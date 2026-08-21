Vì sao những chiếc tủ gỗ cũ của bố mẹ lại được người trẻ săn tìm?

Đằng sau sự trở lại này không chỉ là một trào lưu hoài cổ, mà còn phản ánh cách người trẻ đang thay đổi quan niệm về một ngôi nhà đẹp: Ít chạy theo đồ mới, chú trọng chất liệu, cá tính và giá trị sử dụng lâu dài.

Nếu cách đây khoảng 10 năm, sửa một căn hộ mới thường đồng nghĩa với việc loại bỏ gần như toàn bộ nội thất cũ, thì hiện nay câu chuyện có phần đảo ngược. Một chiếc tủ gỗ nâu đã ngả màu, tủ buffet thấp, tủ kính cánh mở hay chiếc tủ đầu giường kiểu cũ đôi khi lại trở thành món đồ nổi bật nhất trong căn phòng hiện đại.

Điều thú vị là nhóm yêu thích chúng không chỉ có những người trung niên hoài niệm về căn nhà ngày trước. Không ít người trẻ đang chủ động tìm kiếm đồ gỗ cũ tại cửa hàng đồ second-hand, chợ đồ cũ hoặc xin lại nội thất của bố mẹ, ông bà.

Vậy điều gì khiến món đồ từng bị chê "già" bỗng trở nên hấp dẫn?

1. Đồ gỗ cũ có thứ mà nội thất sản xuất hàng loạt rất khó tạo ra: Cảm giác riêng biệt

Bước vào nhiều căn hộ mới, không khó để bắt gặp những món đồ khá giống nhau: Tủ màu trắng hoặc be, bề mặt phẳng, tay nắm tối giản, kích thước tiêu chuẩn. Ưu điểm của chúng là dễ mua, dễ phối và phù hợp với nhiều không gian. Nhưng chính sự an toàn ấy đôi khi khiến căn nhà thiếu dấu ấn cá nhân.

Một chiếc tủ gỗ cũ lại hoàn toàn khác. Màu gỗ đã thay đổi theo thời gian, những đường vân không đồng nhất, tay nắm kim loại cũ hay vài vết xước nhỏ khiến mỗi chiếc tủ có một diện mạo riêng.

Đặt chiếc tủ ấy giữa căn phòng có sofa hiện đại, đèn tối giản và tường sáng màu, sự tương phản lại trở thành điểm nhấn. Người trẻ không nhất thiết muốn tái hiện nguyên một căn nhà của vài chục năm trước. Họ chỉ cần một món đồ cũ đủ "đắt" về thị giác để không gian bớt giống showroom.

Đó cũng là lý do phong cách vintage, retro hay cách phối nội thất cũ - mới ngày càng dễ bắt gặp. Thay vì mua cả bộ bàn ghế đồng màu, nhiều người chọn một hoặc hai món có tuổi đời để tạo chiều sâu cho căn nhà.

2. Càng dùng đồ mới, nhiều người càng nhận ra giá trị của gỗ thật

Một nguyên nhân rất thực tế khác nằm ở chất liệu.

Không phải chiếc tủ cũ nào cũng tốt, nhưng nhiều món nội thất của thế hệ trước được làm từ gỗ tự nhiên, kết cấu tương đối chắc chắn và có khả năng sửa chữa. Sau hàng chục năm, chúng có thể xước, bạc màu hoặc bản lề xuống cấp nhưng phần khung vẫn còn sử dụng được.

Trong khi đó, với một số dòng nội thất hiện đại giá phổ thông, người mua thường phải cân bằng giữa giá thành, độ bền, trọng lượng và khả năng tháo lắp. Sau vài lần chuyển nhà hoặc gặp môi trường ẩm, một số sản phẩm có thể xuống cấp nhanh hơn kỳ vọng.

Bởi vậy, thay vì hỏi "Chiếc tủ này có mới không?", một bộ phận người trẻ bắt đầu hỏi câu khác: "Nó còn dùng tốt được bao lâu?"

Nếu một chiếc tủ của bố mẹ đã tồn tại 20-30 năm, vẫn chắc chắn và chỉ cần xử lý lại bề mặt, việc tiếp tục sử dụng đôi khi hợp lý hơn mua mới.

Tất nhiên, đồ gỗ cũ cũng cần được kiểm tra kỹ tình trạng mối mọt, ẩm mốc, cong vênh, kết cấu và lớp sơn phủ trước khi đưa vào nhà. "Cũ" không tự động đồng nghĩa với "tốt", nhưng một món đồ cũ có chất lượng tốt hoàn toàn có thể đáng giữ hơn một món đồ mới chỉ vì vẻ ngoài bóng bẩy.

3. Một chiếc tủ cũ có thể giải quyết bài toán "nhà đẹp nhưng không giống nhà mẫu"

Người trẻ ngày càng có nhiều nguồn tham khảo nội thất. Chỉ cần vài phút trên mạng xã hội, người dùng có thể nhìn thấy hàng trăm căn hộ theo phong cách Japandi, Scandinavian, minimalism hay modern contemporary.

Hệ quả khá thú vị là càng xem nhiều, người ta càng dễ cảm thấy các căn nhà… giống nhau.

Tường kem, sofa be, bàn trà tròn, thảm sáng màu, tủ phẳng không tay nắm – công thức này đẹp và dễ áp dụng nhưng nếu sử dụng quá nhiều có thể tạo cảm giác thiếu cá tính.

Chiếc tủ gỗ cũ lúc này đóng vai trò giống một "dấu chấm than". Nó phá vỡ sự hoàn hảo có phần an toàn của không gian.

Một chiếc tủ buffet nâu đặt dưới bức tranh hiện đại, tủ kính cũ dùng làm nơi trưng bày ly tách, hay chiếc tủ đầu giường của bố mẹ kết hợp với đèn bàn kiểu mới đều có thể tạo nên sự pha trộn thú vị.

Điểm quan trọng nằm ở cách phối: Không biến cả căn nhà thành bảo tàng đồ cũ, mà để đồ cũ sống trong một không gian mới.





4. Người trẻ bắt đầu nhìn đồ cũ dưới góc độ tiết kiệm và tiêu dùng bền vững

Trước đây, "nhà mới - đồ mới" gần như là một cặp khái niệm đi cùng nhau. Chuyển nhà, cưới hỏi hay sửa căn hộ thường kéo theo một danh sách dài đồ nội thất cần mua.

Nhưng khi chi phí sinh hoạt tăng và diện tích nhà ở đô thị ngày càng cần được sử dụng hiệu quả, việc thay toàn bộ nội thất chỉ vì chúng không còn hợp xu hướng trở thành khoản chi đáng cân nhắc.

Một chiếc tủ gỗ sẵn có trong gia đình nếu vẫn chắc chắn có thể chỉ cần vài thay đổi: vệ sinh, xử lý bề mặt, sửa bản lề, thay tay nắm hoặc điều chỉnh màu sắc. Chi phí và lượng đồ thải bỏ nhờ đó cũng có thể giảm đáng kể so với việc mua mới hoàn toàn.

Quan niệm "đồ cũ là đồ bỏ đi" vì vậy dần được thay bằng một câu hỏi thực tế hơn: Có thực sự cần thay không?

Đây cũng là điểm giao nhau giữa tiết kiệm và lối sống bền vững. Sử dụng một món đồ lâu hơn không có nghĩa là sống thiếu thốn; đôi khi đó đơn giản là khai thác hết vòng đời của thứ mình đã sở hữu.

5. Nhưng lý do khiến nhiều chiếc tủ được giữ lại đôi khi chẳng liên quan đến tiền

Có những món nội thất nếu tính thuần túy về giá trị vật chất có thể không đáng bao nhiêu. Nhưng chủ nhân vẫn không muốn bỏ.

Đó có thể là chiếc tủ từng đặt trong căn phòng khách của bố mẹ, nơi trẻ con ngày trước cất sách vở. Là chiếc tủ gỗ ông bà dùng hàng chục năm, trên cánh vẫn còn vài vết xước. Hay chiếc tủ nhỏ từng chứa những bộ bát chỉ được lấy ra vào ngày Tết.

Khi được mang sang một căn nhà mới, món đồ ấy trở thành một phần ký ức được tiếp tục sử dụng.

Với thế hệ thường xuyên thay đổi nơi ở, sống trong những căn hộ ngày càng hiện đại và tiếp xúc với tốc độ thay đổi xu hướng rất nhanh, một món đồ có lịch sử đôi khi mang đến cảm giác mà đồ mới khó thay thế: Cảm giác căn nhà thực sự thuộc về mình.

Vì thế, một vết xước nhỏ không nhất thiết phải che đi. Màu gỗ cũng không nhất thiết phải sơn lại hoàn toàn. Một số người chỉ sửa những phần ảnh hưởng tới công năng và giữ lại dấu vết thời gian như một phần vẻ đẹp của món đồ.

6. Đồ gỗ cũ cũng hợp với xu hướng "mua ít nhưng dùng lâu"

Một thay đổi đáng chú ý trong tiêu dùng nội thất là nhiều người không còn muốn liên tục thay đổi căn nhà theo từng trào lưu ngắn hạn.

Màu sắc có thể lỗi mốt. Kiểu tay nắm có thể thay đổi. Một phong cách đang phổ biến hôm nay vài năm sau có thể nhường chỗ cho xu hướng khác. Nhưng những món đồ có vật liệu tốt, tỷ lệ đẹp và công năng rõ ràng thường dễ tồn tại lâu hơn vòng đời của một xu hướng.

Chiếc tủ gỗ cũ là ví dụ khá rõ.

Hôm nay nó có thể được dùng làm tủ quần áo. Sau này chuyển sang nhà nhỏ hơn, nó có thể thành tủ đựng đồ. Một chiếc tủ thấp có thể đặt trong phòng khách, phòng ăn, hành lang hoặc phòng ngủ. Khi bề mặt xuống cấp, người dùng có thể phục hồi thay vì phải bỏ cả món đồ.

Chính khả năng "sống nhiều cuộc đời" ấy khiến nội thất cũ trở nên phù hợp với tư duy mua sắm mới: Không nhất thiết sở hữu nhiều, nhưng món đã mua hoặc đã giữ thì phải sử dụng được thật lâu.

7. Không phải chiếc tủ cũ nào cũng đáng giữ

Sự trở lại của đồ gỗ cũ không có nghĩa mọi chiếc tủ trong nhà bố mẹ đều nên được bê về căn hộ mới.

Trước khi quyết định phục hồi, nên kiểm tra ít nhất bốn yếu tố: chất liệu, kết cấu, tình trạng mối mọt - ẩm mốc và kích thước. Một chiếc tủ quá lớn có thể rất đẹp nhưng trở thành gánh nặng trong căn hộ nhỏ. Tủ bị mối mọt nghiêm trọng hoặc có mùi ẩm kéo dài cũng không nên giữ chỉ vì tiếc.

Ngoài ra, cần tính cả chi phí vận chuyển và phục hồi. Có những món đồ tưởng "được cho miễn phí", nhưng sau khi cộng tiền vận chuyển, xử lý gỗ, thay phụ kiện và sửa chữa, tổng chi phí không còn thấp.

Nguyên tắc hợp lý nhất không phải "đồ cũ thì giữ", mà là "đồ tốt thì đừng vội bỏ".

Từ chiếc tủ của bố mẹ đến cách người trẻ định nghĩa lại một ngôi nhà đẹp

Sự trở lại của những chiếc tủ gỗ cũ cho thấy một vòng quay thú vị của nội thất. Thứ thế hệ trước từng muốn thay bằng đồ mới lại trở thành món đồ thế hệ sau chủ động tìm kiếm.

Nhưng phía sau hiện tượng này không đơn thuần là hoài cổ. Người trẻ đang dần tách khái niệm "đẹp" khỏi "mới".

Một căn nhà đẹp không nhất thiết phải chứa toàn bộ đồ vừa bước ra khỏi cửa hàng. Nó có thể có chiếc sofa mới mua năm ngoái, chiếc bàn hiện đại đặt cạnh chiếc tủ 30 năm tuổi của bố mẹ và vài món đồ được nhặt về rồi sửa lại. Miễn tất cả vẫn hữu ích và phản ánh đúng người đang sống trong đó.

Có lẽ vì thế, trước khi gọi người đến thanh lý chiếc tủ gỗ cũ trong nhà bố mẹ, đáng để mở nó ra, kiểm tra lại một lần.

Biết đâu món đồ từng bị cả nhà chê "cũ quá rồi" lại chính là thứ mà một căn hộ hiện đại đang thiếu nhất: Một chút thời gian, một chút ký ức và một vẻ đẹp không thể mua nguyên bộ ngoài cửa hàng.