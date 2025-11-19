Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh bị điện giật chết, bỏ lại 2 con nhỏ

Ngày 19-11, tin từ Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh cho biết ngành chức năng của tỉnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình để đưa 2 nạn nhân về quê lo hậu sự.

Cánh tay nạn nhân bị cháy. Ảnh cắt từ clip

Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy vợ chồng chủ tiệm tạp hóa tử vong do điện giật, trên cơ thể các nạn nhân có vết cháy.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 18-11, người dân ở gần Trường Tiểu học Tân Kim, xã Cần Giuộc phát hiện vợ chồng chị L.T.T. và anh N.Đ.H. (cùng 25 tuổi; quê ở Thanh Hóa; tạm trú khu phố Kim Điền, xã Cần Giuộc) nằm bất động trong tiệm tạp hóa của mình.

Nhận thấy có dấu hiệu sự cố về điện nên nhiều người lập tức chạy vào ngắt cầu dao, đồng thời hô hoán và đưa cả 2 vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ không thành, do cả 2 nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 2 con nhỏ (một bé 2 tuổi và một bé 3 tháng tuổi) của đôi vợ chồng này, nhưng rất may các cháu không bị ảnh hưởng. Thông tin này khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa.