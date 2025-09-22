Hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ có chồng gặp nạn, một mình chăm 2 con nhỏ

Anh Trung bị tai nạn nằm một chỗ gần một năm nay, đầu óc không còn tỉnh táo.

Gắng hết lực đỡ người chồng Nguyễn Ngọc Trung (37 tuổi, trú xóm Trung Thuận, xã Yên Thành, Nghệ An) dậy để đút cơm thì bất ngờ bị chồng cắn, đấm mạnh vào người. Không kịp phản ứng, chị Đặng Thị Trang (29 tuổi) vẫn cố chịu đựng để dìu chồng ngồi đúng vị trí rồi mới xuýt xoa vết cắn rướm máu.

Anh Trung bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, vỡ xương bánh chè, nằm viện triền miên.

"Tôi bị chồng đánh, cắn, véo… suốt nên cũng quen rồi. Từ ngày bị tai nạn anh ấy không được tỉnh táo như trước, thường xuyên nói nhảm, chửi bới, đánh đập, vớ được cái gì ném cái đó", vén chiếc áo để lộ nhiều vết thâm mới, cũ, chị Trang chia sẻ.

Gần một năm trước, Trung xin làm lái xe chở bê tông cho một công ty ở tỉnh Cao Bằng. Mới đi làm, chưa quen đường sá nên tranh thủ lúc tối đến, anh Trung chạy xe máy đi xem đường trước để sáng hôm sau đi làm thì không may gặp nạn.

Hai đứa con của chị Trang (đứa lớn học lớp 3, nhỏ vừa lên 4 tuổi).

"Mới làm việc được 21 ngày thì chồng tôi bị tai nạn giao thông. Tôi nghe kể lại là anh đi xe máy đến đường cua thì mất lái, ngã đập đầu vào lan can nên bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, vỡ xương bánh chè. Điều trị ở Bệnh viện Việt Đức 2 tháng thì xin chuyển về tuyến tỉnh cho gần nhà và đỡ chi phí.

Giờ anh bị liệt nửa người, đầu óc không tỉnh táo, vệ sinh không tự chủ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người nhà", chị Trang chia sẻ.

Gia đình chị Trang thuộc hộ khó khăn trong xã.

Mỗi tháng, anh Trung đi viện 25 ngày, về nhà được khoảng 5 ngày lại nhập viện trở lại. Hai con nhỏ ở nhà (lớn học lớp 3, nhỏ vừa 4 tuổi) gửi nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc.

Ông Nguyễn Sỹ Hóa - Trưởng thôn Trung Thuận, xã Yên Thành cho biết: "Gần một năm nay kể từ ngày anh Trung gặp tai nạn, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Chị Trang trước đây làm công nhân cũng cũng phải nghỉ việc chăm chồng nên không có thu nhập. Mọi sinh hoạt cho cả gia đình, học hành của con cái, chạy chữa cho chồng phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền đi vay, là hộ cận nghèo của xã".

Chị Trang mong có tiền tiếp tục điều trị cho chồng để 2 con nhỏ luôn có bố bên cạnh.

Gần một năm chạy chữa cho chồng, chị Trang vay mượn trên 300 triệu đồng, cộng thêm khoản tiền 300 triệu trước đó vay để xây nhà chưa kịp trả. Một mình chị Trang gánh nặng hai vai, con thơ, chồng tàn tật cùng khoản nợ khổng lồ không biết đến bao giờ mới trả được.

"Tôi giờ chỉ mong có tiền chạy chữa cho chồng để làm chỗ dựa tinh thần cho 2 đứa con. Có như vậy, cả đời tôi kiếm tiền trả nợ cũng cam lòng. Thế nhưng, thời gian điều trị của chồng còn lâu dài mà tôi không còn khả năng xoay xở nữa rồi. Cúi mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ, chị Trang lo lắng.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Trang xin gửi về địa chỉ: chị Đặng Thị Trang, xóm Trung Thuận, xã Yên Thành, Nghệ An. Số tài khoản của chị Đặng Thị Trang: 162110101000810, ngân hàng Eximbank. ĐT: 0973090127.



