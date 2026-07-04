Vợ bỗng nhiên nằng nặc cho cả nhà ăn chay, sau 1 tháng, khi ăn rau đến xanh mặt, tôi mới biết rõ uẩn khúc phía sau

Hai vợ chồng tôi đều có công việc, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để nuôi hai con và dành dụm được một khoản tiết kiệm. Vợ tôi vốn là người biết tính toán, không hoang phí nhưng cũng chưa bao giờ để chồng con phải thiếu thốn. Thế nên khi cô ấy bỗng thay đổi cách chi tiêu, tôi chỉ nghĩ đó là một sở thích mới.

Khoảng một tháng trở lại đây, mâm cơm nhà tôi gần như chỉ có rau củ, đậu phụ, lạc rang. Thịt cá xuất hiện rất ít, có tuần gần như không có bữa nào. Tôi thắc mắc thì vợ giải thích rằng gần đây đọc nhiều tài liệu về dinh dưỡng nên muốn cả nhà ăn thanh đạm một thời gian để tốt cho sức khỏe. Tôi thấy cô ấy cũng có vẻ muốn giảm cân nên không suy nghĩ nhiều, còn tự nhủ ăn nhiều rau cũng chẳng có hại gì.

Nhưng càng về sau tôi càng thấy có gì đó không đúng. Hai đứa con bắt đầu liên tục than thèm thịt, thèm cá. Có hôm con trai nhìn miếng đậu phụ rồi hỏi bao giờ mẹ mới mua sườn kho như trước. Con gái thì bảo lâu lắm rồi chưa được ăn món gà rán mẹ làm. Nhà tôi đâu đến mức khó khăn, chẳng có lý do gì lại phải cắt giảm tiền ăn đến như vậy.

Tôi góp ý với vợ vài lần, bảo nếu cô ấy muốn ăn chay thì cứ ăn, còn các con đang tuổi lớn vẫn cần đủ chất. Thế nhưng lần nào cô ấy cũng tìm cách giải thích rằng ăn như vậy vừa tốt cho sức khỏe vừa tiết kiệm được thời gian nấu nướng. Điều lạ là mỗi lần tôi hỏi kỹ hơn, cô ấy đều lảng sang chuyện khác.

Cuối tuần vừa rồi con gái vừa ăn vừa buồn bã vì cả tháng nay chưa được ăn món mình thích. Tôi nhìn mâm cơm chỉ có vài món rau và bát canh rồi không kìm được nữa. Đợi các con vào phòng, tôi hỏi thẳng vợ vì sao lại ép cả nhà phải ăn uống kham khổ như thế trong khi điều kiện kinh tế không hề quá khó khăn.

Lần này cô ấy không tìm cách giải thích nữa.

Vợ tôi ngồi im rất lâu rồi bật khóc. Cô ấy lấy điện thoại đưa tôi xem hàng loạt tin nhắn đòi nợ và lịch trả tiền hằng tháng. Tôi cầm điện thoại mà tay run lên vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mãi sau cô ấy mới kể hết.

Vài tháng trước, một người quen rủ góp vốn đầu tư vào một mô hình kinh doanh. Người đó nói chỉ cần bỏ vốn một thời gian ngắn sẽ có lợi nhuận rất cao, còn đưa đủ giấy tờ, hình ảnh và những câu chuyện thành công để tạo lòng tin. Vợ tôi tin tưởng vì nghĩ đó là người quen lâu năm, lại sợ bỏ lỡ cơ hội nên đã mang toàn bộ 200 triệu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đi đầu tư.

Ảnh minh họa

Đến khi phía bên kia thông báo cần góp thêm vốn để duy trì hoạt động, cô ấy hoảng sợ vì không muốn mất khoản tiền đã bỏ ra nên tiếp tục vay gần 100 triệu để chuyển thêm. Sau lần đó, người quen cắt liên lạc, số tiền đầu tư cũng không còn cách nào lấy lại được.

Tôi nghe xong mà đầu óc trống rỗng. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là suốt thời gian qua, vợ vẫn giấu kín mọi chuyện. Cô ấy âm thầm dùng lương để trả lãi, cố gắng cắt giảm từng khoản chi trong gia đình với hy vọng sẽ sớm trả hết nợ trước khi tôi phát hiện. Vì thế mâm cơm mới chỉ còn rau củ, vì thế cô ấy cũng không dám chi tiêu cho bất cứ việc gì ngoài những thứ thật sự cần thiết.

Tôi giận vì cô ấy quá nhẹ dạ, cũng giận vì chuyện lớn như vậy lại không hề bàn bạc với chồng. Nhưng nhìn khuôn mặt hốc hác và ánh mắt lúc nào cũng đầy lo lắng của vợ, tôi biết những tháng ngày vừa qua cô ấy đã sống trong áp lực lớn đến mức nào. Có lẽ điều khiến cô ấy sợ nhất không phải khoản nợ gần 100 triệu, mà là phải đối diện với tôi sau khi làm mất toàn bộ 200 triệu tiền tiết kiệm của gia đình.

Tối hôm đó, mở tủ lạnh ra, tôi chỉ thấy vài bó rau, ít đậu phụ và mấy quả trứng. Tôi chợt hiểu mọi sự tiết kiệm bất thường suốt thời gian qua không phải vì vợ muốn sống lành mạnh hay giảm cân, mà vì cô ấy đang cố gắng vá lại một sai lầm quá lớn bằng cách tự mình gánh chịu tất cả. Chỉ tiếc rằng càng cố giấu, gánh nặng ấy lại càng đè lên cả gia đình, còn nếu hôm đó tôi không hỏi đến cùng thì không biết cô ấy sẽ còn chịu đựng một mình đến bao giờ?