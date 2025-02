Sốc: Han Ga In suy sụp vì 3 lần sảy thai trong 1 năm

Cuộc hôn nhân của cặp đôi đình đám Han Ga In - Yeon Jung Hoon luôn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn hồi năm 2005, nhưng phải sau 11 năm mới đón con đầu lòng. Còn nhớ Han Ga In từng trải qua nỗi đau sảy thai trước được tận hưởng hạnh phúc làm mẹ.

Tới chiều 26/2, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, nữ thần họ Han vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block và bất ngờ tiết lộ chuyện cô từng sảy thai tới 3 lần chỉ trong vòng 1 năm: "Nhân dịp này, tôi có vài chuyện muốn chia sẻ với các bạn. Sau lần sảy thai đầu tiên, tôi lại tiếp tục mang thai vào mùa đông cùng năm. Nhưng thật không may, tôi đã sảy thai ở cùng giai đoạn thai kỳ với lần trước. Tôi đã sảy thai 3 lần chỉ trong vòng 1 năm. Tôi thực sự suy sụp tinh thần sau khi trải qua những chuyện này".

Han Ga In rưng rưng nước mắt khi tâm sự về 3 lần sảy thai cách đây khoảng 10 năm. Những chia sẻ của mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa

Còn nhớ cách đây 3 năm, trong lần làm khách mời trên show Handless Day (đài JTBC), Han Ga In cho biết cô đã phải sống trong cảm giác lo lắng bất an suốt khoảng thời gian mang thai con gái Yeon Je Yi vì những biến cố ngày trước: "Tôi từng sảy thai nên trở nên vô cùng lo lắng khi đang mang thai con gái Je Yi. Tôi và ông xã thậm chí còn mua 1 máy siêu âm riêng đặt trong nhà để nghe nhịp tim của con".

Trước đó, khi xuất hiện trong chương trình Circle House, Han Ga In tiết lộ chuyện cô từng bị sang chấn tâm lý sau khi trải qua biến cố sảy thai, khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng.

Nữ diễn viên trải qua những ngày buồn bã trước khi được tận hưởng hạnh phúc làm mẹ

Han Ga In nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với nam tài tử đình đám Yeon Jung Hoon. Vào năm 2016, Han Ga In hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón cậu con trai thứ 2 chào đời.

"Nhất cử nhất động" của cặp đôi vàng Han Ga In - Yeon Jung Hoon luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng