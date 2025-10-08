6 thứ giá rẻ ham mua là hại thân, khuyên bạn đừng dại dột!

Trong gia đình, nhiều người có thói quen chọn đồ dùng giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, một số vật dụng càng rẻ lại càng tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Dưới đây là 6 món gia dụng được chuyên gia khuyên không nên mua loại quá rẻ tiền, bởi chúng có thể trở thành "sát thủ thầm lặng" trong ngôi nhà.

1. Nệm siêu rẻ

Nệm thường có giá vài trăm, vài triệu đến hàng chục triệu, nhưng thị trường vẫn xuất hiện những loại giá rẻ không tưởng. Loại nệm giá rẻ này thường làm từ mút kém chất lượng, kết dính bằng hóa chất rẻ tiền dễ vượt mức formaldehyde cho phép. Không chỉ gây mùi hắc khó chịu, chúng còn thiếu độ đàn hồi và nâng đỡ, khiến cột sống bị cong vẹo khi nằm lâu. Kết quả là người dùng dễ gặp tình trạng đau lưng, mỏi vai gáy, ngủ dậy càng mệt mỏi.

Gợi ý chọn mua: Nên ưu tiên nệm từ thương hiệu uy tín, có kiểm định an toàn. Có thể chọn nệm cao su thiên nhiên, nệm lò xo túi độc lập hoặc memory foam chất lượng. Trước khi mua, nên kiểm tra chứng nhận về độ an toàn và hàm lượng formaldehyde.

2. Nước xịt phòng, sáp thơm kém chất lượng

Nhiều gia đình đặt nước xịt hoặc sáp thơm để át mùi trong nhà vệ sinh hay phòng ngủ. Tuy nhiên, hàng giá rẻ thường chứa hóa chất như phthalates, benzene hoặc formaldehyde, có thể gây kích ứng đường hô hấp, rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ dị ứng, hen suyễn. Thực tế, chúng chỉ "che" mùi bằng hương liệu tổng hợp chứ không loại bỏ được nguồn ô nhiễm.

Gợi ý chọn mua: Nếu muốn khử mùi, hãy chọn tinh dầu tự nhiên như chanh, oải hương hoặc đơn giản nhất là duy trì thói quen mở cửa thông gió. Ngoài ra, có thể tự làm chất khử mùi từ baking soda kết hợp vài giọt tinh dầu để vừa an toàn vừa tiết kiệm.

3. Hộp, bát nhựa rẻ tiền

Đồ nhựa giá rẻ thường sản xuất từ nguyên liệu tái chế, tiềm ẩn nguy cơ chứa BPA và các chất hóa dẻo. Khi gặp nhiệt độ cao, đặc biệt là khi hâm nóng trong lò vi sóng, các chất này dễ thôi nhiễm vào thức ăn, lâu dài ảnh hưởng đến nội tiết tố, khả năng sinh sản và thậm chí liên quan đến nguy cơ ung thư.

Gợi ý chọn mua: An toàn nhất là dùng hộp thủy tinh, sứ hoặc inox. Nếu dùng nhựa, hãy chọn loại có ký hiệu BPA Free và đạt chứng nhận an toàn thực phẩm. Không nên đựng thức ăn nóng hoặc nhiều dầu mỡ trong hộp nhựa kém chất lượng.

4. Rèm cửa có mùi hắc

Rèm vải mới thường có mùi nồng, nguyên nhân là do hóa chất xử lý trong quá trình nhuộm màu và chống nhăn. Hóa chất này có thể tiếp tục bay hơi trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gây cay mắt, khô họng và ảnh hưởng hệ miễn dịch nếu hít phải thường xuyên.

Gợi ý chọn mua: Nên chọn rèm từ chất liệu tự nhiên như cotton, lanh, lụa. Khi mua rèm mới, hãy giặt và phơi khô ngoài trời trước khi treo để giảm lượng hóa chất còn sót lại. Ngoài ra, chọn rèm màu sáng thường an toàn hơn vì ít qua xử lý nhuộm màu đậm.

5. Thảm sợi tổng hợp

Thảm trải sàn tạo cảm giác ấm cúng nhưng loại tổng hợp giá rẻ dễ trở thành ổ bụi, vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi. Không chỉ vậy, chúng còn được dán bằng keo rẻ tiền dễ phát thải formaldehyde, gây dị ứng và viêm đường hô hấp. Trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm đặc biệt dễ bị ảnh hưởng.

Gợi ý chọn mua: Nên chọn thảm làm từ cotton hoặc các loại sợi tự nhiên, dễ giặt sạch. Nếu cần trải thảm rộng, nên thường xuyên hút bụi bằng máy có màng lọc HEPA và giặt thảm định kỳ.

6. Chảo chống dính giá rẻ

Chảo chống dính tiện lợi nhưng nếu mua loại kém chất lượng thì cực nguy hiểm. Lớp phủ chống dính dễ bong tróc, khi đun nóng quá 260°C có thể giải phóng chất PFOA và các hợp chất fluor khác, liên quan tới rối loạn tuyến giáp và tăng cholesterol. Khi lớp phủ bong, mảnh vụn còn có thể lẫn vào thức ăn.

Gợi ý chọn mua: Ưu tiên chảo từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn. Nếu muốn bền và an toàn hơn, có thể chuyển sang dùng chảo inox, chảo gang hoặc chảo phủ gốm. Đặc biệt tránh đun nóng chảo chống dính khi không có dầu hoặc thức ăn bên trong.

