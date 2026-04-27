Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Tây Tokyo vào tháng 12/2025 vừa được làm rõ thêm nhiều tình tiết gây chấn động.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, ngày 24/4, cơ quan này đã tiến hành hoàn tất thủ tục truy tố sau khi chết đối với nghi phạm Nomura Yuka (36 tuổi, không nghề nghiệp ổn định) với các cáo buộc giết người và phi tang thi thể.

Hiện trường sự việc

Trước đó, vào tháng 12/2025, thi thể của một người phụ nữ cùng 3 con trai đã được phát hiện trong một căn nhà tại thành phố Nishitokyo. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm thi thể một người đàn ông tại một căn hộ khác do chính người phụ nữ này đứng tên thuê.

Kết quả điều tra cho thấy, Nomura Yuka bị cho là đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn trai. Sau khi người đàn ông đề nghị chia tay, hai bên phát sinh tranh cãi. Nghi phạm được cho là đã sát hại bạn trai trước, sau đó quay về nhà giết 3 con trai rồi tự sát.

Cụ thể, theo cáo buộc, ngày 15/12/2025, tại một căn hộ ở quận Nerima (Tokyo), Nomura đã dùng dao đâm chết bạn trai là anh Nakakubo Shintaro (27 tuổi), một nhân viên công ty, rồi giấu thi thể vào tủ quần áo.

Bốn ngày sau, vào ngày 19/12, tại nhà riêng ở thành phố Nishitokyo, người phụ nữ này tiếp tục sát hại 3 con trai gồm cậu con cả 16 tuổi, con thứ 11 tuổi và con út 9 tuổi. Nạn nhân bị đâm bằng dao và bị siết cổ bằng dây rút nhựa.

Vụ việc bị phát hiện vào khoảng 17h20 ngày 19/12, khi chồng của Nomura trở về nhà và nhận thấy cửa bị khóa bằng xích từ bên trong nên đã gọi cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt và kiểm tra, họ phát hiện 4 người đã tử vong trong nhà.

Quá trình điều tra sau đó hé lộ thêm việc nghi phạm còn thuê một căn hộ khác, nơi thi thể người bạn trai được tìm thấy. Cảnh sát nhận định toàn bộ vụ án có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, trong đó nghi phạm đã hành động cực đoan sau khi bị đề nghị chia tay.

Nguồn: Mainichi