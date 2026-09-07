5 năm giấu chồng chắt chiu tích cóp, đến khi cần mua đất mới tá hỏa: Tiền mất gần hết, vợ chồng cũng từ đó lạnh nhạt

Tôi có 300 triệu tiết kiệm sau 5 năm đi làm, nhưng chưa bao giờ nói cho chồng biết. Không phải tôi có ý định giấu chồng để làm chuyện gì khuất tất. Chỉ là từ ngày lấy nhau, tôi vẫn có thói quen để riêng một khoản tiền phòng thân. Mỗi tháng dành dụm được bao nhiêu, tôi lại cất một ít. Tôi nghĩ đơn giản, phụ nữ có chút tiền riêng trong tay thì khi gia đình có việc đột xuất cũng đỡ cuống.

Nhưng khoản tiền ấy cuối cùng cũng chẳng còn được bao nhiêu. Mẹ đẻ tôi vài năm nay liên tục gặp chuyện cần tiền. Lần thì thiếu vốn làm ăn, lần thì sửa sang nhà cửa, lúc lại bảo đang kẹt tiền vài tháng. Mẹ hỏi vay, tôi chẳng nỡ từ chối. Ban đầu vài chục triệu, sau lại thêm vài chục triệu. Tôi cứ nghĩ mẹ vay rồi sẽ trả dần, nhưng chờ mãi, số tiền 300 triệu của tôi chỉ còn lại 50 triệu.

Tôi cũng không kể với chồng. Cho đến gần đây, tôi mới biết anh đang tính chuyện mua mảnh đất của nhà hàng xóm. Mảnh đất ấy nằm ngay gần nhà tôi, vị trí đẹp, diện tích vừa phải, lại đúng lúc chủ đất đang cần tiền gấp nên họ bán rẻ hơn giá thị trường khá nhiều. Chồng tôi tính đi tính lại, nếu mua được thì có thể để dành hoặc bán lại cũng có giá.

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Vấn đề là chúng tôi còn thiếu 500 triệu. Chồng đã hỏi vay vài nơi nhưng đều không được. Tôi nghe mà nóng ruột. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Nếu chậm chân, người khác mua mất thì sau này có tiền cũng chẳng mua lại được với mức giá ấy. Tôi nghĩ đến 50 triệu trong tay rồi lại nghĩ đến mẹ.

Mấy ngày liền, tôi gọi điện về nhà hỏi mẹ xem có thể xoay xở trả trước cho tôi một phần tiền đã vay hay không? Mẹ cứ khất lần này sang lần khác. Tôi sốt ruột nên gọi thêm vài cuộc nữa, có lúc còn trách mẹ vì tiền tôi đưa đã lâu mà đến lúc tôi cần thì lại chẳng biết lấy đâu ra.

Tôi không ngờ những cuộc điện thoại ấy lại khiến chồng phát hiện. Anh hỏi tôi đang đòi nợ gì? Tôi im lặng một lúc rồi mới kể chuyện mình từng có 300 triệu tiết kiệm, nhưng đã cho mẹ vay dần nên giờ chỉ còn 50 triệu. Tôi cứ nghĩ anh sẽ thông cảm, nghĩ cách đòi nợ cùng tôi.

Nhưng anh lại lắc đầu thất vọng, bảo tôi giấu giếm chuyện như vậy thật khiến anh mất hết niềm tin.

Từ hôm đó, hai vợ chồng gần như không nói chuyện. Tôi biết mình đã sai vì đã giấu chồng chuyện tiền bạc. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào để chồng hiểu tôi chỉ muốn có một khoản dự phòng mà thôi. Giờ vợ chồng tôi cơm không lành canh chẳng ngọt, tiền thì vẫn không đòi được mà mảnh đất cũng có nguy cơ không mua được, tôi phải làm gì đây?