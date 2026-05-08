Bi kịch của một gia đình

Cảnh sát thành phố Houston (Texas, Mỹ) đang tiếp tục điều tra vụ 4 thành viên trong gia đình Mitchell được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở khu River Oaks vào tối 5/5 (giờ địa phương).

Các nạn nhân gồm Matthew Mitchell (52 tuổi), vợ là Thy Mitchell (39 tuổi, người Mỹ gốc Việt) cùng hai con nhỏ, một bé gái 8 tuổi và bé trai 4 tuổi. Tất cả đều có vết thương do súng bắn.

Gia đình 4 người

Theo cảnh sát, họ nhận được yêu cầu kiểm tra an toàn vào khoảng 17h30 sau khi người giữ trẻ và người thân không thể liên lạc với gia đình này từ tối hôm trước. Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cả 4 người đã tử vong bên trong căn nhà.

Nhà chức trách nhận định đây là vụ án mạng rồi tự sát. “Các bằng chứng tại hiện trường cho thấy người đàn ông đã bắn 3 nạn nhân trước khi tự sát”, cảnh sát cho biết.

Hiện trường sự việc

Thông tin đau lòng nhanh chóng gây chấn động cộng đồng địa phương bởi Matthew và Thy Mitchell là những gương mặt khá nổi tiếng tại Houston. Hai vợ chồng là chủ nhà hàng Traveler's Table, nơi phục vụ các món ăn lấy cảm hứng từ nhiều nền ẩm thực trên thế giới, và sau đó mở thêm nhà hàng Traveler's Cart.

Sự ra đi khiến nhiều người xót xa

Sau khi vụ việc được công bố, mạng xã hội ngập tràn những lời chia buồn từ bạn bè, đồng nghiệp và thực khách từng tiếp xúc với Thy Mitchell.

Jonathan Horowitz, nhà sáng lập Công ty tư vấn dịch vụ nhà hàng - khách sạn Convive cho biết điều đầu tiên ông nhớ về Thy là “nụ cười cực kỳ rạng rỡ”.

“Cô ấy có một nguồn năng lượng rất lớn trong dáng vẻ nhỏ bé”, Horowitz chia sẻ khi nhớ lại lần đầu gặp Thy tại hội chợ thương mại của Hiệp hội Nhà hàng Texas ở Trung tâm hội nghị George R. Brown.

Theo ông, Thy là kiểu người luôn xuất hiện khi người khác cần giúp đỡ. Cô quan tâm tới khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng xung quanh bằng tất cả sự nhiệt tình của mình.

Những lời nhắn được đặt trước cửa

Benchawan Jabthong Painter cùng chồng là Graham Painter, chủ các nhà hàng Street to Kitchen và Jantra, cho biết dù chỉ mới quen Thy từ cuối tháng 3 nhưng họ nhanh chóng cảm nhận được sự gần gũi đặc biệt nơi cô.

“Trong suốt sự kiện hôm đó, cô ấy là người chúng tôi kết nối nhiều nhất”, Graham Painter nói “Chúng tôi có cảm giác như gặp được một tâm hồn đồng điệu.”

Trong khi đó, Lena Trang, chủ nhà hàng Lena's Asian Kitchen, nghẹn ngào khi nhắc về người bạn thân mà cô gọi là “siêu phụ nữ người Việt”.

Lena cho biết cô quen Thy từ năm 2021 khi thuê cô làm đầu bếp riêng. Khi công việc dịch vụ ăn uống của Lena phát triển, Thy luôn ở bên hỗ trợ mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Hai người thường cùng nhóm bạn trong ngành ẩm thực tụ tập sau giờ làm để trò chuyện, chia sẻ áp lực nghề nghiệp và động viên nhau vượt qua những ngày kiệt sức vì công việc.

“Hai đứa có thể cười vì bất cứ chuyện gì ngớ ngẩn nhất”, Lena nhớ lại. “Thy không chỉ là bạn. Cô ấy luôn âm thầm bảo vệ và hỗ trợ tôi.”

Bạn bè của Thy cho biết điều khiến họ nhớ nhất chính là nguồn năng lượng tích cực mà cô mang tới mọi nơi mình xuất hiện.

“Chúng tôi từng cùng nấu ăn tại sự kiện Chefs Against Cancer ở khách sạn Four Seasons Hotel Houston. Khi ngẩng đầu lên, Thy đứng đó, vẫn rạng rỡ và tỏa sáng như mọi khi”, Graham Painter chia sẻ “Cô ấy giống như nguồn năng lượng khiến cả căn phòng trở nên tích cực hơn.”

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Gia đình các nạn nhân cũng kêu gọi mọi người tôn trọng sự riêng tư trong giai đoạn đau buồn này.

Nguồn: New York Post, Chron