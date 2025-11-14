Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 4 thứ "của rẻ của ôi" này

Trong thời buổi vật giá leo thang, ai cũng muốn tiết kiệm chi tiêu. Tuy nhiên, có những món đồ nếu mua "của rẻ" thì lại vô tình rước thêm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà. Đặc biệt là các sản phẩm dùng hằng ngày trong bếp, phòng tắm hay sinh hoạt. Dưới đây là 4 món đồ tôi thật lòng khuyên bạn không nên ham rẻ, vì lợi bất cập hại.

1. Màng bọc thực phẩm không đạt chất lượng

Màng bọc là vật dụng rất quen thuộc, dùng để bảo quản đồ ăn hoặc đậy kín thức ăn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, những loại màng bọc giá rẻ trôi nổi trên thị trường thường được làm từ nhựa tái chế, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi gặp nhiệt hoặc tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn nóng, chúng dễ sinh ra các chất độc hại như DEHA hoặc BPA - những hợp chất có thể ảnh hưởng đến gan, thận và hệ nội tiết.

Lời khuyên: Hãy chọn màng bọc có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, được ghi nhãn PE (polyethylene) thay vì PVC. Không dùng màng bọc cho thực phẩm còn nóng hoặc khi hâm trong lò vi sóng.

2. Đồ dùng inox kém chất lượng

Nồi, chảo, muỗng hay dao inox giá rẻ thường được làm từ hợp kim pha tạp, có thể gỉ sét hoặc thôi nhiễm kim loại nặng vào thức ăn trong quá trình nấu nướng. Sử dụng lâu dài có thể gây hại đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, các loại inox giả dễ bị xỉn màu, bong lớp mạ chỉ sau vài lần dùng.

Lời khuyên: Hãy chọn đồ dùng có ghi rõ loại inox như 304, 316 - đây là các loại inox an toàn được dùng trong y tế và thực phẩm. Tránh mua hàng không nhãn mác, giá quá rẻ so với mặt bằng chung.

3. Nước rửa bát, nước giặt rẻ tiền không rõ nguồn gốc

Những loại hóa phẩm này tiếp xúc trực tiếp với da tay, quần áo và bát đĩa hằng ngày. Hàng rẻ tiền không đảm bảo chất lượng có thể chứa chất tẩy rửa công nghiệp, hương liệu tổng hợp và chất bảo quản gây kích ứng, thậm chí để lại tồn dư hóa chất trên vật dụng.

Lời khuyên: Nên chọn các sản phẩm có chứng nhận an toàn, rõ nguồn gốc và phù hợp với da nhạy cảm. Có thể ưu tiên nước rửa bát, nước giặt có chiết xuất thiên nhiên hoặc đạt tiêu chuẩn không gây kích ứng da.

4. Giấy vệ sinh, khăn giấy giá rẻ

Giấy vệ sinh hoặc khăn giấy siêu rẻ thường được sản xuất từ nguyên liệu tái chế, chứa chất tẩy trắng công nghiệp và phẩm huỳnh quang để nhìn trắng đẹp hơn. Việc sử dụng lâu dài có thể gây kích ứng da, đặc biệt là ở trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm. Một số loại khăn giấy rẻ còn có mùi hóa chất nhẹ. Dấu hiệu cho thấy quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh.

Lời khuyên: Nên chọn giấy vệ sinh và khăn giấy từ các thương hiệu uy tín, có ghi rõ thành phần, tiêu chuẩn chất lượng. Nếu có thể, ưu tiên các loại giấy không tẩy trắng, không mùi và đạt chứng nhận an toàn da liễu.