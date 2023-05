Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan bị paparazzi rượt đuổi: 'Không phải vấn đề của Hoàng gia Anh'

Đại diện của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan thông báo cặp đôi đã bị vướng phải một cuộc rượt đuổi bằng ô tô "có khả năng trở thành thảm họa do bị một nhóm paparazzi hung hăng bám đuôi". Vụ rượt đuổi này kéo dài liên tục hơn 2 giờ đồng hồ gây nguy hiểm không chỉ cho hai vợ chồng Hoàng gia Anh mà còn nguy hiểm tới những ngời tham gia giao thông trên đường phố New York (Mỹ).

Mặc dù đã hai ngày trôi qua sau sự kiện "kinh hoàng" này nhưng phía Hoàng gia Anh vẫn im lặng. Điều này khiến công chúng vô cùng tò mò về việc liệu phía Hoàng gia đã biết về sự kiện hay chưa. Đáp lại những câu hỏi của báo giới và khán giả, đại diện Hoàng gia Anh từ chối bình luận về vụ việc này.

Trong khi đó, các chuyên gia về Hoàng gia Anh lại tỏ ra không ngạc nhiên trước phản ứng của những thành viên hoàng tộc. Theo đó, họ cho rằng vụ rượt đuổi trên đường phố New York không phải vấn đề đáng báo động để Hoàng gia lên tiếng.

(Ảnh: Getty Images)

"Tôi không nghĩ đây là vấn đề mà cung điện nên nhúng tay vào", Jonathan Sacerdoti - chuyên gia hoàng gia Anh - chia sẻ, "Harry và Meghan đã từ bỏ ngôi vị Hoàng gia, vì vậy việc đảm bảo an ninh cho họ ở Mỹ chỉ là việc của họ mà thôi".



Trong khi đó, tác giả cuốn The King: The Life of Charles III là Christopher Andersen - một người cũng rất am hiểu về hoàng gia - lại cho rằng các thành viên có thể đang bối rối trước tình huống bất ngờ này.

"Các cố vấn của Vua Charles có lẽ cũng bối rối như chúng tôi về vụ việc này. Cuộc rượt đuổi mà được miêu tả là thảm khốc và dùng những từ ngữ nghẹt thở như vậy cuối cùng để lại kết quả không hề giống như những gì mô tả", ông cho biết.

Sau khi từ bỏ tư cách Hoàng gia vào năm 2020, cặp vợ chồng Harry và Meghan đã quyết định chuyển tới Mỹ sinh sống. Một phần nguyên nhân dẫn tới quyết định này là do họ muốn tránh xa sự bàn tán và quấy rối của giới truyền thông Anh. Tuy nhiên, sự việc bị paparazzi bám đuôi vừa qua là dấu hiệu cho thấy cặp đôi vẫn không hề được an toàn dù đã sang Mỹ.