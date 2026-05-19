Năm tháng qua đi, có những vụ án đã chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những vụ án mà thân nhân của người đã khuất vẫn kiên trì đến cùng để tìm ra thủ phạm, mà câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Vụ án được đăng tải trên tờ The Sun vào ngày 18/5 vừa qua, lý giải được một bí ẩn suốt gần 50 năm ám ảnh một gia đình tại Mỹ. Theo đó, một người phụ nữ tên là Marla đã không để vụ án của mẹ mình trôi vào quên lãng và quyết tâm tìm ra kẻ giết hại bà sau 52 năm, và minh oan cho cha của cô.

Người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng, chồng nạn nhân bị nghi ngờ

Bà Barbara Waldman, khi đó 31 tuổi đã bị sát hại tại nhà riêng ở Oceanside, Long Island, New York, Mỹ vào năm 1974, 20 phút sau khi tiễn 3 đứa con của mình, Marla, Eric và Larry – hiện nay lần lượt 60, 58 và 59 tuổi – đến trường.

Bà được Eric – khi đó 5 tuổi – phát hiện khi cậu bé vừa về nhà ăn trưa. Barbara nằm trên lầu với hai tay bị trói ra sau lưng và một chiếc vỏ gối nhét vào miệng, trên đầu có một vết đạn. Cảnh sát sau đó xác định rằng Barbara đã bị tấn công tình dục, và cảnh sát đã phác họa chân dung kẻ tình nghi, nhưng không có manh mối nào để tìm được thủ phạm.

Bà Barbara Waldman cùng chồng, ông Gerald Waldman.

Marla cho biết khi đó người ta đã nghi ngờ rằng cha cô, Gerald Waldman, người đã qua đời năm 2007 chính là thủ phạm. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng những lời buộc tội này nghe càng có vẻ hợp lý sau khi ông tái hôn chỉ 6 tháng sau cái chết đáng ngờ của vợ mình.

Marla nói: “Sau khi mẹ tôi mất, cha tôi nhanh chóng tái hôn và những bức ảnh của bà đã bị gỡ khỏi tường. Bà ấy như bị xóa khỏi cuộc sống của chúng tôi. Gia đình bên mẹ tôi luôn ám chỉ rằng cha tôi đã giết bà ấy. Chúng tôi biết rằng phần lớn cộng đồng cáo buộc ông ấy đã giết mẹ chúng tôi. Việc phải đối mặt với điều đó khi còn nhỏ rất khó khăn với tôi".

Marla khi còn nhỏ và mẹ, bà Barbara.

Marla nói rằng cô “chưa bao giờ đặt câu hỏi” về cái chết của mẹ mình cho đến khi trưởng thành và nói rằng cô thường gọi điện cho sở cảnh sát mỗi năm để yêu cầu họ mở lại vụ án.

Năm 2022, Marla cho biết điện thoại của cô bắt đầu “bùng nổ” sau khi kẻ giết người hàng loạt Richard Cottingham, còn được biết đến với biệt danh “Kẻ giết người ở Quảng trường Thời đại”, thú nhận đã gây ra bốn vụ giết người ở Long Island, trong đó có một vụ đột nhập nhà giống như vụ án của mẹ cô.

“Tôi đã gọi cho thám tử, và ông ấy nói rằng ông ấy sẽ mở lại vụ án để xem bằng chứng ADN có trùng khớp với Cottingham hay không,” Marla nói. “Chúng tôi đã chờ đợi 8 tháng, nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp nào trong cơ sở dữ liệu quốc gia hay ở Cottingham. Cảnh sát nói với chúng tôi rằng họ không thể làm gì khác vào thời điểm đó.”

Cô Marla cùng 2 em trai Larry và Eric.

Danh tính kẻ sát nhân khiến tất cả đều bàng hoàng

Không nản lòng, Marla đã thúc giục cảnh sát hạt Nassau liên hệ với FBI để được tiếp cận với các kỹ thuật phân tích ADN tiên tiến hơn. Họ đã đồng ý và ADN từ hiện trường vụ án đã được gửi đi để xét nghiệm. Vào tháng 8 năm 2024, Marla nhận được tin có sự trùng khớp. Cảnh sát đã xác định kẻ giết bà Barbara là Thomas Generazio, một người thu gom rác địa phương, kẻ đã chết năm 2004.

Marla Waldman Conn, hiện là chủ một nhà hàng ở St Louis, Missouri, cho biết: “Khi tôi được thông báo có sự trùng khớp ADN, tôi đã ngã quỵ xuống sàn. Tôi vô cùng bàng hoàng. Ông ta trông giống như một người bình thường. Ông ta sống không xa căn nhà của chúng tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao ông ta lại làm điều này.”

Marla quyết tâm tìm ra Generazio là ai, vì vậy cô bắt đầu nghiên cứu nơi Generazio từng sống và làm việc ở quê hương mình, lục soát các hồ sơ địa phương và liên hệ với các thành viên gia đình ông ta.

Ông Gerald Waldman cuối cùng cũng được minh oan.

Marla nói: “Sau khi có kết quả trùng khớp ADN, tôi bắt đầu tìm hiểu về Generazio và không nói với ai cả. Tôi quyết tâm chứng minh rằng tên khốn nạn này đã giết mẹ tôi, và hắn ta có thể đã làm hại những người khác nữa. Tôi đã đào sâu tìm kiếm, và khi có kết quả trùng khớp ADN, nó lại trùng khớp với tên của các con hắn. Đó là cách tôi tìm ra hắn. Trong vài tháng, tôi đã nói chuyện với các con của Thomas – một số người trong số họ chưa từng gặp cha mình. Cuối cùng, chính con gái hắn đã gửi ảnh cho tôi, giúp chúng tôi giải quyết vụ án này.”

Phác họa chân dung thủ phạm theo lời kể của hàng xóm và ảnh của Thomas Generazio trong hồ sơ cảnh sát.

Một trong những bức ảnh cho thấy cha cô ta mặc một chiếc áo khoác có cổ lông rất giống với chiếc áo được mô tả trong bản phác họa của cảnh sát năm 1974. Chiếc áo khoác trở thành một bằng chứng quan trọng, và vào tháng 3 năm 2026, sở cảnh sát Nassau đưa ra tuyên bố khẳng định Generazio chính là kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại bà Barbara Waldman.

Marla nói: "Tôi chết lặng khi nhận được tin. Tôi kể cho các em trai tôi nghe và họ cũng không thể tin được. Khi nghe tin ông ta đã chết, điều đó khiến tôi yên tâm rằng ông ta không thể làm hại hay giết hại thêm ai nữa. Đó là một vụ giết người tàn bạo; mẹ tôi không đáng phải chịu đựng điều đó".

Marla nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của cô và mẹ mình trước khi bà qua đời một cách bi thảm vào ngày 11 tháng 1 năm 1974. Khi Marla và các em trai cô đang đi xuống đường, cô nhớ mình đã trượt chân trên tuyết. Người ta kể rằng bà Barbara đã hét lên: “Marla, cẩn thận, con có sao không?” trong khi 2 cậu em Eric và Larry thì cười khúc khích.

Marla kể lại: “Những lời cuối cùng của mẹ tôi dành cho tôi là 'cẩn thận'. Sau đó cùng ngày, tôi nhớ mình được đón từ trường và được báo rằng mẹ tôi gặp tai nạn. Tôi nghĩ mẹ đang ở bệnh viện, vì vậy tôi đã làm những tấm thiệp chúc mẹ mau chóng bình phục. Nhưng tối hôm đó, bố tôi về nhà và nói với chúng tôi rằng bà ấy đã mất và sẽ không trở lại nữa”.