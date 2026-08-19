Mua nhà để ổn định cuộc sống

Sau hơn 17 năm sinh sống tại Hàng Châu, Trung Quốc, anh Jiang và gia đình từng nhiều lần phải chuyển nhà thuê vì điều kiện kinh tế cũng như tính chất công việc. Khi con gái lớn bước sang tuổi 11 và gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới, hai vợ chồng quyết định mua một căn nhà cũ có sân vườn rộng để ổn định cuộc sống lâu dài.

Tuy nhiên, căn nhà lại tồn tại nhiều hạn chế. Không gian bên trong thiếu ánh sáng và thông gió, diện tích sử dụng chật hẹp trong khi khu vực lưu trữ không đáp ứng nhu cầu của gia đình. Phòng tắm được thiết kế theo kiểu cũ, thiếu tiện nghi và thường xuyên trong tình trạng ẩm thấp.

Căn nhà nằm gần đường nên tiếng xe cộ cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Phần sân rộng nhưng xuống cấp, các khu vực trong sân có cao độ không đồng đều. Phòng khách nhỏ, cũ kỹ, trong khi căn bếp có thiết kế khá chật, gần như chỉ đủ chỗ cho một người thao tác. Phòng ngủ cũng thiếu ánh sáng tự nhiên và không khí khó lưu thông, khiến tổng thể ngôi nhà trở nên tối và bí bách.

Để thay đổi diện mạo, gia đình quyết định sẽ thực hiện cải tạo toàn bộ.

Đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà

Sau cải tạo, căn nhà cũ được định hình theo phong cách thanh lịch, kết hợp giữa không gian sống hiện đại và những nét gợi nhớ kiến trúc, cảnh quan truyền thống Trung Quốc.

Phòng khách được thiết kế theo hướng đa năng, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày vừa có thêm không gian lưu trữ mà không tạo cảm giác chật chội.

Bếp được chuyển sang thiết kế mở nhằm tăng sự kết nối với các không gian khác. Quầy bar dài kết hợp hệ thống tủ, kệ giúp tăng khả năng lưu trữ nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng. Bàn ăn có thể mở rộng khi gia đình có đông người.

Phòng ngủ chính được cải tạo để tăng lượng ánh sáng tự nhiên. Do gia đình chuẩn bị đón em bé thứ hai, không gian cũng được tính toán để bố trí cũi, thuận tiện cho việc chăm sóc trẻ.

Hệ tủ quần áo được chia thành hai khu vực, đáp ứng nhu cầu sử dụng của hai vợ chồng. Cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn giúp căn phòng tận dụng tối đa tầm nhìn ra bên ngoài. Một bàn làm việc nhỏ được đặt gần cửa sổ, đáp ứng nhu cầu làm việc của người chồng.

Phòng trẻ em được bố trí giường tầng sát tường, kết hợp hệ tủ dài để lưu trữ quần áo, chăn màn, sách vở và các vật dụng cá nhân. Cách sắp xếp này giúp tận dụng diện tích mà vẫn giữ được khoảng không cần thiết cho trẻ sinh hoạt.

Khu vực gần cửa sổ được dành làm góc học tập, tận dụng nguồn sáng tự nhiên. Hệ kệ sách gắn tường giúp tăng diện tích lưu trữ, trong khi một tủ đứng nhiều ngăn được bố trí bên cạnh để trẻ có thêm không gian sắp xếp và trang trí.

Sân vườn được biến thành điểm nhấn đắt giá

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở khoảng sân vốn xuống cấp. Biết gia chủ có sở thích uống trà, nhà thiết kế đã tạo một không gian thưởng trà riêng, lấy cảm hứng từ vẻ thanh bình của những thị trấn sông nước vùng Giang Nam.

Một hồ nước nhỏ được bổ sung giữa sân, tạo điểm nhìn và tăng cảm giác thư thái. Tiếng nước chảy cũng phần nào góp phần làm dịu âm thanh từ tuyến đường bên ngoài.

Khi trời tối, sân trở thành không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Các thành viên có thể ngồi dưới những tán cây, thưởng ngoạn cảnh quan, xem phim qua màn chiếu hoặc đơn giản là trò chuyện cùng nhau.

Một khu vực khác được dành cho các hoạt động ngoài trời và những bữa tiệc gia đình, tận dụng lợi thế thoáng đãng của khoảng sân.

Qua đó, công trình cho thấy một phương án cải tạo hợp lý không nhất thiết phải dựa trên việc mở rộng diện tích. Việc tổ chức lại công năng, tận dụng ánh sáng, cải thiện thông gió và đưa sở thích của gia chủ vào thiết kế cũng có thể tạo nên một không gian sống phù hợp hơn với nhu cầu lâu dài.

(Nguồn: Zhihu)