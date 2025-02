Hôn lễ thảm hoạ của Han Ga In và chồng giàu: Vừa bẩn vừa đổ vỡ, phóng viên hỗn loạn, khổ nhất là khách mời!

Sáng 27/2, tờ Star News đưa tin, Han Ga In vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (tvN) và gây sốt với loạt chia sẻ về buổi gặp gỡ với bản sao của cô - Kim Dong Jun (nhóm ZE:A). Đáng chú ý, Han Ga In khiến công chúng xôn xao khi lần đầu tiết lộ chuyện mình bỗng nhiên bị ốm nặng ngay sau lần gặp nam idol họ Kim: "Tôi và cậu ấy quả thực rất giống nhau. Vào tối hôm đó sau khi gặp Dong Jun, tôi đột nhiên bị ốm tới mức phải nhập viện".

Buổi gặp mặt của Han Ga In và nam idol Kim Dong Jun đã gây xôn xao mạng xã hội hồi cuối năm ngoái. Được biết, từ lâu Kim Dong Jun được xem là "em trai thất lạc" của Han Ga In vị diện mạo rất giống với đàn chị

Màn xuất hiện của Han Ga In trên sóng truyền hình mới đây đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng

Cũng trong chương trình You Quiz on the Block, Han Ga In nhớ lại hôn lễ cách đây 20 năm với thiếu gia Kbiz Yeon Jung Hoon (Phía Đông Vườn Địa Đàng): "Tiền bối Yoo Jae Suk đảm nhận vai trò MC trong hôn lễ. Nhưng đám cưới ngày hôm đó lại trở thành 1 thảm họa". MC Yoo Jae Suk cho biết thêm: "Đó là 1 đám cưới ngoài trời. Thời tiết hanh khô đã khiến bụi xuất hiện ở khắp nơi. Bình hoa còn bị vỡ. Vì hôn lễ không sắp xếp khu vực tác nghiệp cho các đơn vị báo chí nên phóng viên đã vây quanh cặp đôi. Có những thời điểm khách mời không thể trông thấy cô dâu chú rể".

Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Han còn chia sẻ thêm về thời điểm cô quyết định kết hôn: "Tôi đã sống với hình tượng mẫu mực trong suốt thời gian trước đó. Và kết hôn chính là cuộc ‘nổi loạn’ lớn đầu tiên trong đời tôi. Tôi cảm thấy nếu mình trở thành thành viên của gia đình anh Jung Hoon, tôi sẽ có được hạnh phúc và bình an. Đột nhiên trở nên nổi tiếng khiến tôi bị choáng ngợp và đôi khi tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại".

Theo lời Han Ga In, hôn lễ của cô và chồng tài tử không khác gì 1 thảm họa

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Han Ga In lại 1 lần nữa lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ thông tin cho rằng cô tạo áp lực học tập thi cử cho các con từ rất sớm: "Nhiều người nghĩ rằng tôi đang bắt ép con mình học quá sức, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Các con tôi mà không thích thì chẳng ai có thể ép 2 bé học được đâu" .

Nhân dịp này, nữ diễn viên cũng bày tỏ tình cảm dành cho 2 con: "Lúc trước mẹ không bao giờ đến đón tôi tan học lúc trời mưa. Dù tôi biết mẹ sẽ không đến nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi rồi sau đó lủi thủi đi bộ về nhà 1 mình. Vì thế, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, mình sẽ luôn là người đầu tiên đến đón các con tan học".

Nữ diễn viên cho biết thêm vì các con, cô luôn cố gắng giữ tổ ấm hòa thuận, êm ấm: "Tôi không bao giờ cãi nhau với ông xã trước mặt các con. Tôi thừa hiểu chuyện vợ chồng xích mích có thể gây ra tác động tiêu cực tới con cái như thế nào. Tôi thậm chí còn không nhìn ông xã với ánh mắt khó chịu trước mặt bọn trẻ".

Nữ diễn viên phủ nhận thông tin cho rằng cô đang bắt ép các con làm theo ý mình

Han Ga In nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân viên mãn, đáng ngưỡng mộ cùng nam tài tử Yeon Jung Hoon. 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ lãng mạn hồi năm 2005. Tới năm 2016, Han Ga In hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón cậu con trai thứ 2 chào đời.