Victoria Beckham đăng ảnh cùng Nicola Peltz, chi tiết đặc biệt chứng minh "chiến tranh lạnh" đã chấm dứt

Mirror đưa tin vừa qua, Victoria Beckham đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con dâu Nicola Peltz nhân dịp nữ diễn viên bước sang tuổi 28. Victoria Beckham đăng lên Instagram bức hình chụp cùng con dâu kèm lời chúc ngọt ngào: “Chúc mừng sinh nhật, Nicola. Chúc con một ngày nhiều niềm vui”. Bên dưới bài đăng của mẹ chồng, Peltz đã để lại bình luận “Con cảm ơn mẹ nhiều” kèm ba biểu tượng cảm xúc hình trái tim.

Trong bức ảnh được Victoria Beckham chia sẻ, cô và con dâu đang cùng ăn một bữa tối đơn giản. Cả hai đều rất tạo dáng tự nhiên trước ống kính. Victoria Beckham mặc một chiếc váy màu đen trong khi Peltz diện đầm hở vai màu vàng. Fan tinh mắt nhanh chóng nhận ra chiếc váy mà Peltz mặc trong bức hình là món đồ từ tủ quần áo của mẹ chồng. Victoria Beckham từng diện chiếc váy này trong một lần ra ngoài cùng Beckham và vợ chồng con trai trước đây.

Bức ảnh chụp cùng con dâu được Victoria Beckham đăng lên Instagram. Người chụp bức hình này, không ai khác chính là cựu danh thủ David Beckham (Ảnh: Instagram)

Cư dân mạng phát hiện ra chiếc váy màu vàng Nicola Peltz đang mặc từng được Victoria Beckham diện trong một dịp trước đó (Ảnh: Instagram)

Việc Victoria Beckham đăng ảnh Nicola Peltz mặc váy của mình có thể xem như cách xoá tan tin đồn mẹ chồng nàng dâu lục đục vì Peltz từ chối mặc váy do mẹ chồng thiết kế trong đám cưới với Brooklyn Beckham hồi tháng 4/2022. Thời gian qua, việc Peltz không mặc váy cưới do Victoria Beckham thiết kế vẫn được nhắc đến như đỉnh cao mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Truyền thông nhận định Victoria Beckham căng thẳng với con dâu vì cho rằng Peltz đã khiến mối quan hệ khăng khít giữa mình và cậu con trai cả Brooklyn Beckham phai nhạt. Tuy nhiên, cả Victoria Beckham và Nicola Peltz đều nhiều lần công khai bác bỏ những tin đồn này.

Hồi tháng 9/2022, trong cuộc phỏng vấn với Grazia USA, Nicola Peltz phủ nhận quan hệ giữa mình và mẹ chồng rạn nứt. “Khi đọc những tin tức cho rằng tôi chưa bao giờ muốn mặc đồ của hãng Victoria Beckham hay những thứ kiểu đó, tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Tôi cố phớt lờ chúng đi, nhưng chúng chỉ đơn giản là những điều bịa đặt. Tôi không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi nghĩ người đời nói thế về mình. Nhưng những điều ấy không phải sự thật”.

Trong bài phỏng vấn hồi tháng 8/2022 cho tờ Variety, Nicola Peltz từng nhắc lại chuyện không mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế. Nữ diễn viên chia sẻ câu chuyện đằng sau quyết định gây tranh vãi ấy: “Tôi rất muốn, và đã chốt sẽ mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế, nhưng chỉ vài tháng trước lễ cưới, bà ấy nhận ra các thợ may của mình không thể làm được, nên tôi phải chọn một chiếc váy khác. Mẹ không nói rằng tôi không thể mặc, tôi cũng không nói tôi không muốn. Sự việc chỉ có thế, rồi người ta cứ thích thêm mắm dặm muối vào”.

Nicola Peltz và mẹ chồng, Victoria Beckham, thường xuyên bị đồn đoán là cơm chẳng lành canh chẳng ngọt dù thường xuyên dành cho nhau những lời hay ý đẹp trước truyền thông (Ảnh: US Weekly)

Theo nhiều nguồn tin, sau khi kết hôn với Nicola Peltz, Brooklyn Beckham ít khi về Anh thăm bố mẹ. Điều này khiến Victoria Beckham không hài lòng (Ảnh: Getty Images)

Trước đám cưới của Nicola Peltz và Brooklyn Beckham, Victoria Beckham cũng từng không ít lần khen ngợi con dâu hết lời. Năm 2020, khi xuất hiện trong một chương trình tọa đàm của Anh, Victoria Beckham từng chia sẻ: “Nicola rất tuyệt vời. Con bé ngọt ngào, tử tế, đáng yêu, ấm áp. Một phụ nữ tuyệt vời. Chúng tôi không mong Brooklyn có thể gặp một quý cô đáng yêu, dễ thương hơn thế. Chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi yêu cô bé ấy. Con trai chúng tôi rất hạnh phúc”.

Không chỉ nói tốt về nhau trước truyền thông, Victoria Beckham và Nicola Peltz cũng thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Hồi tháng 4/2021, Peltz từng gửi lời chúc tới mẹ chồng nhân ngày sinh nhật. Cô gọi Victoria Beckham là hình mẫu để mình noi theo. Ở phía ngược lại, Victoria Beckham cũng thường xuyên chia sẻ lên Instagram ảnh chụp con trai và con dâu kèm những lời nhắn thân thương.

Những khoảnh khắc "đọ dáng" của mẹ chồng và con dâu khiến cư dân mạng phải trầm trồ (Ảnh: Instagram)

