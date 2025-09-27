Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi bộ qua cầu sắt

Ngày 27/9, UBND xã Tân Hưng (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong. Tai nạn xảy ra cuối giờ sáng cùng ngày, cháu T.T.T. (10 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) đi chơi cùng bạn bè, sau đó đi bộ qua cầu sắt để về nhà. Đến gần giữa cầu, cháu T. bị điện giật dẫn đến tử vong.

Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Hưng phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây điện dài khoảng 80m, kéo từ trụ điện số 52 thuộc ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng vào nhà người dân.

Đặc biệt, đoạn giữa của dây điện cột vào nhịp giữa cầu (thanh cầu làm bằng sắt) bị hỏng, nghi là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Hiện, chính quyền địa phương đã lập các thủ tục, tiếp nhận thông tin vụ việc và làm việc với gia đình, người thân của nạn nhân.

Vụ việc đặt ra cảnh báo về tình trạng kéo điện tùy tiện tại nhiều vùng nông thôn, không chỉ gây mất an toàn cho người dân mà còn để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước thực tế gần đây trên địa bàn Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy và tai nạn liên quan đến điện, UBND tỉnh Cà Mau sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt an toàn điện nhằm ngăn ngừa những sự cố đau lòng tái diễn.