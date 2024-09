Trong các Hoa hậu đã từng đăng quang ở Việt Nam, có lẽ Hoa hậu Giáng My là một trong những nàng hậu đặc biệt nhất bởi vì cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng mà cô tham gia 32 năm trước chỉ tổ chức duy nhất một lần. Do đó đến nay cô vẫn được công chúng gọi vui bằng biệt danh "Hoa hậu độc nhất vô nhị" hay "Hoa hậu chưa có người kế vị".

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Giáng My 32 năm về trước.

Hơn 30 năm trôi qua kể từ khi đăng quang, nhan sắc của Giáng My vẫn giữ vững danh hiệu "tượng đài" trong lòng công chúng. Dù đã ở tuổi U60 và không còn hoạt động thường xuyên trong showbiz, cô vẫn khiến mọi người trầm trồ với làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn. Đặc biệt là các đường nét khuôn mặt dường như không thay đổi so với lúc đăng quang.

1 bí quyết chống già, giữ dáng rất đáng học của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Chia sẻ về bí quyết duy trì vẻ ngoài tươi trẻ, Giáng My nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không thức khuya, một nguyên tắc mà cô luôn tuân thủ để bảo vệ sức khỏe và làn da.

Về chế độ dinh dưỡng, cô ưu tiên uống nhiều nước, ăn đủ chất và tránh ăn kiêng quá mức hoặc ăn quá no. Đặc biệt, cô áp dụng quy tắc 8/16 (một kiểu nhịn ăn gián đoạn - IF): Nếu tham gia một bữa tiệc muộn, cô sẽ giữ khoảng cách 16 giờ trước khi ăn bữa tiếp theo, giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và tiêu hóa.

Quy tắc 8/16 là một phương pháp nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) phổ biến, trong đó người áp dụng sẽ ăn trong khoảng thời gian 8 tiếng và nhịn ăn trong 16 tiếng còn lại trong ngày. Cụ thể, trong 8 tiếng được phép ăn, bạn có thể chia thành các bữa ăn bình thường. Sau đó, trong 16 tiếng kế tiếp, bạn sẽ không ăn bất kỳ thức ăn nào, chỉ uống nước, trà hoặc cà phê không đường.

Phương pháp này giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và tiêu hóa, cải thiện sự trao đổi chất, đồng thời hỗ trợ giảm cân, làm chậm quá trình lão hóa. Giáng My áp dụng quy tắc này để duy trì vóc dáng thon gọn và sức khỏe tốt.

Dưới đây là một số lợi ích của phương pháp ăn 8/16:

1. Giảm cân và giảm mỡ bụng

Nhiều nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm cân và đặc biệt là giảm mỡ bụng. Phương pháp này hoạt động thông qua việc giảm tổng lượng calo tiêu thụ và tăng cường quá trình đốt cháy mỡ, nhờ vào việc kích thích cơ thể sử dụng chất béo dự trữ làm nguồn năng lượng.

2. Cải thiện sự nhạy cảm insulin và kiểm soát đường huyết

Nhịn ăn gián đoạn giúp giảm mức độ insulin trong cơ thể, từ đó cải thiện sự nhạy cảm với insulin. Điều này rất quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2, giúp cơ thể xử lý đường trong máu hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Translational Research cho thấy IF làm giảm 3-6% mức độ đường huyết lúc đói và giảm insulin máu đến 20-31%, giúp cơ thể điều chỉnh đường huyết tốt hơn.

3. Tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo

Nhịn ăn gián đoạn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất thông qua việc gia tăng sản sinh norepinephrine – một hormone giúp phá vỡ các phân tử chất béo để tạo năng lượng. Cơ chế này không chỉ giúp giảm cân mà còn giúp bảo vệ cơ bắp trong quá trình giảm cân.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch như cholesterol, triglycerides, viêm nhiễm và huyết áp. Giảm các yếu tố này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim và mạch máu. Một nghiên cứu được công bố trên New England Journal of Medicine chỉ ra rằng IF giúp giảm mức cholesterol xấu LDL và triglycerides, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch .

5. Hỗ trợ tăng tuổi thọ và ngăn ngừa lão hóa

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Quá trình nhịn ăn thúc đẩy sự tái tạo tế bào và kích hoạt các cơ chế tự phục hồi của cơ thể, bao gồm việc dọn dẹp các tế bào hư hại, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa.

6. Cải thiện sức khỏe não bộ

Nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm viêm và bảo vệ não khỏi các bệnh như Alzheimer, Parkinson. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Reviews Neuroscience cho thấy IF làm tăng nồng độ BDNF và có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn thoái hóa thần kinh.

Nhịn ăn gián đoạn không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn có nhiều lợi ích khác như cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng não, kiểm soát đường huyết, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp này, cần cân nhắc theo dõi sức khỏe cá nhân và tham khảo ý kiến bác sĩ.