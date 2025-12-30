Vợ chồng thu nhập 50 - 80 triệu/ tháng lên mạng "cầu cứu" một chuyện

Những ngày cận Tết, khi câu chuyện thưởng Tết, chi tiêu, mua sắm còn chưa kịp “ngã ngũ”, thì một bài toán quen thuộc khác lại bắt đầu khiến nhiều gia đình phải “ngồi tính đi tính lại”: Lì xì cho con cháu bao nhiêu là hợp lý.

Mới đây, câu chuyện của một cặp vợ chồng Hà Nội với tổng thu nhập khoảng 50 - 80 triệu đồng mỗi tháng đã thu hút sự chú ý khi họ thẳng thắn chia sẻ nỗi băn khoăn của mình. Tiền không phải ít nhưng đến Tết lại không biết nên bỏ bao nhiêu vào mỗi phong bao lì xì cho các cháu.

Status "cầu cứu" xin ý kiến của gia đình thu nhập 50 - 80 triệu/ tháng

Theo chia sẻ, vợ chồng này có mức thu nhập được xem là khá ổn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản chi tiêu cố định hàng tháng như sinh hoạt, nhà cửa, con cái, tiết kiệm…, số tiền dư thực tế không quá dồi dào. Đến Tết, khi phải chuẩn bị lì xì cho con cháu trong nhà, rồi đến con cháu họ hàng, họ bắt đầu cảm thấy áp lực. Lì xì ít thì sợ bị đánh giá là “keo”, mà lì xì nhiều thì tổng cộng lại thành con số không hề nhỏ.

Vấn đề nằm ở chỗ, lì xì Tết không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn gắn với rất nhiều yếu tố vô hình: mối quan hệ gia đình, sự so sánh ngầm, mặt bằng chung của họ hàng, thậm chí là thu nhập được mọi người “ngầm đoán”. Có những gia đình, chỉ vài phong bao lì xì cho con cháu ruột đã tiêu tốn vài triệu đồng. Nếu cộng thêm họ hàng bên nội, bên ngoại, con số ấy hoàn toàn có thể tăng gấp đôi, gấp ba chỉ trong vài ngày Tết.

Chính vì vậy, dù thu nhập 80 triệu/tháng nghe qua tưởng như “không cần nghĩ”, nhiều cặp vợ chồng vẫn rơi vào cảnh cân não. Lì xì cho con cháu ruột trong nhà bao nhiêu để thể hiện sự quan tâm? Con cháu họ hàng thì nên giữ mức nào để không quá chênh lệch? Và quan trọng hơn, mức lì xì đó có đang vô tình vượt quá khả năng chi trả thực tế của gia đình hay không?

Câu chuyện này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, thu nhập 80 triệu/tháng thì việc lì xì vài trăm nghìn cho mỗi cháu là hoàn toàn bình thường, thậm chí là “nên làm”. Nhưng cũng không ít người phản biện, thu nhập cao không đồng nghĩa với việc tiền dư nhiều. Mỗi gia đình có cấu trúc chi tiêu khác nhau, có người còn đang trả nợ, nuôi con nhỏ, tiết kiệm cho tương lai… nên không thể chỉ nhìn vào con số thu nhập để đánh giá mức lì xì.

Ảnh minh hoạ

Một điểm đáng chú ý là áp lực lì xì hiện nay dường như không còn nằm ở ý nghĩa may mắn đầu năm, mà nghiêng nhiều về “mặt bằng xã hội”. Phong bao lì xì đôi khi trở thành thước đo ngầm cho sự thành đạt, mức sống hay độ hào phóng của người lớn. Điều này khiến không ít gia đình rơi vào thế khó, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ, dù thu nhập không thấp nhưng vẫn phải tính toán rất kỹ.

Thực tế, không có một “công thức chung” nào cho việc lì xì Tết. Có gia đình ưu tiên con cháu ruột, lì xì cao hơn, trong khi họ hàng thì giữ mức tượng trưng. Có gia đình chọn cách thống nhất một mức chung cho tất cả để tránh so sánh. Lại có người đặt ra ngân sách lì xì ngay từ đầu, chia đều theo số cháu để không vượt quá khả năng tài chính.

Câu chuyện của vợ chồng Hà Nội thu nhập 80 triệu/tháng vì thế chạm đến tâm lý chung của rất nhiều người: kiếm tiền đã khó, tiêu tiền sao cho “đúng” lại càng khó hơn. Nhất là trong dịp Tết khi mọi chi tiêu đều dễ bị đội lên gấp nhiều lần.

Cuối cùng, lì xì nhiều hay ít, hợp lý hay chưa, có lẽ vẫn phụ thuộc vào mục tiêu tài chính và hoàn cảnh của từng gia đình. Với người này, vài trăm nghìn là nhẹ nhàng, nhưng với người khác, giữ được sự cân đối giữa chi tiêu, tiết kiệm và không tạo áp lực cho bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tết suy cho cùng vẫn là để vui, và phong bao lì xì dù dày hay mỏng cũng chỉ nên dừng lại ở đúng ý nghĩa ban đầu của nó.