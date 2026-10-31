Đẳng cấp giàu ngầm của Meghan Markle: Diện đồ giản dị, riêng trang sức đã vài căn biệt thự

Meghan Markle từ lâu đã gắn liền với phong cách quiet luxury (xa xỉ thầm lặng), đề cao thiết kế tối giản, chất liệu cao cấp và những món phụ kiện có giá trị nhưng không phô trương logo thương hiệu. Trong lần xuất hiện trên Instagram của thương hiệu phong cách sống As Ever, nữ Công tước xứ Sussex tiếp tục thể hiện rõ gu thẩm mỹ này.

Không váy áo lộng lẫy hay những thiết kế cầu kỳ, Meghan lựa chọn trang phục mang tinh thần mùa thu với bảng màu trung tính. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự lại nằm ở bộ sưu tập trang sức vàng và kim cương mà cô khéo léo kết hợp.

Theo Harper's Bazaar, tổng giá trị các món trang sức Meghan sử dụng trong hình ảnh này, bao gồm cả nhẫn đính hôn, được ước tính vượt 300.000 USD (gần 8 tỷ đồng).

Trang phục tối giản nhưng không món nào thực sự bình dân

Trong hình ảnh được chia sẻ để quảng bá sản phẩm mới của As Ever, Meghan diện áo len màu kem với những đường dệt gân tinh tế, kết hợp chân váy midi lụa màu xanh olive. Bộ trang phục tạo cảm giác mềm mại, thoải mái nhưng vẫn chỉn chu nhờ cách phối màu hài hòa. Thay vì lựa chọn giày cao gót, nữ Công tước sử dụng một đôi giày búp bê màu hồng phấn, điểm xuyết chi tiết nơ nhỏ. Phụ kiện này giúp tổng thể bớt nghiêm túc, đồng thời tạo nét nữ tính cho những gam màu trầm.

Theo thông tin được truyền thông Anh đăng tải, áo len cashmere của Meghan đến từ thương hiệu CO, có giá khoảng 630 bảng Anh (khoảng 21,7 triệu đồng). Chân váy lụa của Argent có giá khoảng 200 bảng (khoảng 7 triệu đồng), trong khi đôi giày bệt Aquazzura được niêm yết ở mức 775 bảng (khoảng 26.8 triệu đồng).

Nếu chỉ nhìn vào phom dáng, đây đều là những món đồ cơ bản có thể tìm thấy trong tủ quần áo của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chất liệu, đường cắt may và thương hiệu đứng phía sau. Meghan cũng lựa chọn kiểu tóc búi gọn, để vài lọn tóc buông tự nhiên quanh khuôn mặt. Lối trang điểm nhẹ nhàng càng củng cố hình ảnh một người phụ nữ không cần quá nhiều chi tiết để tạo dấu ấn.

Bộ trang sức hơn 300.000 USD mới là tâm điểm

Nếu trang phục mang đến cảm giác nhẹ nhàng thì những món trang sức lại cho thấy mức độ xa xỉ trong cách Meghan xây dựng phong cách cá nhân. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ Large Double Dome Tennis Necklace của Jennifer Meyer, được Harper's Bazaar đưa ra mức giá tham khảo 61.250 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Thiết kế kết hợp vàng và kim cương, tạo hiệu ứng lấp lánh nhưng không quá phô trương. Khi được phối cùng áo len đơn sắc, chiếc vòng trở thành điểm nhấn nổi bật mà không khiến tổng thể mất đi sự tinh tế.

Meghan còn sử dụng đôi hoa tai kim cương Reverse Water Drop Martini Studs của Logan Hollowell, có giá khoảng 5.575 USD (khoảng 144 triệu đồng). Dáng hoa tai nhỏ gọn giúp bổ sung độ sáng cho khuôn mặt mà không cạnh tranh với chiếc vòng cổ.

Trên cổ tay, nữ Công tước tiếp tục đeo những món phụ kiện quen thuộc, trong đó có vòng Cartier Love bằng vàng, được Harper's Bazaar ghi nhận mức giá khoảng 7.950 USD (khoảng 205 triệu đồng).

Đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ Cartier Tank Française bằng vàng, món trang sức từng thuộc sở hữu của Công nương Diana. Theo bài viết, những phiên bản tương đương có giá tham khảo từ khoảng 17.850 đến 35.700 USD (khoảng 461 triệu đồng đến khoảng 921 triệu đồng).

Đây không chỉ là chiếc đồng hồ có giá trị vật chất lớn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi mối liên hệ với người mẹ quá cố của Vương tử Harry. Ngoài ra, Meghan còn đeo chiếc nhẫn đính hôn ba viên đá do Harry trao tặng. Harper's Bazaar dẫn mức định giá ước tính từ 260.000 (khoảng 6,7 tỷ đồng) đến 350.000 USD (khoảng 9 tỷ đồng) cho món trang sức này.

Như vậy, con số hơn 300.000 USD là giá trị ước tính của cả bộ trang sức, có tính chiếc nhẫn đính hôn, chứ không phải số tiền Meghan vừa chi để mua phụ kiện cho lần xuất hiện này.

Meghan Markle và công thức mặc đẹp của giới thượng lưu

Điều thú vị trong phong cách của Meghan là cách cô kết hợp những món trang sức có giá trị lớn với trang phục đời thường.

Thay vì chỉ sử dụng kim cương trong các sự kiện trang trọng, Meghan có thể phối chúng cùng áo len, chân váy hoặc những thiết kế đơn giản. Điều này khiến trang sức trở thành một phần quen thuộc trong phong cách cá nhân, không phải món phụ kiện chỉ được lấy ra vào dịp đặc biệt. Đây cũng là đặc trưng của xu hướng quiet luxury: Sự sang trọng không nhất thiết đến từ những món đồ có logo lớn hay kiểu dáng gây chú ý, mà nằm ở chất liệu, độ hoàn thiện và cách phối hợp.

Dù vậy, phong cách của Meghan vẫn có những điểm mà phụ nữ Việt có thể tham khảo mà không cần sở hữu trang sức đắt tiền.

Trước hết là việc lựa chọn bảng màu hài hòa. Áo len kem kết hợp chân váy xanh olive tạo cảm giác trang nhã và dễ ứng dụng trong môi trường công sở. Một đôi giày bệt màu sáng có thể giúp tổng thể trẻ trung hơn.

Thứ hai, khi trang phục đã tối giản, chỉ cần một món phụ kiện có thiết kế đẹp cũng đủ tạo điểm nhấn. Không nhất thiết phải là kim cương, một chiếc dây chuyền thanh mảnh, đôi hoa tai nhỏ hoặc đồng hồ có phom dáng cổ điển đều có thể mang lại hiệu quả tương tự.

Cuối cùng, Meghan cho thấy những món đồ cơ bản hoàn toàn có thể trở nên thú vị nếu người mặc chú ý đến chất liệu và tỷ lệ trang phục.

Hình ảnh mới của Meghan được chia sẻ nhân dịp As Ever giới thiệu sản phẩm lịch đếm ngược mùa lễ hội phiên bản giới hạn, hợp tác với thương hiệu chocolate Compartés. Dù mục đích chính là quảng bá sản phẩm, lựa chọn thời trang của Meghan vẫn trở thành chủ đề được các chuyên trang phong cách quan tâm.

Với Meghan Markle, có lẽ điều khiến công chúng chú ý không nằm ở việc cô đeo bao nhiêu món trang sức, mà ở cách những món đồ trị giá hàng trăm nghìn USD được kết hợp tự nhiên đến mức thoạt nhìn, người ta chỉ thấy một bộ trang phục mùa thu nhẹ nhàng.