Chiều 30/9, mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông bất tỉnh giữa đường tại một con ngõ trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ (TP.Hà Nội), nghi bị điện giật. Thông tin này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong sau đó, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Cũng theo thông tin từ báo trên, sáng 1/10, lãnh đạo UBND phường Giảng Võ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – PC01 (Công an TP.Hà Nội) đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc này.

Người đàn ông bất tỉnh trong con ngõ trên phố Nguyễn Chí Thanh chiều 30/9 đã tử vong sau đó.

Lãnh đạo UBND phường Giảng Võ thông tin thêm, cơ quan điều tra đang tiến hành xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân, khi có kết quả chính thức, phường sẽ thông báo cụ thể. Trước mắt, chính quyền chưa thể khẳng định người này tử vong do điện giật.

Theo vị lãnh đạo, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân vừa đi liên hoan với bạn bè, trên đường về thì bất ngờ gục ngã tại khu vực trên.

Lực lượng chức năng cùng nhân viên điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi tiếp nhận thông tin. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy khu vực không có trụ điện hay dây điện hở, loại trừ nguy cơ do điện rò rỉ từ hệ thống điện công cộng.

Cũng trong chiều ngày 30/9, người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông dưới dòng nước ngập sâu ở phố Đinh Núp, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, bên cạnh là chiếc xe bị chết máy.

Người đàn ông tử vong trên con phố ngập nước ở Hà Nội.

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, đại diện Công an phường Yên Hòa cho hay bước đầu xác định, buổi trưa cùng ngày nạn nhân đi uống rượu. Trước khi tử vong, người đàn ông có gọi điện thoại cho vợ và nói "say rượu quá". Đến khoảng 15 giờ ngày 30/9 thì thi thể nạn nhân được phát hiện.

Công an phường Yên Hoà (TP. Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.