui. 2 tỷ đồng với gia đình tôi là số tiền không dám nghĩ tới. Tôi nhìn Nam, thấy anh đang nghiêm túc. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, anh làm vậy vì yêu tôi. Anh muốn tôi có cuộc sống tốt hơn, muốn gia đình tôi khang trang hơn trước khi cưới.

Nhưng mẹ tôi lại im lặng. Mãi đến khi Nam ra về, mẹ mới nói rằng bà không thấy vui. Mẹ bảo, nếu thật lòng muốn giúp đỡ, Nam có thể lựa lời khác. Còn cách anh nói khiến mẹ có cảm giác gia đình tôi quá thấp kém, căn nhà này là điều đáng xấu hổ, phải thay bằng nhà khác to đẹp hơn thì gia đình họ mới xứng đáng đặt chân vào.

Tôi phản đối ngay, tôi cho rằng mẹ quá nhạy cảm. Nam vốn sinh ra trong điều kiện tốt, suy nghĩ khác mình cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, anh đã sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ đồng vì tôi, đâu phải ai cũng làm được.

Mẹ chỉ thở dài, bà bảo rằng điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách giàu nghèo, mà là việc một người không nhận ra mình đang thiếu tôn trọng người khác. Bà lo nếu lấy Nam, tôi sẽ phải sống trong một gia đình luôn coi trọng thể diện và địa vị hơn cảm xúc của người đối diện. Đến lúc đó, những lời nói tưởng chừng vô tình có thể trở thành sự khinh thường.

Tôi biết mẹ lo cho mình nhưng nhìn những món quà Nam tặng, những dự định tương lai anh vẽ ra, tôi vẫn tin rằng tình yêu đủ lớn để khỏa lấp mọi khác biệt. Tôi phải làm sao để thuyết phục mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy vui vẻ tận hưởng đây?