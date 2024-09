"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ, lần đầu tiên phát sóng năm 1998. Bộ phim kéo dài sáu mùa với tổng cộng 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004. Dù đã kết thúc hơn 20 năm trước, "Sex and the City" vẫn thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt sau khi được phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 1/4.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của bốn phụ nữ độc thân sống tại thành phố New York: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes. Bộ phim chủ yếu tập trung vào mối quan hệ tình yêu, tình bạn và sự nghiệp của họ trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy phức tạp.

Trong đó vai Samantha Jones (do Kim Cattrall đóng) được nhiều khán giả quan tâm. Trong phim, cô là một chuyên gia quan hệ công chúng tự tin, táo bạo và đầy bản lĩnh. Cô nổi tiếng với phong cách sống tự do, không ngại thách thức các quy chuẩn xã hội về tình yêu và tình dục. Vai diễn này mang lại cho Kim 5 đề cử Giải Primetime Emmy và 4 đề cử Giải Quả Cầu Vàng.

Bí quyết từ năm 18 tuổi giúp nữ chính phim "Sex and the City" trẻ trung ở tuổi 68

Ở tuổi 68, Kim Cattrall đang có một cuộc sống hạnh phúc và ổn định cùng bạn trai lâu năm, Russell Thomas. Cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong thái tự tin khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô bao gồm việc duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể dục đều đặn và chăm sóc tinh thần.

Ở tuổi 68, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong thái tự tin khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Women and Home, Kim tiết lộ ngoài tập thể dục và chăm sóc da, nữ diễn viên còn có nguyên tắc giữ dáng từ năm 18 tuổi đó là: Luôn theo dõi thực phẩm mình ăn hàng ngày.

Cô nói: "Tôi nói đùa rằng tôi đã ăn kiêng từ năm 1974, điều này về cơ bản là đúng. Tôi thích ăn uống và cơ thể của tôi không tự nhiên gầy như vậy - đặc biệt là ở độ tuổi này. Tôi chú ý đến những gì mình ăn và uống nhưng tôi không bị ám ảnh với điều đó".

Nữ diễn viên cho biết chỉ thỉnh thoảng mới ăn đồ ngọt tráng miệng, như vậy giúp cô giảm lượng đường và calo tiêu thụ. Cuối bài phỏng vấn, Kim nhấn mạnh rằng phụ nữ ngày nay chăm sóc bản thân tốt hơn, sống lâu hơn, có nhiều cơ hội hơn so với các thế hệ trước, phản ánh sự thay đổi tích cực trong cách phụ nữ tiếp cận sức khỏe và sắc đẹp.

Kiểm soát chế độ ăn uống có nhiều lợi ích quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ. Một bài báo trên Obesity Reviews (2020) cho thấy chế độ ăn uống cân bằng và kiểm soát lượng calo giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, ngăn ngừa béo phì. Việc lựa chọn thực phẩm ít calo và giàu dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ngoài ra, theo nghiên cứu công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition (2019), chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, polyphenol có thể làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện sức khỏe làn da.

Chế độ ăn uống cân bằng, giảm lượng đường cùng calo, tăng cường chất chống oxy hóa và protein từ thực vật, cùng với việc duy trì lượng nước đủ, là những yếu tố quan trọng giúp phụ nữ duy trì vóc dáng, sự trẻ trung. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những yếu tố này có tác động tích cực đến sức khỏe và sự lão hóa.