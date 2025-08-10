Thấy chiếc ô tô chở tro cốt của anh Hoàng Văn Thành (38 tuổi, thôn Đồng Song, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An) từ miền Nam di chuyển về trước ngõ, anh em, hàng xóm từ trong nhà chạy ra đón. Tiếng gào khóc của người thân hoà vào tiếng trống, nhạc đám ma… Chưa bao giờ làng quê vốn yên bình này phải chứng kiến cảnh đau lòng đến vậy.

Đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, anh Thành không may bị đột tử.

Xót xa nhất là hình ảnh bà Hồ Thị Đạt (62 tuổi, mẹ anh Thành) mắc bệnh đa khớp hàng chục năm, không đi lại bình thường được. Bà không thể ra đón con, chỉ nằm trên giường gào khóc gọi tên người con trai xấu số rồi ngất lịm. Người thân phải thay nhau túc trực, chăm sóc.

Ông Hồ Công Viên - Trưởng thôn Đồng Song, xã Nghĩa Lâm chia sẻ, hoàn cảnh bà Đạt rất bi đát, cả làng ai cũng biết, cũng thương. Vợ chồng bà Đạt có với nhau 3 người con (2 gái, 1 trai) nhưng đã li hôn từ khi anh Thành vừa lên 2, lên 3 tuổi. Sau li hôn, 2 người con gái ở với bà Đạt. Anh Thành ở với bố nhưng sau đó bố có gia đình mới thì anh ở với ông bà nội.

2 lần mất con như cú sốc lớn, vắt kiệt sức lực của bà Đạt. Bà không thể đi lại, chỉ nằm trên giường khóc gọi tên con rồi ngất xỉu.

"Năm 2022, con gái út của bà Đạt là Hoàng Thị Trang (13 tuổi) đi chăn trâu. Cháu Trang cột dây mũi (dây dùng để dắt trâu) ở tay thì không may trâu giật mình chạy, lôi theo cháu Trang dẫn đến tử vong.

Không vượt qua được cú sốc mất con đột ngột, bà Đạt đau buồn sinh bệnh tật, chân tay ngày càng đau nhức, co rút, không làm được gì, sống nhờ khoản trợ cấp xã hội của nhà nước", ông Viên kể.

Rồi chị gái đi lấy chồng, thương mẹ bệnh tật, anh Thành quyết định về sống chung để tiện chăm sóc. Ban ngày, ai thuê gì anh Thành nhận làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con, đến buổi về lo cơm nước cho mẹ. Những lúc trái gió trở trời, bệnh tật hành hạ khiến bà Đạt đau nhức khắp cơ thể, anh Thành lại trắng đêm túc trực, xoa bóp cho mẹ, đưa mẹ đi viện.

Người dân lo hậu sự cho anh Thành về nơi yên nghỉ cuối cùng.

"Tự ti vì hoàn cảnh nghèo khó, mẹ bệnh tật nên mãi đến bây giờ, đã 38 tuổi nhưng Thành vẫn không dám lấy vợ. Gần 2 năm nay, công việc ít, Thành rời nhà vào miền Nam xin làm giặt là, hi vọng góp nhặt thêm được chút tiền để đưa mẹ ra Hà Nội điều trị. Thế nhưng, dự định chưa kịp hoàn thành thì em ấy đã ra đi rồi. Giờ một mình mẹ đau yếu, bệnh tật biết sống thế nào đây", chị Hoàng Thị Vân (40 tuổi, chị gái anh Thành) xót xa chia sẻ.

Sáng 8/8, không thấy anh Thành dậy đi làm như mọi hôm, người dân sống cùng dãy trọ đến gọi thì bàng hoàng phát hiện anh đã tử vong trong phòng trọ. Thi thể anh Thành sau đó được hoả táng rồi đưa tro cốt về quê an táng theo phong tục của địa phương.

Người dân tập trung chia buồn đến gia đình bà Đạt. Ai cũng tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của anh Thành, vừa lo cho chặng đường dài phía trước của người mẹ bệnh tật.

2 lần mất con lại bệnh tật như vắt kiệt sức khoẻ của bà Đạt. Đã mấy ngày nay bà không ăn uống, chỉ nằm lặng trên giường gọi tên con trong nước mắt.

"Mẹ xin lỗi, cũng vì mẹ bệnh tật tạo gánh nặng cho con. Sao các con lại lần lượt bỏ lại mẹ mà đi thế này. Mẹ phải sống sao đây Thành ơi", bà Đạt nghẹn lời.

Hoàn cảnh nghèo khó lại bệnh tật, cuộc sống của bà Đạt trông chờ vào mỗi người con trai. Nay anh Thành không may qua đời khiến người phụ nữ bất hạnh này lâm vào cảnh cùng cực, không tiền chữa bệnh. Ngay lúc này, bà Đạt đang rất cần sự đồng cảm, giúp đỡ của bạn đọc gần xa.