Nathaly Rodrigues do Nascimento đã tử vong trên đường đến trường ở Bonfinopolis, bang Goiania, Brazil khi vụ tai nạn xảy ra. Gia đình cho biết cô thường thức dậy vào khoảng 4h30 sáng để đi làm rồi bắt xe buýt trở về trường.

Vào ngày 23/9, khi đang trên đường trở lại trường học, cô bé đã bị điện giật tử vong trong cơn mưa lớn. Cảnh sát cho biết Nathaly đã rời khỏi cửa hàng văn phòng phẩm ở Brasilia, nơi cô làm việc và đang trên đường đến trường để làm bài kiểm tra.

Rejaine Rosa de Oliveira, người chứng kiến vụ việc, nói với TV Anhanguera rằng hai đường dây điện đã bị đứt và Nathaly bị điện giật tử vong khi băng qua đường trong trận mưa như trút nước.

Cảnh sát cho biết, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ phát hiện dây cáp điện vẫn đang hoạt động, G1 đưa tin.

Gia đình và bạn bè đã tham gia buổi cầu nguyện cho Nathaly tại Bonfinopolis và kêu gọi công lý được thực thi. Marcos Méndes, một người bạn của nạn nhân, yêu cầu Equatorial Goias, đơn vị quản lý việc cung cấp và bảo trì các cột điện ở Goiás, phải chịu trách nhiệm.

Nathaly Rodrigues do Nascimento bị điện giật khi đang trên đường đến trường (Ảnh: G1)

Một tuyên bố từ công ty điện Equatorial Goias cho biết họ rất tiếc về vụ tai nạn xảy ra trong cơn bão ở Goiânia và sẽ hỗ trợ gia đình.

Ngay sau khi biết về vụ tai nạn, Equatorial đã triển khai các biện pháp an toàn cần thiết. Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được các cơ quan chức năng điều tra. Nhà phân phối sẽ theo dõi sát sao quá trình điều tra và tiếp tục hỗ trợ toàn diện.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc thương tâm này.