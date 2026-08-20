Chỉ sửa phòng khách, bếp và phòng 2 con, căn hộ Vinhomes Smart City đã “rộng ra” thấy rõ dù không tăng thêm 1m²

Nhiều người khi thấy căn hộ chật thường nghĩ ngay đến hai phương án: bỏ bớt đồ hoặc tìm cách tăng diện tích. Còn khi muốn ngôi nhà đẹp hơn, suy nghĩ phổ biến lại là phải thay tủ mới, sofa mới, làm lại trần, sàn hay bổ sung thêm nhiều vật liệu trang trí.

Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, vấn đề không thực sự nằm ở số mét vuông hay độ mới của nội thất. Một căn hộ có diện tích tương đối thoải mái vẫn có thể tạo cảm giác bí bách nếu các khu vực thiếu liên kết, đồ đạc bị chia thành quá nhiều mảng nhỏ và công năng không còn phù hợp với thói quen sinh hoạt hiện tại.

Đó cũng là bài toán mà KTS Kiên Đoàn gặp phải khi cải tạo một căn hộ tại Vinhomes Smart City.

Căn hộ không nhỏ, nhưng càng ở càng thấy chật

Ảnh hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo

Trước khi cải tạo, căn hộ không nằm trong tình trạng xuống cấp. Nội thất vẫn còn sử dụng tốt, các phòng có ánh sáng tự nhiên, những công năng cơ bản như phòng khách, khu vực học tập, lưu trữ hay vui chơi cho trẻ đều đã được bố trí tương đối đầy đủ.

Thế nhưng, chủ nhà vẫn cảm thấy bất tiện trong quá trình sử dụng. Tủ rượu, vách tivi, kệ trang trí, góc học tập, khu vực tập luyện hay giá để đồ chơi đều hiện diện, nhưng mỗi thứ dường như đang tồn tại độc lập thay vì hỗ trợ lẫn nhau.

Điểm mà nhóm thiết kế nhận ra khá nhanh là căn hộ đang thiếu một layout đủ mạch lạc. Nhiều mảng nội thất nếu nhìn riêng đều không xấu, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo ra quá nhiều điểm ngắt thị giác. Người bước vào nhà liên tục nhìn thấy tủ, vách, đường chia, góc chức năng và các khối đồ khác nhau. Chính sự phân mảnh này khiến không gian có cảm giác nhỏ hơn diện tích thực tế.

Thay vì phá bỏ toàn bộ để làm lại từ đầu, phương án được lựa chọn là giữ những hạng mục vẫn còn giá trị, đồng thời tổ chức lại không gian dựa trên nhu cầu sống hiện tại của gia đình. Đây cũng là yếu tố giúp cuộc cải tạo tránh rơi vào tình trạng "đổi mới bằng mọi giá", vốn dễ khiến chi phí tăng mạnh nhưng hiệu quả sử dụng chưa chắc tương xứng.

Phòng khách "rộng ra" khi các mảng nội thất bắt đầu liên kết với nhau

Ảnh hiện trạng phòng khách

Ở hiện trạng ban đầu, khu vực tủ rượu, mảng tivi và lối vào bếp đều được xử lý khá kỹ. Vấn đề nằm ở chỗ ba khu vực này gần như nói ba "ngôn ngữ" khác nhau. Tủ rượu là một mảng riêng, vách tivi là một mảng riêng, còn cửa vào bếp lại tạo thêm một đường cắt mạnh trong tổng thể phòng khách.

Nhóm thiết kế không chọn cách bổ sung thêm nhiều chi tiết trang trí mà làm ngược lại: giảm bớt cảm giác phân mảnh, đồng thời tạo ra một đường nét chung để kết nối toàn bộ khu vực.

Hai cấu trúc vòm trở thành chi tiết quan trọng nhất. Một vòm được sử dụng tại lối vào bếp, vòm còn lại ôm lấy khu vực tivi. Những đường cong mềm làm giảm cảm giác cứng của các khối tủ lớn, đồng thời khiến mắt người nhìn di chuyển liên tục từ khu vực này sang khu vực khác thay vì bị chặn lại bởi từng mảng riêng biệt.

Phòng khách sau khi cải tạo

Sau thay đổi, tủ rượu, mảng tivi và khu sinh hoạt chung không còn giống những "nhân vật" đứng cạnh nhau mà trở thành một phần của cùng một tổng thể. Không gian nhờ đó có cảm giác dài và liền mạch hơn dù diện tích thực tế không thay đổi.

Đây cũng là một trong những cách tạo cảm giác rộng thường bị bỏ qua khi cải tạo căn hộ. Thay vì chỉ quan tâm đến kích thước đồ nội thất, việc giảm số lượng đường chia, hạn chế quá nhiều vật liệu và duy trì một ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt có thể tác động khá lớn đến cảm nhận về diện tích.

Điều đáng chú ý là căn phòng mới vẫn giữ lại được những yếu tố quen thuộc với gia đình. Ngôi nhà không bị biến thành một không gian hoàn toàn xa lạ sau cải tạo mà chỉ trở nên gọn gàng, nhẹ mắt và hiện đại hơn.

Phòng hai bé: Bỏ cách "mỗi nhu cầu một món đồ"

Nếu phòng khách được giải quyết bằng sự kết nối, phòng ngủ của hai bé lại là bài toán về mật độ nội thất.

Trước cải tạo, căn phòng gần như có đủ mọi thứ một gia đình có con nhỏ thường cần: giường, tủ quần áo, bàn học, giá sách, khu để đồ chơi, thú bông và nhiều hệ lưu trữ khác nhau. Mỗi nhu cầu được giải quyết bằng một món đồ hoặc một hệ tủ riêng.

Ảnh hiện trạng

Cách bố trí này không sai về công năng nhưng khi số lượng đồ tăng lên, căn phòng xuất hiện quá nhiều khối nội thất, nhiều cạnh tủ và nhiều khoảng chuyển tiếp nhỏ. Diện tích sàn dành cho việc vui chơi, di chuyển vì thế bị thu hẹp đáng kể.

Phương án mới thay đổi từ chính cấu trúc layout thay vì chỉ đổi kiểu dáng đồ nội thất.

Hệ giường tầng được lựa chọn nhằm đưa hai vị trí ngủ lên cùng một mặt bằng theo chiều cao, từ đó giải phóng thêm diện tích sàn. Khoảng trống trong phòng vì thế không còn bị chia vụn bởi hai chiếc giường riêng biệt, giúp hai bé có thêm không gian vui chơi và sinh hoạt.

Ảnh sau cải tạo

Bàn học cũng được chuyển sát cửa sổ để khai thác nguồn sáng tự nhiên. Cách bố trí này vừa giúp khu vực học tập sáng hơn vào ban ngày, vừa đưa một chức năng sử dụng thường xuyên ra gần vị trí có điều kiện ánh sáng tốt nhất trong phòng.

Một thay đổi khác nằm ở hệ lưu trữ. Thay vì nhiều chiếc tủ và giá riêng lẻ, các khu vực chứa đồ được gom thành một khối thống nhất. Khi số đường chia trên mặt đứng giảm xuống, căn phòng lập tức có cảm giác gọn hơn dù sức chứa đồ vẫn được đảm bảo.

Màu hồng vốn gắn với căn phòng cũ vẫn được giữ lại nhưng tiết chế hơn. Thay vì phủ màu trên quá nhiều bề mặt, sắc hồng chỉ đóng vai trò điểm nhấn, kết hợp với nền màu nhẹ và các mảng nội thất lớn được xử lý đơn giản. Nhờ vậy, căn phòng vẫn có sự nữ tính, trong trẻo nhưng không quá "trẻ con", phù hợp với hai bé trong khoảng thời gian dài hơn mà chưa cần cải tạo lại khi các con lớn thêm vài tuổi.

Muốn nhà rộng hơn, đôi khi cần bớt "ranh giới" chứ không phải bớt đồ

Điểm thú vị nhất của căn hộ sau cải tạo là gần như không có thay đổi nào về diện tích hay kết cấu. Những bức tường chính vẫn ở đó, số mét vuông vẫn như cũ và nhu cầu sử dụng của gia đình thậm chí còn nhiều hơn trước.

Thứ thay đổi là cách các mét vuông được tổ chức.

Khi phòng khách được giảm bớt những điểm ngắt thị giác, không gian có cảm giác liền mạch hơn. Khi phòng trẻ em đưa giường lên cao và gom hệ tủ thành một khối, diện tích sàn được giải phóng. Khi bàn học được đặt gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên được tận dụng đúng chỗ. Những thay đổi tưởng nhỏ ấy cộng lại khiến trải nghiệm về căn hộ thay đổi khá rõ.

Đây cũng là gợi ý đáng tham khảo với những gia đình đang sống trong chung cư và bắt đầu cảm thấy nhà "ngày càng chật". Trước khi nghĩ đến việc bỏ toàn bộ nội thất cũ hoặc chuyển sang một căn hộ lớn hơn, có thể thử nhìn lại layout hiện tại: Đường di chuyển trong nhà có bị đồ đạc cản trở hay không? Có quá nhiều tủ nhỏ nằm rải rác không? Những khu vực thường xuyên sử dụng đã được đặt ở vị trí thuận tiện nhất chưa? Và quan trọng hơn, các mảng nội thất có đang liên kết với nhau hay chỉ được bố trí lần lượt theo từng nhu cầu phát sinh?

Theo KTS Kiên Đoàn, một cuộc cải tạo hiệu quả không nhất thiết phải biến ngôi nhà cũ thành một căn nhà hoàn toàn khác. Trong nhiều trường hợp, mục tiêu hợp lý hơn là giúp không gian hiện tại trở thành phiên bản tốt hơn của chính nó: dễ sử dụng hơn, ít rối mắt hơn và phù hợp hơn với nhịp sống của những người đang ở bên trong.

Bởi cuối cùng, cảm giác rộng rãi của một căn hộ không chỉ được quyết định bằng số mét vuông ghi trên bản vẽ. Nó còn đến từ việc mỗi mét vuông có được sử dụng đúng cách hay không. Khi đồ đạc có vị trí rõ ràng, các khu vực được kết nối mạch lạc và khoảng trống được trả lại đúng nơi cần thiết, một căn hộ không cần lớn thêm vẫn có thể khiến người ở cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi trở về.