Vì sao bàn ăn tròn đang quay trở lại các căn hộ hiện đại?

Trong nhiều năm, bàn ăn chữ nhật gần như là lựa chọn mặc định của các gia đình sống ở chung cư. Nó dễ kê sát tường, dễ kết hợp với tủ bếp và tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại. Tuy nhiên, khi cách tổ chức không gian sống thay đổi, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu nhìn lại chiếc bàn ăn tròn từng rất quen thuộc trong những căn nhà trước đây.

Sự trở lại lần này không hẳn vì hoài cổ. Ngược lại, bàn tròn đang được lựa chọn bởi chính những ưu điểm rất phù hợp với căn hộ hiện đại: tiết kiệm khoảng lưu thông, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn về thị giác và đặc biệt phù hợp với những gia đình không còn muốn khu vực ăn uống chỉ là nơi "ngồi ăn rồi đứng dậy".

1. Không có góc nhọn, lối đi quanh bàn dễ chịu hơn

Một trong những vấn đề phổ biến của căn hộ hiện nay là phòng khách, bàn ăn và bếp thường được bố trí trong cùng một không gian mở. Khoảng cách giữa sofa, bàn ăn, đảo bếp hay lối ra ban công vì thế không phải lúc nào cũng rộng rãi.

Trong trường hợp này, bốn góc của bàn chữ nhật đôi khi trở thành những điểm gây vướng. Chỉ cần bàn hơi lớn hơn một chút hoặc ghế bị kéo ra ngoài, lối đi có thể lập tức trở nên chật chội.

Bàn tròn không có góc nhọn nên dòng di chuyển quanh bàn tự nhiên hơn. Khi đi từ bếp ra phòng khách, người dùng không phải né các cạnh bàn. Đây là khác biệt nhỏ trên bản vẽ nhưng lại khá rõ khi sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt với căn hộ có diện tích vừa và nhỏ.

Những gia đình có trẻ nhỏ cũng thường thích đặc điểm này bởi ít phải lo trẻ chạy va vào cạnh bàn sắc.

2. Nhìn nhỏ hơn kích thước thật

Một chiếc bàn vuông hoặc bàn chữ nhật thường tạo ra một khối hình khá rõ trong không gian. Với những phòng ăn nhỏ, chính các đường thẳng và góc cạnh này dễ khiến khu vực trở nên "đầy".

Trong khi đó, bàn tròn tạo cảm giác thị giác mềm hơn. Các cạnh cong giúp mắt không bị chặn lại bởi những đường thẳng cứng, nhờ đó không gian nhìn thoáng hơn dù diện tích mặt bàn không hẳn nhỏ hơn nhiều.

Đây cũng là lý do bàn ăn tròn thường xuất hiện trong những căn hộ theo phong cách Japandi, Scandinavian hay minimalism thế hệ mới. Những phong cách này đang giảm bớt đường nét vuông vức tuyệt đối và đưa vào nhiều chi tiết bo cong như sofa cong, bàn trà oval, tủ đầu giường bo góc hay đảo bếp cạnh tròn.

Khi đó, bàn ăn tròn trở thành một phần khá tự nhiên của tổng thể thay vì mang cảm giác "đồ nội thất kiểu cũ".

3. Căn hộ nhỏ nhưng vẫn có thể ngồi thêm người

Điểm thú vị của bàn tròn là không phân chia chỗ ngồi quá cứng nhắc.

Với bàn chữ nhật bốn ghế, mỗi người thường có một vị trí khá rõ. Nếu bất ngờ có thêm một hoặc hai khách, việc kê thêm ghế có thể khiến một phía bàn trở nên chật.

Bàn tròn linh hoạt hơn ở điểm này. Các ghế được bố trí theo chu vi nên khoảng cách giữa các vị trí có thể điều chỉnh. Với một chiếc bàn đường kính phù hợp, gia đình bốn người vẫn có thể kéo thêm một chiếc ghế khi cần mà không khiến bố cục trở nên quá bất tiện.

Điều đó đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ sống trong căn hộ nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn có bố mẹ, bạn bè hoặc người thân tới ăn tối.

Thay vì mua một chiếc bàn rất lớn chỉ để sử dụng vài lần trong năm, họ có thể chọn bàn tròn vừa phải cho nhu cầu hàng ngày và linh hoạt thêm ghế khi cần.

4. Không còn "ghế đầu bàn"

Một ưu điểm khác ít được nhắc tới lại nằm ở cách mọi người giao tiếp quanh bàn.

Với bàn chữ nhật, những người ngồi ở hai đầu đôi khi khá xa nhau, đặc biệt khi bàn dài. Các cuộc trò chuyện trong bữa ăn dễ tách thành từng nhóm nhỏ.

Bàn tròn đưa mọi người về khoảng cách gần nhau hơn và gần như ai cũng có thể nhìn thấy người còn lại. Không có vị trí đầu bàn hay cuối bàn, cảm giác ngồi ăn vì thế bình đẳng và thân mật hơn.

Đây là điều ngày càng được quan tâm khi bàn ăn trong căn hộ hiện đại không chỉ dùng cho các bữa cơm. Nó có thể là nơi trẻ làm bài tập, bố mẹ uống cà phê, cả nhà trò chuyện hoặc bạn bè tụ tập vào cuối tuần.

Một chiếc bàn khuyến khích mọi người quay mặt về phía nhau vô tình lại phù hợp với cách sử dụng đó hơn.

5. Hợp với bố cục phòng khách - bếp mở

Trước đây, phòng ăn thường là một khu vực riêng. Bàn chữ nhật đặt giữa phòng hoặc song song với tường vì thế rất hợp lý.

Nhưng ở nhiều căn hộ hiện nay, bàn ăn thường nằm tại điểm giao giữa bếp và phòng khách. Đây không hẳn là một căn phòng mà giống một "vùng chuyển tiếp".

Trong bố cục như vậy, bàn tròn có lợi thế vì không tạo ra một trục quá mạnh. Nó có thể nằm hơi lệch khỏi đảo bếp, sát cửa sổ hoặc giữa hai khu vực mà vẫn không khiến tổng thể mất cân đối.

Một chiếc đèn thả tròn đặt ngay trên bàn cũng giúp khu vực ăn uống được định hình rõ ràng mà không cần sử dụng vách ngăn.

Nhờ đó, gia chủ vẫn có cảm giác có một "phòng ăn" riêng dù thực tế tất cả chỉ nằm trong một không gian mở.

6. Kiểu chân bàn mới đã giải quyết nhược điểm cũ

Một trong những lý do nhiều người từng không thích bàn tròn nằm ở phần chân.

Những mẫu bàn bốn chân truyền thống đôi khi khiến người ngồi bị vướng đầu gối hoặc khó bố trí thêm ghế. Tuy nhiên, các thiết kế bàn tròn hiện nay thường sử dụng một chân trụ ở giữa.

Cách thiết kế này giải phóng gần như toàn bộ phần không gian phía dưới mặt bàn. Ghế có thể được dịch chuyển linh hoạt mà không bị chân bàn cản trở.

Một số mẫu còn sử dụng chân côn, chân pedestal hoặc phần đế nhỏ dần về phía trên, khiến chiếc bàn nhìn nhẹ hơn đáng kể.

Chính sự thay đổi về cấu trúc đã giúp bàn tròn từ món đồ có phần cổ điển trở thành một món nội thất khá hiện đại.

7. Đường cong đang trở lại trong thiết kế nội thất

Sự trở lại của bàn tròn thực ra nằm trong một xu hướng lớn hơn: nội thất đang ngày càng nhiều đường cong.

Sau một thời gian dài các căn hộ hiện đại bị phủ bởi những hình khối vuông vức – tủ vuông, sofa vuông, bàn vuông, trần vuông – nhiều người bắt đầu cảm thấy không gian quá cứng.

Các nhà thiết kế vì vậy đưa những đường cong trở lại thông qua sofa bo tròn, ghế tựa cong, bàn trà oval, gương vòm hay cửa bo góc.

Bàn ăn tròn là một trong những cách đơn giản nhất để thêm đường cong vào căn hộ mà không phải thay đổi kiến trúc.

Chỉ cần thay chiếc bàn chữ nhật bằng một chiếc bàn tròn, khu vực phòng khách – bếp có thể lập tức mềm mại hơn.

Nhưng bàn tròn không phù hợp với mọi căn nhà

Dù có nhiều ưu điểm, bàn ăn tròn vẫn có những giới hạn.

Nếu gia đình thường xuyên có sáu đến tám người ăn cùng lúc, bàn tròn phải có đường kính khá lớn. Khi đó diện tích chiếm chỗ có thể nhiều hơn một chiếc bàn chữ nhật tương đương.

Những căn hộ có khu vực ăn uống rất hẹp và dài cũng thường phù hợp với bàn chữ nhật hơn bởi bàn có thể kê sát tường hoặc đặt song song với đảo bếp.

Ngoài ra, bàn tròn cũng không lý tưởng nếu gia đình thường xuyên sử dụng bàn ăn như bàn làm việc dài, cần đặt nhiều máy tính, giấy tờ hoặc thiết bị.

Vì vậy, điều quan trọng không phải bàn tròn hay bàn chữ nhật đang "thịnh hành" hơn, mà là cách gia đình thực sự sử dụng khu vực ăn uống.

Bàn ăn đang trở thành một phần của không gian sống, không chỉ là nơi ăn cơm

Sự trở lại của bàn ăn tròn cho thấy một thay đổi thú vị trong cách thiết kế căn hộ.

Nhiều gia đình không còn cố gắng nhét thật nhiều đồ nội thất vào nhà mà bắt đầu quan tâm hơn tới khoảng trống, lối đi và cách mọi người tương tác với nhau.

Trong bối cảnh đó, chiếc bàn ăn cũng không cần phải lớn nhất có thể. Một chiếc bàn vừa đủ, dễ đi lại xung quanh và khiến các thành viên muốn ngồi lâu hơn đôi khi lại có giá trị hơn nhiều.

Có lẽ vì vậy, sau nhiều năm bị những chiếc bàn chữ nhật tối giản chiếm ưu thế, bàn ăn tròn đang âm thầm quay lại. Không ồn ào như một xu hướng trang trí mới, nhưng đủ hợp lý để ngày càng nhiều gia đình nhận ra: đôi khi chỉ cần bỏ đi bốn góc bàn, cả căn hộ cũng có thể trở nên thoáng và dễ sống hơn.