Đồng Tháp: Đau lòng 2 mẹ con chết trong căn nhà ngập nước, nghi bị điện giật

Cơ quan chức năng ở tỉnh Đồng Tháp bước đầu xác định dấu vết trên thi thể phù hợp với dấu vết trên dây điện bị cháy tại hiện trường.

Sáng 3-11, tin từ Công an xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao thi thể 2 mẹ con tử vong cho gia đình mai táng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc đau lòng này.

Đồng Tháp: Hai mẹ con tử vong nghi do điện giật trong nhà ngập lũ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ 2 mẹ con ở Đồng Tháp tử vong nghi bị điện giật chết.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2-11, người dân hốt hoảng khi phát hiện bà N.T.M.N. (SN 1976, ngụ xã Hưng Thạnh) cùng T.B.N.(SN 2011, con ruột bà M.N.) nằm bất động tại cửa nhà tắm trong tư thế nằm ngửa dưới mặt nước do nhà đang bị ngập cao vì nước lũ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra dây dẫn điện thì phát hiện bị hở vỏ, có vết cháy.

Qua kiểm tra thi thể 2 nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện trên tay cả hai đều có vết cháy, bỏng; không phát hiện dấu vết có tác động ngoại lực bên ngoài tử thi.

Xác định này phù hợp với các dấu vết trên dây điện bị cháy tại hiện trường.

