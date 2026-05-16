Suốt 25 năm, căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát gia đình Miyazawa tại quận Setagaya, Tokyo đã trở thành nỗi ám ảnh, trở thành một trong những vụ án bí ẩn nhất Nhật Bản. Năm 2026, nơi này bất ngờ gây chú ý khi cảnh sát bắt giữ 2 lao động người Việt với cáo buộc nhiều lần đột nhập để tìm tài sản giá trị đem trộm.

Vụ việc khiến dư luận Nhật Bản một lần nữa nhắc lại thảm kịch rúng động xảy ra vào đêm 30/12/2000, khi cả gia đình Mikio Miyazawa bị sát hại dã man ngay trong chính ngôi nhà của mình. Điều ám ảnh nhất là dù hung thủ để lại vô số dấu vết, từ ADN, dấu máu đến dấu vân tay, danh tính kẻ gây án đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.

Án mạng không lời giải ám ảnh Nhật Bản 25 năm

25 năm trước, gia đình Miyazawa bị sát hại dã man ngay trong ngôi nhà của họ tại quận Setagaya, Tokyo, Nhật Bản. Vụ án được biết đến với tên gọi “thảm sát gia đình Setagaya” và nhanh chóng trở thành một trong những vụ giết người gây chấn động nhất nước này vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ.

Nạn nhân gồm ông Mikio Miyazawa, 44 tuổi, vợ là bà Yasuko Miyazawa, 41 tuổi, cùng con gái 8 tuổi Niina Miyazawa. Cậu con trai 6 tuổi Rei Miyazawa cũng thiệt mạng trong vụ việc.

Theo điều tra, ông Mikio, bà Yasuko và bé Niina bị đâm chết bằng dao, trong khi bé Rei tử vong do bị siết cổ. Vụ án xảy ra vào đêm 30/12/2000, kéo dài sang rạng sáng ngày 31/12.

Hiện trường sự việc

Điều khiến dư luận Nhật Bản đặc biệt rùng mình là sau khi sát hại cả gia đình, hung thủ không bỏ trốn ngay mà còn ở lại trong ngôi nhà một khoảng thời gian. Đây cũng là chi tiết khiến vụ án trở nên nổi tiếng và gây ám ảnh suốt nhiều năm qua.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện vào khoảng 10h40 sáng ngày 31/12/2000. Người đầu tiên phát hiện ra vụ việc là bà Haruko Miyazawa, mẹ của bà Yasuko, sống ngay bên cạnh nhà. Sau nhiều lần gọi điện nhưng không ai trả lời, bà quyết định sang kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thảm kịch.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, do ông Takeshi Tsuchida, cảnh sát trưởng đồn Seijo khi đó, trực tiếp chỉ đạo điều tra.

Chia sẻ với tác giả Nicolás Obregón trong podcast “Vô danh”, ông Tsuchida nhớ lại hiện trường vụ án:

“Hiện trường giống như một màn tra tấn để mua vui. Cảm giác sợ hãi mà họ trải qua trước khi chết chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng. Thật quá kinh khủng.”

Dù cảnh sát Nhật Bản đã triển khai cuộc điều tra quy mô lớn với hàng nghìn nhân sự tham gia và thu thập được rất nhiều manh mối, hung thủ của vụ án đến nay vẫn chưa bị bắt. Sau một phần tư thế kỷ, “thảm sát gia đình Setagaya” vẫn là bí ẩn lớn chưa có lời giải trong lịch sử tội phạm Nhật Bản.

Đêm kinh hoàng của gia đình Miyazawa

Tối hôm xảy ra vụ án, cuộc sống của gia đình Miyazawa vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi đi mua sắm, cả nhà cùng ăn tối với món mì shirataki, cơm cùng thịt gà và rau củ. Sau đó, bà Yasuko Miyazawa gọi điện cho mẹ mình.

Cô con gái 8 tuổi Niina Miyazawa sang nhà bà ngoại để xem TV rồi trở về nhà vào khoảng 21h30.

Hoạt động cuối cùng được xác nhận của ông Mikio Miyazawa diễn ra vào khoảng 22h38, khi ông mở một email công việc được bảo mật bằng mật khẩu. Các điều tra viên cho rằng không lâu sau đó, hung thủ đã đột nhập vào căn nhà và sát hại cậu con trai út Rei Miyazawa bằng cách siết cổ ngay trong phòng ngủ.

Những hình ảnh còn sót lại của gia đình nạn nhân

Ông Mikio được cho là nạn nhân thứ hai. Nhiều giả thuyết nhận định ông nghe thấy tiếng động bất thường nên chạy lên tầng kiểm tra phòng của con trai. Tại đây, ông bị sát hại bằng một con dao sashimi do hung thủ mang theo từ trước.

Đến sáng hôm sau, bà Haruko Miyazawa phát hiện con rể nằm gục dưới chân cầu thang gần cửa ra vào. Trên cơ thể ông có nhiều vết đâm.

Trong quá trình gây án, phần đầu nhọn của con dao bị gãy và được tìm thấy cắm trong hộp sọ của ông Mikio. Sau đó, hung thủ tiếp tục dùng chính con dao đã gãy để tấn công bà Yasuko cùng bé Niina trước khi vứt bỏ nó và lấy một con dao santoku, loại dao đa dụng trong bếp, ngay tại hiện trường để tiếp tục gây án.

Giống như ông Mikio, hai mẹ con bà Yasuko và bé Niina đều bị đâm nhiều nhát.

12.500 chứng cứ tại hiện trường nhưng hung thủ vẫn là bí ẩn

Sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, hung thủ không rời đi ngay mà tiếp tục ở lại trong ngôi nhà của gia đình Miyazawa thêm nhiều giờ đồng hồ. Các điều tra viên xác định hắn vẫn còn ở hiện trường sau 1h sáng vì đã sử dụng máy tính của gia đình.

Cảnh sát cũng tin rằng hung thủ đã ngủ lại trong nhà, ăn dưa lưới, ăn 4 cốc kem, uống nhiều chai trà lúa mạch và thậm chí còn đi vệ sinh tại đây.

Phân chưa xả trong nhà vệ sinh tầng trên được phát hiện có chứa dấu vết của hạt mè và đậu que. Hung thủ cũng để lại rất nhiều tang vật, bao gồm máu, hung khí gây án, một túi đeo hông, hai chiếc khăn tay và một số quần áo hắn mặc lúc gây án.

Bộ quần áo mà cảnh sát tin rằng hung thủ đã mặc (Ảnh: ABC News)

Đáng chú ý, trong số quần áo bỏ lại có một chiếc áo mà cảnh sát xác định chỉ có 10 chiếc từng được bán tại Tokyo vào thời điểm đó. Trên những chiếc khăn tay, cơ quan điều tra còn phát hiện mùi nước hoa Drakkar Noir.

Tổng cộng, cảnh sát cho biết đã thu thập được hơn 12.500 chứng cứ tại hiện trường.

Ông Takeshi Tsuchida, người trực tiếp chỉ đạo điều tra thời điểm đó, cho biết: “Thông thường tại hiện trường án mạng, các điều tra viên phải cực kỳ cẩn thận để tìm ra những manh mối rất nhỏ. Bạn không phải lúc nào cũng biết mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng ở vụ này, chứng cứ xuất hiện ở khắp mọi nơi... Trong suốt sự nghiệp cảnh sát của tôi, chưa từng có vụ án nào có nhiều chứng cứ đến vậy”.

Dù vậy, hung thủ vẫn chưa bị bắt sau 25 năm.

Theo thống kê, hơn 200.000 cảnh sát đã từng tham gia điều tra vụ án trong suốt nhiều năm qua. Nhà chức trách cũng đã thu thập hơn 5 triệu dấu vân tay và thực hiện khoảng 1,3 triệu lần đối chiếu ADN, song vẫn không tìm được kết quả trùng khớp nào, cả tại Nhật Bản lẫn quốc tế.

Kết quả phân tích ADN ty thể cho thấy dòng mẹ của hung thủ có thể mang nguồn gốc Nam Âu, dù khả năng này có thể xuất phát từ tổ tiên rất xa đời.

Ngoài ra, cát được tìm thấy trong túi đeo hông của nghi phạm được cho là có nguồn gốc từ sa mạc Mojave, đặc biệt là khu vực gần căn cứ không quân Edwards tại bang California, Mỹ. Tuy nhiên, chi tiết này hiện không xuất hiện trên website chính thức của Sở Cảnh sát Tokyo.

Những giả thuyết về động cơ gây án

Dựa trên kết quả điều tra, cảnh sát cho rằng hung thủ vào thời điểm gây án là nam giới trong khoảng 20 tuổi, có thân hình mảnh khảnh và chiều cao trung bình.

Cho đến nay, động cơ thực sự của vụ thảm sát vẫn chưa được làm rõ, song nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra trong suốt 25 năm qua.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ trộm cắp ngoài ý muốn dẫn đến án mạng. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi hung thủ để lại một khoản tiền mặt lớn trong nhà mà không lấy đi.

Một giả thuyết khác cho rằng hung thủ có mối thù cá nhân với một hoặc nhiều thành viên trong gia đình Miyazawa. Truyền thông Nhật Bản từng đưa tin ông Mikio Miyazawa đã xảy ra tranh cãi với nhóm trượt ván tại công viên gần nhà vì tiếng ồn khoảng một tuần trước vụ án. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, nhóm thanh niên trượt ván này đã bị loại khỏi diện nghi vấn.

Trong cuốn sách “Vụ thảm sát gia đình Setagaya: Những sự thật mới sau 15 năm”, nhà báo điều tra Fumiya Ichihashi đưa ra giả thuyết rằng gia đình Miyazawa bị sát hại bởi một sát thủ được thuê từ Hàn Quốc.

Theo Ichihashi, gia đình Miyazawa trở thành mục tiêu vì họ từ chối bán mảnh đất của mình, trong khi nhiều hộ dân khác trong khu vực đã đồng ý chuyển nhượng.

Nhà báo này tuyên bố biết danh tính hung thủ, người được ông gọi bằng bí danh “R.” và được cho là cựu quân nhân Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những lập luận của Ichihashi hiện vẫn chỉ là suy đoán chưa được kiểm chứng. Một số ý kiến còn cho rằng nhà báo này mang định kiến nhằm vào người Hàn Quốc.

Cảnh sát Nhật Bản từng xem xét các thông tin do Ichihashi cung cấp, nhưng cuối cùng không thể xác thực do thiếu bằng chứng. Sau 25 năm, vụ thảm sát gia đình Setagaya vẫn chưa có lời giải.

Nguồn: Tokyo Weekender, Japan Times