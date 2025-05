Ổi là loại trái cây quen thuộc tại Việt Nam. Chúng không chỉ là món ăn ngon mà còn là "vị thuốc tự nhiên" giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giảm đường huyết và đặc biệt là làm đẹp da, ngừa lão hóa nhờ hàm lượng vitamin C cực cao.

Ổi là cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Trung Mỹ, hiện phổ biến rộng rãi tại châu Á. Quả ổi có hình bầu dục, màu xanh hoặc vàng nhạt khi chín. Không chỉ phần quả, lá ổi cũng chứa nhiều hoạt chất sinh học quý, thường được dùng pha trà hoặc sản xuất thực phẩm bổ sung.

Sở dĩ ổi có thể giúp tăng sinh collagen là vì chúng là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất trong tự nhiên, thậm chí cao hơn cả cam. Một quả ổi trung bình có thể cung cấp gần gấp đôi nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

Vitamin C đóng vai trò chủ chốt trong việc:

- Tăng sinh collagen, giữ làn da săn chắc, đàn hồi

- Trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của ánh nắng, ô nhiễm

- Làm sáng da, mờ vết thâm, hỗ trợ chữa lành tổn thương da

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong lá và quả ổi còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa tế bào, từ đó duy trì vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ.

Bên cạnh đó, ổi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như lycopene, quercetin và vitamin C, giúp trung hòa các gốc tự do. Gốc tự do là nguyên nhân gây hại cho tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa. Việc bổ sung ổi vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp làm chậm sự xuất hiện của nếp nhăn và giữ cho làn da luôn tươi trẻ.

Ngoài làm đẹp, quả ổi còn giúp ngăn ngừa 5 căn bệnh nguy hiểm

1. Ngăn ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật cho thấy chiết xuất lá ổi có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nhờ hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa mạnh.

Một nghiên cứu cho thấy tinh dầu từ lá ổi có khả năng kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư gấp 4 lần so với một số thuốc điều trị hiện nay. Dù cần thêm nghiên cứu lâm sàng, kết quả ban đầu rất hứa hẹn.

2. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chiết xuất lá ổi có thể cải thiện độ nhạy insulin và giảm đường huyết sau ăn. Một nghiên cứu cho thấy uống trà lá ổi sau bữa ăn giúp hạ đường huyết hiệu quả trong suốt 2 giờ.

3. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các dưỡng chất trong ổi - đặc biệt là chất chống oxy hóa, kali và chất xơ hòa tan giúp giảm huyết áp, cải thiện cholesterol, bảo vệ tim mạch. Một nghiên cứu trên 120 người cho thấy ăn ổi chín trước bữa ăn trong 12 tuần giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt.

4. Tốt cho hệ tiêu hóa

Ổi chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp ngừa táo bón và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Lá ổi còn được biết đến với tác dụng kháng khuẩn, giúp giảm tiêu chảy và ổn định đường ruột.

5. Hỗ trợ giảm cân

Ổi là lựa chọn lý tưởng cho người đang ăn kiêng, bởi chúng ít calo (chỉ 37 calo mỗi quả). Vì thế, ổi giúp no lâu. Đồng thời, ổi giúp hạn chế cảm giác thèm ăn nhờ lượng chất xơ cao.

6. Tăng cường hệ miễn dịch

Không chỉ làm đẹp da, vitamin C trong ổi còn thúc đẩy hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và phục hồi nhanh hơn sau khi ốm.

Lưu ý khi ăn ổi

- Ổi cũng không hoàn toàn lành tính với tất cả mọi người. Với người có vấn đề tiêu hóa, đặc biệt là viêm đại tràng hay tiêu hóa kém, ăn ổi, nhất là ổi còn xanh và có nhiều hạt có thể gây đầy bụng, táo bón hoặc đau bụng. Ngoài ra, người vừa mới phẫu thuật răng hoặc hệ tiêu hóa yếu nên ăn ổi chín, bỏ hạt và cắt nhỏ để dễ nhai, dễ tiêu hơn.

- Ổi rất tốt, nhưng ăn đúng cách mới là điều quan trọng. Với người khỏe mạnh, ăn 1-2 quả ổi mỗi ngày (nên chọn loại ổi chín, ít hạt) sẽ giúp tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả.