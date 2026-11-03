Không phải những bộ váy dạ hội đắt đỏ hay trang sức kim cương lộng lẫy, đôi khi món đồ giúp các thành viên hoàng gia ghi dấu ấn thời trang lại là chiếc áo sơ mi đơn giản. Từ Công nương Diana, Vương phi Kate đến Meghan Markle, mỗi người đều có những công thức phối sơ mi đáng học hỏi, đặc biệt với phụ nữ yêu thích vẻ đẹp thanh lịch nhưng không muốn ăn mặc quá cầu kỳ.

Những cách mặc áo sơ mi của các thành viên hoàng gia trên thế giới rất đa dạng và cá tính. Trong đó, phong cách của Diana, Kate và Meghan đặc biệt đáng chú ý bởi cả ba đều có khả năng biến món đồ cơ bản thành những bộ trang phục mang dấu ấn riêng.

Công nương Diana: Mê Ralph Lauren, mặc sơ mi đơn giản vẫn toát lên khí chất quý tộc

Công nương Diana từ lâu đã được xem là biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng vượt thời gian. Bên cạnh những bộ váy lộng lẫy, bà đặc biệt yêu thích các thiết kế sơ mi của Ralph Lauren, thương hiệu Mỹ nổi tiếng với phong cách cổ điển, thanh lịch và tinh thần old money .

Trong chuyến thăm Bosnia và Herzegovina tháng 8/1997, Diana từng diện áo sơ mi trắng Ralph Lauren cùng quần jeans, thắt lưng màu camel và giày bệt. Không có bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào, bộ trang phục vẫn trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ của bà nhờ sự chỉn chu và tự nhiên.

Cũng trong chuyến đi này, Diana lựa chọn một chiếc sơ mi hồng nhạt của Polo Ralph Lauren, kết hợp quần jeans đen và giày loafer. Bà xắn nhẹ tay áo, tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng mà vẫn trang nhã. Đây chính là điểm khiến phong cách của Diana đến nay vẫn được yêu thích: Không cố gắng tạo vẻ sang trọng bằng những món đồ đắt tiền, mà chú trọng sự vừa vặn và cách kết hợp hài hòa.

Đáng chú ý, Polo Ralph Lauren cũng là thương hiệu được Hoàng tử George lựa chọn trong một lần xuất hiện tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung Glasgow 2026. Cậu diện sơ mi trắng kết hợp quần âu xanh navy và giày loafer, gợi nhắc phong cách cổ điển của người bà quá cố.

Vương phi Kate: Sơ mi bình dân cũng có thể mặc đẹp và sang

Khác với Diana, Vương phi Kate thường ưu tiên những chiếc sơ mi có tính ứng dụng cao, dễ phối với các món đồ quen thuộc trong tủ quần áo.

Tháng 9/2025, khi đến thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Kate lựa chọn sơ mi trắng kết hợp blazer nâu. Trang phục không quá nổi bật nhưng tạo cảm giác trí thức, thanh lịch, đặc biệt phù hợp với tiết trời chuyển mùa. Gam nâu của áo khoác cũng hài hòa với màu tóc vàng sáng mà bà lựa chọn trong thời gian này.

Trước đó, tại Chelsea Flower Show năm 2019, Kate từng diện sơ mi trắng có chi tiết ren đục lỗ, phối cùng quần ống rộng Massimo Dutti và giày thể thao Superga. Công thức này giúp bà giữ được vẻ nữ tính mà vẫn thoải mái khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Một lần khác, trong hoạt động thiện nguyện nhân dịp lễ đăng quang của Vua Charles năm 2023, Kate chọn áo sơ mi xanh có chi tiết bèo nhún của Really Wild Clothing, kết hợp quần jeans ôm G-Star Raw và boots Blundstone. Sự kết hợp giữa sơ mi mềm mại và những món đồ mang phong cách năng động giúp bà có diện mạo trẻ trung nhưng không mất đi nét trang nhã.

Điểm đáng học hỏi ở Vương phi Kate là khả năng biến hóa trang phục theo hoàn cảnh. Cùng là áo sơ mi, bà có thể kết hợp với blazer khi cần sự trang trọng, phối quần ống rộng để tạo vẻ thanh lịch hoặc mặc cùng jeans và boots khi tham gia hoạt động ngoài trời.

Meghan Markle: Chuộng sơ mi tối giản nhưng luôn có điểm nhấn thời trang

Meghan Markle cũng là một trong những thành viên hoàng gia có nhiều cách mặc sơ mi đáng chú ý. Phong cách của bà thiên về sự hiện đại, tối giản và sử dụng những đường cắt gọn gàng để tạo nên vẻ sang trọng.

Tại giải quần vợt Wimbledon tháng 7/2018, Meghan từng diện sơ mi kẻ sọc xanh trắng của Polo Ralph Lauren, kết hợp quần ống rộng trắng và mũ cói. Bộ trang phục mang tinh thần nghỉ dưỡng nhưng vẫn lịch sự, phù hợp với không khí của sự kiện thể thao lâu đời.

Tháng 9/2019, Meghan lựa chọn sơ mi trắng của Frank & Eileen, phối cùng quần âu đen, thắt lưng nâu và giày cao gót. Không cần họa tiết nổi bật, chính sự tương phản giữa hai gam màu trắng - đen đã khiến bộ trang phục trở nên sắc sảo.

Ngoài những thiết kế trung tính, Meghan cũng không ngại thử nghiệm màu sắc. Trong chuyến thăm Sussex năm 2018, cô từng diện áo sơ mi xanh lá đậm của & Other Stories, kết hợp chân váy bút chì Hugo Boss và giày cao gót màu be của Stuart Weitzman. Tổng thể vừa nữ tính vừa mang phong cách công sở hiện đại.

Nhìn vào phong cách của Diana, Kate và Meghan, có thể thấy chiếc áo sơ mi chưa bao giờ là món đồ nhàm chán. Diana yêu thích sự phóng khoáng của Ralph Lauren, Kate giỏi kết hợp những thương hiệu quen thuộc để tạo vẻ thanh lịch, còn Meghan thiên về đường cắt hiện đại và những công thức phối màu tinh giản.

Với phụ nữ ngoài 30, bí quyết đáng học hỏi nhất không nằm ở việc phải mua đúng thương hiệu hoàng gia sử dụng. Một chiếc sơ mi trắng có chất liệu tốt, sơ mi sọc xanh hoặc thiết kế màu pastel vừa vặn hoàn toàn có thể phối cùng jeans, quần âu hay chân váy để tạo nên nhiều bộ trang phục khác nhau. Đôi khi, sự sang trọng đến từ cách mặc chứ không nằm ở giá tiền của món đồ.