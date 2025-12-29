Căng thẳng vụ cô gái thu nhập 150 triệu được ghép đôi với thanh niên lương 30 triệu

Những show mai mối không còn xa lạ khi nhiều cặp đôi nên duyên và cũng từ đây, không ít tình huống tréo ngoe, thậm chí được cho là “diễn” để câu tương tác xuất hiện. Câu chuyện tình yêu hôn nhân bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo cảm xúc và sự thấu hiểu, để trở thành những cuộc đấu tố, khoe mẽ tài chính và phán xét thu nhập.

Mới đây, trên MXH đang lan truyền đoạn cut từ show ghép cặp Tứ Chiến Sui Gia, khiến cư dân mạng bất bình vì những tình tiết phi lý, phát ngôn sốc.

Trong clip, cô gái tên Bích Thảo 25 tuổi, công việc là livestream, đến từ TP.HCM cùng mẹ là cô Kim Duyến (60 tuổi) đi kén rể. Mẫu người đàn ông lý tưởng của Bích Thảo là tinh tế và kinh tế.

Cô Kim Duyến và con gái - Bích Thảo (Ảnh chụp màn hình)

Với tiêu chí này, Bích Thảo cũng đặt vấn đề về thu nhập, nhà cửa và xe cộ của các chàng trai khá thẳng thắn, yêu cầu đối phương phải có nhà và xe ô tô riêng. Cô cho biết việc này sẽ quyết định có chọn lựa chàng trai hay không.

Trả lời câu hỏi, chàng trai số 1 (23 tuổi, diễn viên tự do) cho biết thu nhập trung bình 20 triệu đồng/ tháng, đặt mục tiêu 2 năm nữa sẽ có nhà có xe. Chàng trai số 2 (30 tuổi, làm công ty sự kiện) cho biết lương 30 triệu đồng/ tháng, có nhà riêng rồi còn xe thì cưới về sẽ mua. Cuối là chàng trai số 3 (vừa ra trường được 1 năm, kiến trúc sư) có mức lương dao động từ 40 triệu/ tháng, đã sẵn sàng đủ tiền mua nhà riêng và ô tô, chỉ cần cô gái ưng là mua.

Trong suốt quá trình bàn luận về chuyện tài sản này, Bích Thảo liên tục dùng những câu nói mang tính công kích, sốc óc như: “Với độ tuổi hiện tại, nếu các anh không có nhà có xe thì phải kiếp sau”, “SH cũng không được, phải ô tô”. “Mức lương 20 triệu (của chàng trai - PV) này không đủ để đáp ứng cuộc sống của em”, “30 tuổi mà lương 30 triệu là thấp, mới chỉ bằng 1/5 lương của em thôi”, “Em không thích ở chung với mẹ chồng”, “Lương 30 triệu thì phải 5 - 10 năm mới mua được oto”,...

Cuối cùng, vì 3 chàng trai không đáp ứng được tiêu chí nên mẹ con Bích Thảo tuyên bố dừng cuộc chơi vì “không đáp ứng được tiêu chuẩn mà cô gái đưa ra”.

3 chàng trai cùng 3 phụ huynh (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức 1 trong 3 phụ huynh cũng đứng bật dậy tuyên bố dừng cuộc chơi căng thẳng.

Người này bày tỏ sự bất bình, cho rằng Bích Thảo nên hạ tiêu chuẩn xuống, bớt hỏi chuyện tiền bạc mà tập trung vào tình cảm thì sẽ dễ dàng hơn. Phụ huynh này nói thêm rằng ngay cả khi con trai không có nhà có xe thì nhà và xe hiện tại của mình hiện tại sau này cũng sẽ để lại cho con.

Ngay lập tức, Bích Thảo đốp chát: “Cô để lại tài sản cho con cô là bao nhiêu tiền? Dạ thưa cô, một là không thể tiết lộ, hai là không có phải không cô? Con sống thực tế và thực tế thì con đang có nhà và con đang có xe riêng luôn. Mẹ con cũng đang để lại cho con một cuốn sổ tiết kiệm đâu đó 20 tỷ”.

Được biết đây là tập 10 trong chương trình Tứ Chiến Sui Gia trên kênh YouTube SUNRISE MEDIA - Entertainment, phát sóng vào ngày 11/10/2025.

Theo mô-tuýp của chương trình, nhân vật chính là nhà gái gồm cô gái và phụ huynh xem mặt 3 gia đình nhà trai và loại từng nhà sau 2 vòng. Dù được giới thiệu là nơi bạn trẻ đi tìm tình yêu và phụ huynh có cơ hội bày tỏ góc nhìn về chuyện đại sự của con cái nhưng trong vụ tranh cãi tiền lương nói riêng và 21 tập phát sóng cho đến nay, người xem chỉ thấy những màn công kích và đấu tố nhau một cách phi lý.

Vì vậy sau khi viral trên MXH, cư dân mạng đặt nhiều dấu hỏi chương trình mai mối này.

Về nội dung, nhiều người cho rằng các tình tiết được xuất hiện không thực tế, làm xấu đi hình ảnh của các show hẹn hò cũng như chuyện hôn nhân gia đình khi người tham gia chỉ tập trung vào vấn đề vật chất: “Thu nhập 150 triệu/ tháng thì không ai rảnh đi tuyển chồng kiểu này”, “Đây 1 phi vụ thương lượng không phải vì tình yêu hạnh phúc mà là thương lượng bằng tiền và tài sản”, “Lúc nào 2 mẹ con nhà gái cũng chỉ nhắc đến tiền”, “Đi tìm hạnh phúc cho con hay tìm tài sản?”, “Đẹp, nhiều tiền mà cũng phải đi show hẹn hò thế này à”,...

Về cách thể hiện của những người xuất hiện trong clip, cư dân mạng khẳng định cảm giác “diễn lố” khi xem, không chân thực mà dùng để câu view. Thậm chí nhiều người còn nhận xét chương trình bằng những từ mạnh như “nhảm nhí”, “lố”...

Không dừng lại ở đó, các Conan Internet còn tìm ra dấu vết cho thấy sự “diễn” trong các màn mai mối. Cụ thể một người mẹ xuất hiện trong Tứ Chiến Sui Gia cũng từng xuất hiện với vai trò này trong Thông Gia Song Đấu nhưng trong 2 cách trang điểm và ăn mặc khác nhau, 2 cô con gái khác nhau nốt.

Người mẹ được phát hiện cùng lên sóng ở 2 chương trình Tứ Chiến Thông Gia và Thông Gia Song Đấu cùng với 2 cô con gái khác nhau (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi những ồn ào xoay quanh chương trình này.