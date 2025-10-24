Vợ bỏ đi, người đàn ông cơ cực nuôi 2 con nhỏ, chăm bố liệt giường

Anh Đông bên người cha tàn tật và 2 con nhỏ

Cuối chiều, vừa đi vác keo thuê về, anh Nguyễn Đình Đông (30 tuổi, xóm Yên Tân, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An) ăn vội bát cơm rồi lại chong đèn pin ra đồng bắt cua, bắt cá. Trước khi đi, anh không quên thay bỉm cho người cha tàn tật và dặn dò 2 con gái nhỏ ở nhà ngoan và nhớ ngủ sớm.

Quần quật suốt ngày mưu sinh khiến anh Đông không có thời gian nghỉ ngơi. Bộ quần áo lao động đang mặc ướt đẫm mồ hôi, lội bì bỏm trên cánh đồng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Hơn một năm qua, một mình anh Đông cật lực làm việc để nuôi cả gia đình

"Vợ bỏ đi hơn một năm nay rồi. Tôi phải cố gắng làm mới có tiền lo cho 2 con nhỏ và người cha nằm một chỗ sau tai nạn giao thông. Tiền thuốc, bỉm, sữa hàng ngày của bố, tiền học của con rồi sinh hoạt cho cả gia đình… Nếu không đi làm một ngày thì tôi không biết lấy gì lo cho gia đình cả.

Căn nhà này cũng dột nát hết rồi mà chưa có tiền sửa lại, ngổn ngang và bất lực vô cùng", anh Đông thở dài.

Vợ bỏ đi, một mình anh Đông nuôi 2 con nhỏ (lớn nhất 4 tuổi, nhỏ vừa lên 2)

Tai hoạ xảy đến với gia đình anh Đông vào 2 năm trước, ông Nguyễn Đình Mùi (55 tuổi, bố anh Đông) không may bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng khiến bụng ngày càng phình to, căng cứng, như "chực nổ tung", vệ sinh không tự chủ.

Bà Nguyễn Thị Hiến (52 tuổi, mẹ của anh Đông) kể: "Tôi và con trai ở viện chăm sóc chồng được 4 tháng thì ở nhà, vợ thằng Đông bỏ đi, để lại 2 đứa con nhỏ, đứa lớn mới 3 tuổi, nhỏ đang chập chững tập đi, bi bô tập nói.

Vẫn biết hoàn cảnh khó khăn nên con con dâu chán, bỏ đi. Thương 2 đứa con nhỏ, nhiều lần con trai tôi tìm cách liên lạc, níu kéo tình cảm, khuyên vợ quay về nhưng không được. Thời gian sau này thi thoảng con dâu có về thăm con một lúc rồi lại đi hoặc đưa con về ngoại chơi một vài ngày rồi đưa sang trả".

Ông Mùi (bố anh Đông) bị tai nạn liệt nửa người, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác

Kinh tế trông chờ vào 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con, thuốc thang cho người cha tàn tật, ai thuê phụ hồ, sơn nhà, bốc vác keo anh Đông đều nhận làm. Sáng sớm, trước khi đi làm, anh còn tranh thủ ra đồng cắt cỏ cho bò - tài sản lớn nhất của gia đình. Tối đến, sau một ngày làm việc cực nhọc, anh còn tranh thủ ra đồng bắt cá, bắt lươn về cải thiện bữa cơm, bán để mua cho con hộp sữa tươi. Những ngày không có ai thuê, anh Đông lại vào rừng tìm kiếm mật ong mang về bán.

Làm việc quần quật suốt ngày, đêm đến, anh Đông lại thức để túc trực người cha tàn tật những lúc trái gió, trở trời, cơ thể co rút, đau nhức thay người mẹ già.

Gia đình Anh Đông là hộ khó khăn trong xã.

Từ ngày mẹ bỏ đi, 2 bé Nguyễn Thị Gia Hân (4 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (2 tuổi) thui thủi lớn lên bên bố và ông bà nội. Dù không có mẹ bên cạnh, bố và bà thường xuyên đưa ông nội đi viện nhưng chị em Hân tỏ ra là những đứa trẻ ngoan ngoãn, không đòi hỏi, quấy khóc. Những lúc bố đi làm về, chị em Hân reo mừng, chạy ra đón từ đầu ngõ. Có lẽ, từ ngày không có mẹ bên cạnh, tình yêu và sự vất vả của bố đã phần nào lấp dần khoảng trống trong lòng 2 đứa trẻ bất hạnh.

Bà Tô Thị Hường- Chi hội trưởng Hội Phụ nữ xóm Yên Tân (xã Bạch Ngọc) chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình anh Đông cám cảnh lắm, bố thì tai nạn liệt nửa người, vợ thì bỏ đi. Mẹ già ngày đêm túc trực, chăm sóc bố nên không thể làm được gì kiếm thu nhập. Anh Đông là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình, làm lụng vất vả suốt ngày đêm, bất kể nắng mưa để lo cho 2 con nhỏ, thuốc thang, chữa trị cho người cha. Hàng xóm nhìn vào ai cũng thương nhưng đều nông thôn cả nên chỉ phụ giúp được một phần nhỏ.

Căn nhà của gia đình anh Đông ở cũng xuống cấp trầm trọng nhưng họ kiệt quệ rồi, chưa sửa sang lại được. Mưa xuống là nhà dột tứ tung. Anh Đông phải di chuyển bố từ nơi này qua nơi khác để tránh dột ướt".

Từ ngày vợ bỏ đi, anh Đông vừa làm mẹ, vừa làm cha, lam lũ suốt ngày đêm trong cảnh khó khăn, cùng cực

2 năm qua, dù cật lực làm việc nhưng số tiền anh Đông kiếm được chỉ đủ bỉm, sữa và sinh hoạt của cả gia đình. Để có tiền chạy chữa cho người cha suốt những năm tháng qua, anh Đông vay trên 300 triệu đồng. Số tiền này không biết đến bao giờ anh mới trả được.

Ngồi ôm con gái nhỏ trong lòng, anh Đông với tay đút cơm cho con gái lớn rồi thở dài chia sẻ. "Chờ đợi hơn một năm mà vợ không về, tôi không hy vọng nữa nên đã làm đơn ly hôn ra tòa, chờ ngày phán quyết của tòa án. Giờ 2 đứa con là động lực để tôi cố gắng. Mong rằng trời thương, cho tôi sức khỏe nuôi con, phụng dưỡng bố đau yếu. Còn dự định trả nợ và sửa sang lại căn nhà để gia đình ở cho bớt khổ mà khó khăn quá", anh Đông thở dài.

Mọi giúp đỡ cho bố con anh Đông xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Đình Đông, xóm Yên Tân, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An. STK của anh Nguyễn Đình Đông: 1117091995, ngân hàng Mbbank. ĐT: 0395047093.



