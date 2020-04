Viễn cảnh đáng sợ nhất có vẻ đã sắp tới: Vì Covid-19, robot có thể sẽ khiến con người mất việc nhanh hơn

Trong lúc đại dịch Covid-19 đang đe dọa toàn cầu như hiện tại, con người dường như đã quên mất một mối đe dọa vô cùng nguy hiểm - sự gia tăng của robot.



Các chuyên gia khẳng định sớm muộn robot cũng sẽ thay thế loài người trên nhiều lĩnh vực và đại dịch Covid-19 đang đẩy nhanh điều này.

“Mọi người thường nói rằng họ muốn có sự tương tác giữa người với người trong công việc, nhưng đại dịch Covid-19 đang thay đổi điều đó”, Martin Ford - một nhà tương lai học - cho biết. Ông từng viết nhiều bài blog về cách thức mà robot sẽ được tích hợp vào môi trường kinh tế trong những năm sắp tới.

“Covid-19 đang điều chỉnh sự lựa chọn của khách hàng và mở ra cơ hội cho tự động hóa”.

Nhiều công ty lớn và nhỏ đang tăng cường sử dụng robot để thực hiện giãn giãn cách xã hội và giảm lượng lao động phải đến tận nơi làm việc. Chúng cũng được sử dụng để thực hiện các công việc mà nhân viên bình thường không thể làm tại nhà.

Chẳng hạn, chuỗi cửa hàng Walmart (Mỹ) đang tận dụng robot để lau sàn nhà. Robot tại Hàn Quốc thì được sử dụng để đo thân nhiệt hoặc xịt nước rửa tay.

Với việc các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng biện pháp giãn cách xã hội nên được kéo dài tới năm 2021, nhu cầu sử dụng loại robot như thế này sẽ vẫn còn tăng cao.

Robot khử trùng trong một bệnh viện.

Thời đại của những con robot lau dọn

Nhiều công ty sản xuất thiết bị dọn dẹp và vệ sinh đã chứng kiến nhu cầu tăng cao kỷ lục trong những ngày qua.

UVD Robots - một công ty Đan Mạch chuyên sản xuất robot khử trùng bằng tia cực tím - đã giao hàng trăm đơn hàng cho các cơ sở y tế tại Trung Quốc và châu Âu. Các cửa hàng bán thực phẩm, nhà hàng cho phép mua mang về cũng đang áp dụng công nghệ này.

Các chuyên gia cho biết, khi nhiều dịch vụ hoạt động trở lại, chúng ta sẽ thấy công nghệ hiện đại được sử dụng ở nhiều nơi hơn - như trường học hoặc công sở.

“Khách hàng giờ đây quan tâm hơn đến sự an toàn của mình và của người lao động”, Blake Morgan - cây bút của The Customer of the Future - cho biết.

“Việc chuyển đổi sang dùng robot tự động giúp họ khỏe hơn, và các khách hàng sẽ thưởng lớn cho những công ty nào làm được điều này”.

Tuy nhiên, việc sử dụng robot vẫn còn nhiều hạn chế. Bà Morgan giải thích rằng robot thu ngân tuy giúp giảm tiếp xúc xã hội nhưng lại hoạt động chưa hiệu quả và dễ hỏng. Do đó, khách hàng thích thanh toán hàng hóa với người thật hơn.

Robot bưng đồ thay con người trong nhà hàng.

Hỗ trợ giãn cách xã hội

Thực phẩm sẽ là một trong những lĩnh vực mà robot sẽ xuất hiện nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe cho con người.

Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s đã đưa robot vào thử nghiệm trong vai trò đầu bếp và nhân viên phục vụ web. Tại các kho hàng của Walmart và Amazon, robot hiện đang được sử dụng để tăng năng suất làm việc. Đại dịch Covid-19 đã khiến cả hai doanh nghiệp này phải nhờ tới robot để sắp xếp, vận chuyển và đóng gói hàng hóa. Hiện tại, chỉ riêng Amazon đã sở hữu hàng nghìn con robot bê đồ trong kho.

Giải pháp trên có thể xử lý phần nào những vấn đề mà nhân viên đưa ra, chẳng hạn như họ thể giãn cách xã hội với động nghiệp trong môi trường làm việc như thế. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia công nghệ, điều này sẽ khiến một số lao động mất việc.

Một khi các doanh nghiệp sử dụng robot, họ sẽ không cần phải thuê nhân viên nữa. Việc phát triển và ứng dụng robot trong dịch vụ có thể sẽ tốn kém lúc ban đầu, nhưng đến khi hoàn thiện, chi phí vận hành robot sẽ còn rẻ hơn thuê lao động rất nhiều.

Theo nhà tương lai học Martin Ford, việc sử dụng robot trong bối cảnh đại dịch Covid-18 bùng phát như hiện nay còn đem lại lợi ích quảng cáo.

“Mọi người sẽ tới nơi có ít nhân công và nhiều máy móc hơn, bởi họ cảm thấy nguy cơ nhiễm bệnh ở đó không nhiều”, ông miêu tả.

Trí tuệ nhân tạo (AI) không khác gì con người

AI hiện đang được phát triển để thay thế các giáo viên, chuyên gia sức khỏe, huấn luyện viên thể hình và tư vấn viên tài chính.

Các tập đoàn công nghệ lớn đang tăng cường sử dụng công nghệ này. Cả Facebook và Google đều dựa vào AI để loại bỏ những bài đăng không phù hợp mà nhân viên điều phối nội dung web không thể kiểm tra.

Nhiều người hoài nghi về công nghệ nghĩ rằng con người cũng đóng góp một phần không nhỏ vào xu hướng này. Việc ở nhà cách ly đã khiến con người thoải mái với cảm giác được kết nối từ xa. Khi đó, huấn luyện viên hay nhà tư vấn không cần là một con người cụ thể mà chỉ cần bắt chước là được.

Một ghi chép năm 2017 của các chuyên gia quốc tế tại McKinsey đã dự đoán, 1/3 số lao động tại Mỹ sẽ bị thay thế bởi robot vào năm 2030. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá rằng đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy điều này xảy ra nhanh hơn nữa.

(Theo The Union Journal)