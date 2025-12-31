Vợ báo đi "tất niên" nhà bạn, 11h đêm tôi đến tận nơi thì thấy cảnh không thể chấp nhận nổi

Những ngày cuối năm, trên một hội nhóm gia đình, một bài chia sẻ của người chồng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Không phải vì câu chuyện ngoại tình quen thuộc, mà vì cú sốc đến từ chính người vợ hiền lành, nội trợ suốt nhiều năm.

"Vợ tôi ở nhà chăm con, chưa từng tụ tập bạn bè. Vậy mà sát Tết dương lịch, cô ấy bảo đi 'tất niên' với mấy người bạn cũ. Nghe vừa lạ vừa nực cười. Tết dương mà bày đặt tất niên".

Theo người chồng kể lại, vợ anh là mẫu phụ nữ "chuẩn con dâu quốc dân": ít nói, hiền lành, quanh quẩn bếp núc – con cái. Cưới nhau mấy năm, anh gần như chưa từng thấy vợ nhắc đến bạn bè, càng chưa bao giờ đi tiệc tùng tối muộn.

Vì thế, khi vợ bất ngờ xin phép đi "tất niên nhà bạn", cả nhà ngỡ ngàng.

Chính mẹ chồng là người lên tiếng khuyên con trai: "Thôi thì cho nó đi một hôm. Ở nhà chăm con, chăm chồng quanh năm rồi, cũng cần có không gian riêng".

Nghe mẹ nói vậy, anh gật đầu. Ở nhà trông con, lòng vẫn lăn tăn nhưng tự nhủ mình đang làm điều đúng.

Đến gần 11h đêm, thấy vợ vẫn chưa về, anh gọi điện. Không ngờ người nghe máy lại là giọng đàn ông lạ, nói ngắn gọn: "Nó say lắm rồi anh ạ".

Khoảnh khắc đó, người chồng thừa nhận tim mình như rơi xuống. Anh hỏi địa chỉ rồi tức tốc chạy đến.

Cảnh tượng trước mắt đúng là sốc hơn mọi tưởng tượng...

Đó là nhà một người bạn của vợ, không phải quán xá ồn ào. Nhưng cảnh anh thấy lại khiến anh không thể chấp nhận nổi.

"Vợ tôi nằm trùm chăn ở giữa sân nhà người ta, tóc tai rối bù, mùi rượu nồng nặc. Quanh đó là mâm tiệc bừa bộn, chỉ còn vài người bạn đang hát karaoke".

Không phải ngoại tình, không có cảnh thân mật với ai nhưng với người chồng, hình ảnh một người vợ hiền lành, kín kẽ, nay bê tha trong men rượu còn đau hơn cả một cú phản bội rõ ràng.

Anh đưa vợ về nhà trong im lặng.

Điều khiến câu chuyện khiến cộng đồng mạng bàn luận dữ dội là điều cô vợ nói trong cơn say.

"Em không phải không có bạn, chỉ là từ ngày lấy chồng, sinh con, em tự biến mình thành người không cần ai ngoài gia đình. Em mệt nhưng em không dám than. Em sợ nói ra rồi lại bị bảo là 'ở nhà có làm gì đâu'".

Người vợ thừa nhận bữa tiệc hôm đó là lần đầu tiên sau nhiều năm cô được ngồi như một con người độc lập, không phải mẹ của ai, vợ của ai. Và vì quá lâu không chạm vào thế giới bên ngoài, cô đã đi quá giới hạn.

Câu chuyện nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến:

Một bên cho rằng người vợ đã sai, sai vì say xỉn, vì đánh mất hình ảnh, vì khiến chồng tổn thương.

Bên còn lại lại cho rằng đây là hệ quả của một cuộc hôn nhân chỉ nhìn thấy sự hy sinh mà quên mất cảm xúc.

Người chồng kết bài bằng một dòng ngắn nhưng khiến nhiều người lặng đi:

"Tôi không mất vợ vì một bữa tiệc. Tôi suýt mất vợ vì đã quen với sự im lặng của cô ấy".

Hôn nhân không đổ vỡ vì một đêm say. Nhưng rất dễ rạn nứt khi một người bị nhốt quá lâu trong vai trò 'người phải hy sinh', còn người kia mặc định đó là điều hiển nhiên.

Có những "tất niên" không phải để vui, mà là tiếng kêu cứu muộn màng của một người đã im lặng quá lâu.