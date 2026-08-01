Sau hơn một năm sống cùng gạch giả gỗ, tôi mới hiểu vì sao nhiều người lát xong lại muốn thay: Đẹp trên ảnh nhưng có 8 điểm phải cân nhắc

Từ cảm giác lạnh chân, đường ron nhanh bẩn đến yêu cầu thi công cao và tổng chi phí không hẳn rẻ, có ít nhất 8 vấn đề nên cân nhắc trước khi quyết định lát toàn bộ căn nhà.

Trong vài năm trở lại đây, gạch giả gỗ xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ và nhà phố hiện đại. Không khó hiểu khi loại vật liệu này được yêu thích: Bề mặt mô phỏng vân gỗ tạo cảm giác ấm cúng, trong khi cấu tạo bằng gạch giúp người dùng bớt lo chuyện ẩm, nước hay mối mọt như sàn gỗ truyền thống.

Trên ảnh thiết kế, gạch giả gỗ đặc biệt đẹp khi được lát xương cá, lát so le hoặc chạy xuyên suốt từ phòng khách sang bếp. Tuy nhiên, hình ảnh hoàn thiện ngay sau thi công chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Sau một năm hoặc vài năm sử dụng, những nhược điểm liên quan đến thẩm mỹ, vệ sinh và chi phí mới dần lộ rõ.

Điều đó không có nghĩa gạch giả gỗ là vật liệu kém. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người lựa chọn nó với kỳ vọng quá cao: Muốn vẻ đẹp của gỗ thật, độ bền của gạch men, chi phí thấp và gần như không phải bảo dưỡng. Trong thực tế, rất khó có một vật liệu đáp ứng đồng thời tất cả những yêu cầu ấy.

1. Nhìn gần vẫn khó có cảm giác tự nhiên như gỗ thật

Ưu điểm nổi bật nhất của gạch giả gỗ là khả năng mô phỏng màu sắc và đường vân của gỗ. Với những dòng cao cấp, hiệu ứng thị giác có thể khá tốt. Tuy nhiên, về bản chất, các đường vân này vẫn được tạo ra trong quá trình sản xuất chứ không phải kết cấu tự nhiên.

Nếu một mẫu gạch có quá ít kiểu vân, khi lát trên diện tích lớn rất dễ xuất hiện hiện tượng các đường vân lặp đi lặp lại. Nhìn từ xa có thể không quá rõ, nhưng khi kê ít đồ hoặc căn phòng có ánh sáng mạnh, sự lặp lại sẽ dễ bị nhận ra.

Đây cũng là lý do người mua không nên chỉ xem một viên mẫu tại showroom. Tốt nhất nên yêu cầu xem ảnh công trình thực tế hoặc trải nhiều viên cạnh nhau để kiểm tra mức độ đa dạng của vân gỗ. Với không gian lớn, số lượng mẫu vân càng nhiều thì mặt sàn càng tự nhiên.

2. Không phải loại gạch giả gỗ nào cũng giống nhau

Một trong những sai lầm phổ biến là chỉ quan tâm tới màu sắc mà bỏ qua chất lượng thân gạch, bề mặt men và khả năng chống trầy xước.

Gạch giả gỗ có nhiều phân khúc khác nhau. Một số dòng giá thấp có bề mặt mô phỏng khá thô, màu sắc thiếu chiều sâu hoặc cạnh gạch không chuẩn. Khi sử dụng lâu ngày, những khuyết điểm này càng dễ lộ ra.

Đặc biệt, khu vực bếp, bàn ăn hoặc nơi thường xuyên kéo ghế cần chọn loại có khả năng chịu mài mòn tốt. Nếu bề mặt bị sứt hoặc trầy sâu, phần thân gạch bên trong có thể lộ ra, khiến khuyết điểm dễ nhìn thấy hơn so với những loại gạch đồng màu.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là "gạch giả gỗ có bền hay không", mà là bạn đang mua loại gạch nào.

3. Gạch càng dài, càng đòi hỏi thợ lát có tay nghề

Nhiều mẫu gạch giả gỗ có dạng thanh dài và hẹp để tạo cảm giác giống những tấm ván gỗ. Chính tỷ lệ này khiến việc thi công khó hơn gạch vuông thông thường.

Nếu bề mặt nền không thật phẳng hoặc viên gạch có độ cong nhẹ, sau khi lát rất dễ xuất hiện tình trạng mép gạch cao thấp không đều. Khi đi chân trần, người dùng có thể cảm nhận được sự gồ ghề; khi nhìn ánh sáng xiên trên mặt sàn, những điểm chênh lệch cũng dễ lộ hơn.

Lát kiểu xương cá hoặc lát so le còn yêu cầu căn chỉnh nhiều hơn. Chỉ cần một vài viên lệch nhẹ, sai số có thể tích tụ và khiến cả khu vực mất cân đối.

Bởi vậy, với gạch giả gỗ, việc chọn thợ gần như quan trọng ngang với chọn gạch. Một mẫu gạch đẹp nhưng thi công kém vẫn có thể khiến toàn bộ mặt sàn trở nên thiếu chỉn chu.

4. Cảm giác dưới chân vẫn là gạch

Đây là điểm nhiều người chỉ nhận ra sau khi chuyển vào ở.

Nhìn bằng mắt, gạch giả gỗ có thể tạo cảm giác rất giống sàn gỗ. Nhưng khi bước chân trần, sự khác biệt gần như lập tức xuất hiện. Gạch cứng và truyền nhiệt nhanh hơn gỗ, vì vậy cảm giác tiếp xúc không mềm và ấm bằng.

Trong điều kiện khí hậu Việt Nam, đặc điểm này không hẳn luôn là nhược điểm. Vào những ngày nóng, mặt gạch mát chân lại khá dễ chịu. Tuy nhiên, những gia đình có trẻ nhỏ thường xuyên ngồi chơi trên sàn, người lớn tuổi hoặc người thích đi chân trần trong nhà nên cân nhắc kỹ.

Nếu mục tiêu lớn nhất là cảm giác ấm áp, mềm chân và dễ chịu khi tiếp xúc, sàn gỗ hoặc một số loại sàn vật liệu mới vẫn có lợi thế riêng.

5. Giá viên gạch chưa nói lên tổng chi phí

Một lý do khiến nhiều người chọn gạch giả gỗ là cho rằng nó tiết kiệm hơn sàn gỗ. Nhưng nếu chỉ so giá vật liệu trên mỗi mét vuông thì phép tính chưa đầy đủ.

Gạch dạng thanh thường mất nhiều thời gian thi công hơn gạch kích thước lớn. Nếu lựa chọn kiểu lát xương cá, lát chữ V hoặc các kiểu phối phức tạp, chi phí nhân công còn có thể tăng thêm.

Bên cạnh đó là chi phí keo hoặc vữa lát, xử lý nền và đặc biệt là phần chà ron. Vì gạch giả gỗ có nhiều đường mạch, lượng vật liệu và công vệ sinh sau thi công cũng nhiều hơn.

Do đó, trước khi quyết định, nên yêu cầu báo giá trọn gói bao gồm vật liệu, nhân công, phụ liệu và chà ron. Có những trường hợp tổng ngân sách sau cùng không chênh lệch nhiều so với một số dòng sàn gỗ công nghiệp hoặc sàn vật liệu khác.

6. Bề mặt càng nhiều vân nổi càng dễ giữ bụi

Muốn giống gỗ thật, nhiều loại gạch được tạo bề mặt nhám hoặc có các đường vân nổi. Hiệu ứng này giúp viên gạch trông tự nhiên hơn, đồng thời tăng khả năng chống trơn. Nhưng mặt trái là bụi và vết bẩn cũng dễ bám vào các rãnh nhỏ hơn.

Ở khu vực gần bếp, dầu mỡ hoặc bụi mịn có thể bám vào bề mặt. Nếu chỉ lau qua bằng cây lau nhà, một số vết bẩn nằm trong đường vân khó được làm sạch hoàn toàn.

Vì vậy, người thích mặt sàn thật bóng, lau một lần là sạch nên cân nhắc các mẫu có bề mặt tương đối phẳng thay vì chạy theo loại vân nổi quá sâu.

7. Nỗi ám ảnh thực sự đôi khi nằm ở đường ron

Nếu hỏi những người đã dùng gạch giả gỗ lâu năm điều gì khiến họ mệt nhất, câu trả lời rất có thể không phải viên gạch mà là hàng loạt đường ron chạy khắp mặt sàn.

Do kích thước mỗi viên tương đối nhỏ và dài, số lượng đường ron trên một mét vuông lớn hơn nhiều so với gạch khổ lớn. Khi mới hoàn thiện, chọn màu ron gần với màu gạch sẽ tạo hiệu ứng khá đẹp. Nhưng sau thời gian dài sử dụng, bụi bẩn có thể khiến màu ron thay đổi.

Những khu vực đi lại nhiều như cửa ra vào, bếp hay hành lang thường xuống màu rõ hơn. Khi các đường ron sẫm dần, toàn bộ mặt sàn có thể trông như bị chia thành nhiều ô nhỏ, đặc biệt nếu màu ron ban đầu quá sáng.

Muốn hạn chế vấn đề này, nên lựa chọn vật liệu chà ron có khả năng chống bám bẩn tốt và màu sắc không quá tương phản với gạch. Quan trọng hơn, cần hiểu rằng mặt sàn càng nhiều khe thì công vệ sinh lâu dài càng lớn.

8. Chọn sai màu hoặc kiểu lát có thể khiến cả căn nhà "lệch phong cách"

Gạch giả gỗ thường được quảng bá qua những hình ảnh nội thất rất đẹp. Tuy nhiên, vẻ đẹp đó đến từ tổng thể gồm màu tường, ánh sáng, đồ nội thất, kích thước căn phòng và cách lát.

Một mẫu gạch nâu đậm có thể rất sang trong căn nhà rộng, nhiều ánh sáng nhưng lại khiến căn hộ nhỏ trở nên nặng nề. Gạch vân quá mạnh cũng dễ làm không gian rối nếu nội thất đã có nhiều màu sắc và họa tiết.

Kiểu lát cũng vậy. Lát xương cá đẹp nhưng tạo nhiều đường cắt và khiến sàn trở thành một điểm nhấn mạnh. Nếu toàn bộ nội thất đã cầu kỳ, hiệu ứng cuối cùng có thể khác hẳn hình ảnh bạn từng lưu trên mạng.

Với căn hộ nhỏ hoặc phong cách tối giản, cách an toàn hơn thường là chọn gạch có vân nhẹ, màu trung tính và phương án lát đơn giản.

Vậy có nên lát gạch giả gỗ hay không?

Câu trả lời không phải là "không".

Gạch giả gỗ vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình thích vẻ ấm áp của gỗ nhưng lo ngại nước, độ ẩm hoặc muốn sử dụng cùng một loại vật liệu xuyên suốt phòng khách, bếp và các khu vực sinh hoạt chung. Nó cũng phù hợp với nhà có thú cưng hoặc những khu vực cần độ bền cao.

Nhưng trước khi lát toàn bộ căn nhà, nên hiểu rõ một điều: Gạch giả gỗ vẫn là gạch, không phải sàn gỗ không thấm nước. Nó có ưu điểm của gạch nhưng đồng thời cũng giữ nguyên cảm giác cứng, lạnh và những đường ron đặc trưng của vật liệu này.

Nếu được chọn lại sau hơn một năm sử dụng, nhiều người có lẽ sẽ không còn quyết định chỉ dựa vào vài bức ảnh đẹp trên mạng. Họ sẽ xem kỹ chất lượng viên gạch, thử cảm giác bề mặt, kiểm tra số lượng mẫu vân, tính cả chi phí thi công và đặc biệt hỏi trước xem mình có chấp nhận việc vệ sinh hàng chục mét đường ron trong nhiều năm tới hay không.

Bởi với vật liệu lát sàn, thứ đáng quan tâm nhất không phải nó đẹp thế nào vào ngày bàn giao, mà là sau 3–5 năm sống cùng, bạn còn thấy nó tiện và đẹp hay không.