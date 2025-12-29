Cựu hot girl Hải Phòng từng ồn ào tình ái với loạt trai đẹp nổi tiếng khoe body đốt mắt ở tuổi U40, đẹp nhất khi "không thuộc về ai"

Từng có giai đoạn, cái tên Helen Thanh Thảo thường xuyên được nhắc đến kèm theo một danh xưng dễ gây chú ý nhưng cũng đầy giới hạn "chị dâu hụt của Bảo Thy". Thế nhưng theo thời gian, cùng với sự trưởng thành của chính nhân vật, Helen dần bước ra khỏi chiếc khung cũ ấy, xây dựng cho mình một hình ảnh độc lập hơn trong tình cảm, trong lối sống và trong cách nhìn về hạnh phúc của người phụ nữ hiện đại.

Từ một mối tình ồn ào đến lựa chọn kín tiếng

Những năm đầu được công chúng biết đến, đời sống tình cảm của cựu hot girl Hải Phòng gắn liền với mối quan hệ cùng anh trai ca sĩ Bảo Thy. Khi mối tình khép lại, cô không chọn cách níu kéo sự chú ý bằng thị phi hay kể lể cảm xúc trên mạng xã hội. Trái lại, Helen gần như rút lui khỏi những ồn ào đời tư, giữ cho mình sự kín đáo hiếm thấy ở một gương mặt từng nổi tiếng nhờ mạng xã hội.

Sau này, Helen từng có mối quan hệ với một cầu thủ Việt kiều. Cũng giống như những gì cô thể hiện từ trước đến nay, chuyện tình cảm này không được phô bày rầm rộ. Chuyện tình của Adriano Schmidt và Helen Thanh Thảo được công chúng quan tâm khi tháng 6/2023, cặp đôi chia sẻ hình ảnh chụp chung với nhau kèm theo dòng kỷ niệm 1 năm hẹn hò. Netizen tính toán cả hai đã yêu nhau từ năm 2022 nhưng bấy lâu vẫn không chia sẻ chuyện riêng tư. Khi mối quan hệ kết thúc, Helen chọn cách im lặng, tôn trọng quá khứ và tiếp tục cuộc sống riêng, không đổ lỗi, không biến tình yêu thành đề tài tranh cãi.

Không còn là "ai đó của ai", mà là chính mình

Ở tuổi 35, Helen Thanh Thảo không còn bị đóng khung trong bất kỳ mối quan hệ nào. Trên mạng xã hội, cô xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ tự chủ về kinh tế, chăm sóc tốt cho bản thân, yêu cái đẹp và trân trọng sự bình yên. Những bức ảnh khoe vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin không mang màu sắc phô trương, mà giống như lời khẳng định nhẹ nhàng: Phụ nữ hoàn toàn có thể quyến rũ và hạnh phúc theo cách riêng, không cần dựa vào danh xưng tình cảm.

Helen không né tránh chuyện yêu đương, nhưng cũng không xem tình yêu là trung tâm duy nhất của đời sống. Với cô, một mối quan hệ chỉ có ý nghĩa khi cả hai đều thoải mái, tôn trọng và không đánh mất bản thân.

Nhìn vào hành trình của Helen Thanh Thảo, dễ nhận ra một điểm chung trong các lựa chọn tình cảm của cô: không vội vàng, không đánh đổi sự tự do và giá trị cá nhân để lấy một mối quan hệ. Tình yêu, nếu có, là sự đồng hành. Nếu không, cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách trọn vẹn.

Đây cũng là quan điểm đang được nhiều phụ nữ hiện đại đồng tình: hôn nhân hay tình yêu không còn là "đích đến bắt buộc", mà là một phần lựa chọn trong cuộc sống. Người phụ nữ có quyền hạnh phúc theo nhiều cách: độc thân, yêu đương, hay kết hôn miễn là họ thấy bình an với lựa chọn của mình.

Từ một hot girl đời đầu từng gắn với những danh xưng ngoài lề, Helen Thanh Thảo ở tuổi 35 đang cho thấy hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh trong tình cảm và rõ ràng trong cách sống. Không ồn ào kể khổ, không dựa vào quá khứ để gây chú ý, cô chọn bước tiếp bằng sự độc lập và tự tin.

Và có lẽ, chính cách yêu không ồn ào, sống không lệ thuộc ấy đã giúp Helen Thanh Thảo thoát khỏi mọi khuôn mẫu cũ để được nhìn nhận đúng với con người hiện tại của mình: một phụ nữ hiện đại, biết mình muốn gì và đủ bản lĩnh để chờ điều xứng đáng.