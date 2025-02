Video bóc trần cuộc sống của sao nữ hạng A với con gái được mô tả chi tiết gây sốc

Gần đây, đoạn video parody của Youtuber/diễn viên hài Lee Soo Ji châm biếm hiện tượng "đại chiến thành tích của các bà mẹ thượng lưu” (hay còn gọi là Daechi mom) trong việc đưa đón, chạy đua giáo dục con cái đã trở thành hiện tượng và "viral" trên khắp các diễn đàn mạng sau khi được đăng tải.

Trong video, Lee Soo Ji vào vai một bà mẹ ở khu Gangnam (khu giàu có ở Seoul, Hàn Quốc) với công việc hàng ngày đưa, đón con đi học từ trường học chính quy tới những trung tâm học thêm.

Những cảnh như ăn vội miếng kimbap trên xe hay thuê hẳn giáo viên dạy tâng cầu để giúp con vượt qua bài kiểm tra thể chất khiến khán giả bật cười. Tuy nhiên, cũng đồng thời bóc trần thực tế vô cùng khắc nghiệt của nền giáo dục Hàn Quốc suốt 1 thời gian dài. Tính đến ngày 26/2, video này đã đạt 6.9 triệu lượt người xem cùng 120.000 lượt thích và hơn 15.000 bình luận.

Video châm biếm của Lee Soo Ji về các bà mẹ giới thượng lưu tại Hàn Quốc khiến Han Ga In mang danh "bà mẹ thành tích"

Không chỉ "viral" trên MXH, video này còn được cho là một phần nguyên nhân khiến Han Ga In chẳng những mang danh "bà mẹ thành tích" mà còn phải xóa/ẩn video đã đăng tải trước đó. Từ những tình tiết trong đoạn video do Lee Soo Ji diễn khiến công chúng nhớ tới đoạn video ghi lại lịch trình 1 ngày của 3 mẹ con Han Ga In mà trước đó vài tháng nữ diễn viên đăng tải trên kênh Youtube cá nhân.

Các bà mẹ Daechi là ai?

Video châm biếm của Lee Soo Ji nói về chủ đề liên quan tới "Daechi mom" - là 1 thuật ngữ trong tiếng Hàn, dùng để chỉ những bà mẹ sống ở khu Daechi-dong, khu vực nổi tiếng tại quận Gangnam, Seoul của giới thượng lưu. Đây là nơi tập trung nhiều trung tâm luyện thi danh tiếng và có môi trường giáo dục khắc nghiệt, được coi là "thánh địa" của các bậc phụ huynh muốn con cái vào những trường đại học Top đầu như Đại học Quốc gia Seoul, Yonsei hay Korea University.

Theo tờ The Korea Herald, những "Daechi mom" thường là các bà mẹ có học vấn cao, rất quan tâm đến việc giáo dục con cái, sẵn sàng đầu tư mạnh vào học thêm, gia sư và chương trình đào tạo đặc biệt. Thuật ngữ này đôi khi mang hàm ý tích cực. Ví dụ các bà mẹ tận tâm, giàu có, đầu tư cho con cái. Tuy nhiên, nó cũng cũng có thể mang ý tiêu cực để nói về các bà mẹ quá áp lực, đặt nặng thành tích, cạnh tranh gay gắt.

SKY Castle được xem là một trong những bộ phim tiêu biểu nói về vấn đề "Daechi mom" và bệnh thành tích của nền giáo dục Hàn Quốc

Các "Daechi mom" đã không ít lần trở thành đề tài của các nhà làm phim xứ Hàn. Đặc biệt là những bộ phim khai thác về giáo dục, tầng lớp thượng lưu và áp lực học đường. Một trong những tác phẩm kinh điển về "Daechi mom" phải kể đến như: SKY Castle, Green Mother's Club, Penthouse, High Class, Graceful Friends... Những bộ phim này phản ánh thực tế xã hội Hàn Quốc, nơi giáo dục luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất và là áp lực lớn đối với cả cha mẹ lẫn con cái.

Phản cảm hay thực tế?

Trong một phân cảnh, nhân vật bà mẹ do Lee Soo Ji đảm nhận đã có câu thoại thể hiện sự vui mừng với việc con trai thành công với việc tự đi vệ sinh ở trung tâm tiếng Anh. Trong khi chờ đón con trai bằng chiếc xe ngoại cao cấp, cô tranh thủ xem sách bài tập học trước chương trình, thể hiện rõ phong cách của một "Daechi mom".

Chưa hết, nhân vật mà Lee Soo Ji đảm nhận từng chia sẻ rằng cô không thích những đứa trẻ nghịch ngợm, nhấn mạnh triết lý giáo dục của mình: "Cần hạn chế tối đa những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến người khác". Khi con trai ném bánh trong xe và đá vào ghế ngồi, cô lập tức để lộ bản chất thật, bật cười và nói: "Kim Jae-deuk, nói ‘con sai rồi’ ngay!", khiến mọi người không nhịn được cười.

Trước đó, Han Ga In từng đăng tải video 1 ngày của 3 mẹ con với lịch học dài 14 tiếng của con gái 9 tuổi

Video của Lee Soo Ji nhận về vô số bình luận đồng tình khi cho rằng, nữ diễn viên hài đang phản ánh đúng thực trạng của một bộ phận phụ huynh cũng như sự khắc nghiệt trong nền giáo dục Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lại tỏ ra không hài lòng với video của Lee Soo Ji.

Theo đó, một bài đăng với tiêu đề "Tôi thấy màn châm biếm ‘Daechi mom’ của Lee Soo Ji hơi khó chịu" đã xuất hiện trên một diễn đàn trực tuyến. Tác giả bài viết chia sẻ: "Tôi không sống ở Daechi-dong nhưng ở gần đó, cũng cho con học trường mẫu giáo tiếng Anh và thường xuyên đưa đón con nên thấy có nhiều điểm tương đồng" . Tuy nhiên, người này cho biết thêm: "Tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy cảnh Lee Soo Ji vui mừng với việc con đi vệ sinh thành công và việc cô ấy thuê gia sư dạy con đi vệ sinh, đến mức tôi phải tắt video đi".

Tác giả bài viết cũng đặt câu hỏi: "Việc mặc áo Moncler thì có gì to tát mà mọi người làm ầm lên như vậy? Tôi cũng thấy khó chịu khi cứ cái gì cũng bị đem ra làm trò cười, gắn mác ‘mẹ’ này ‘mẹ’ nọ. Thực ra nếu có điều kiện thì ai chẳng muốn đưa đón con ở Daechi-dong? Hầu hết các ‘Deachi mom’ đều có học thức cao và thông minh, nhưng video lại miêu tả họ như những người phụ nữ thiếu hiểu biết, chỉ biết tìm gia sư. Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Việc chế giễu, gắn mác ‘mẹ’ này ‘mẹ’ nọ như vậy giống như đang hạ thấp những người mẹ đang nỗ lực vì con cái. Tôi cảm thấy rất khó chịu".

Phản ứng trước bài viết này, nhiều cư dân mạng bình luận: "Có vẻ như người viết bài đã bị ‘đụng chạm’ quá mức. Tôi thấy Lee Soo Ji rất tài năng và video cũng rất hài hước", "Tôi không thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn thấy nó phản ánh đúng thực tế", "Tôi cũng thường xuyên đưa đón con nhưng tôi không thích những hành vi quá mức". ..

Lee Soo Ji sinh năm 1985, là diễn viên hài nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc. Cô ra mắt vào năm 2008 với tư cách thành viên trong một show hài của đài SBS và nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ công chúng nhờ khả năng hài hước duyên dáng. Năm 2018, Lee Soo Ji kết hôn với bạn trai lâu năm ngoài ngành giải trí và cặp đôi chào đón cậu con trai đầu lòng vào năm 2022.