Vì sao người Trung Quốc thích dùng nước tương đến thế?

Nếu như trong gian bếp của người Việt Nam, chai nước mắm là thứ không thể thiếu, thì đối với người Trung Quốc , nước tương (xì dầu) lại giữ vị trí độc tôn. Từ những bàn tiệc sang trọng của nhà hàng Quảng Đông cho đến những bữa cơm bình dân ở Tứ Xuyên, nước tương hiện diện trong hầu hết mọi món ăn.

Vì sao người Trung Quốc "tôn sùng" nước tương?

Dưới đây là 5 lý do cốt lõi lý giải vì sao người Trung Quốc dành sự ưu ái tuyệt đối cho nước tương.

Phù hợp nền nông nghiệp

Để hiểu tại sao nước tương trở thành "vua gia vị" tại Trung Quốc, cần phải quay ngược thời gian về hàng ngàn năm trước từ thời phong kiến. Ban đầu, người Trung Hoa cổ đại cũng từng làm nước mắm và các loại mắm từ thịt, cá, gọi chung là "tương".

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra vào thời nhà Hán khi Phật giáo bắt đầu du nhập và phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy xu hướng ăn chay. Việc sử dụng động vật để làm gia vị giảm dần, tạo điều kiện cho sự ra đời của nước tương làm từ đậu nành.

Bên cạnh đó, Trung Quốc là một quốc gia có diện tích lục địa khổng lồ với nền nông nghiệp trồng trọt phát triển rực rỡ, nơi đậu nành và lúa mì là những nông sản chủ lực. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, dễ trồng này để sản xuất nước tương mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với việc đánh bắt cá biển để làm nước mắm. Trải qua hàng thế kỷ, quy trình lên men đậu nành được hoàn thiện và ăn sâu vào tiềm thức, biến nước tương thành một phần di sản văn hóa không thể tách rời của người dân nơi đây.

Kỹ thuật chế biến đặc chưng

Nền ẩm thực Trung Hoa nổi tiếng thế giới với các kỹ thuật chế biến đòi hỏi nhiệt lượng lớn và sự biến hóa linh hoạt như xào nhanh (stir-frying), kho rục (braising), và hấp. Nước tương sở hữu những đặc tính hóa học và vật lý hoàn hảo để thích nghi với các phương pháp này.

Khi xào nấu ở nhiệt độ cao, đường và axit amin trong nước tương tham gia vào phản ứng Maillard (phản ứng tạo màu nâu và hương thơm), tạo ra một mùi thơm cháy nhẹ đặc trưng mà người Quảng Đông gọi là "hơi thở của chảo" (wok hei).

Nước mắm, ngược lại, dễ bay hơi; khi gặp nhiệt độ quá cao trong các món xào kiểu Trung Hoa, nó có thể át mùi và mất đi vị ngon nguyên bản. Do đó, nước tương trở thành lựa chọn tối ưu để giữ được sự hài hòa cho món ăn.

Tính thẩm mỹ

Đối với người Trung Quốc, một món ăn ngon phải hội tụ đủ ba yếu tố: "Sắc, hương, vị", trong đó "sắc" (màu sắc) đứng hàng đầu. Nước tương không chỉ là chất tạo vị mà còn là công cụ hội họa của người đầu bếp.

Người Trung Quốc đã chia nước tương thành hai loại rõ rệt để phục vụ cho mục đích này là sinh trừu (nước tương nhạt) và lão trừu (hắc xì dầu). Trong khi sinh trừu được dùng để nêm nếm vị mặn và giữ nguyên màu sắc thanh đạm cho các món hấp, xào, thì lão trừu với kết cấu đặc hơn và sẫm màu lại là "phù thủy" trong các món kho như thịt kho tàu (hồng thiêu nhục).

Lão trừu bám đều lên miếng thịt, tạo nên màu đỏ nâu óng ả, kích thích thị giác một cách tuyệt đối. Nước mắm, với màu vàng cánh gián trong suốt, không thể mang lại lớp màu đậm đà, huyền bí đặc trưng này cho các món kho kiểu Trung Hoa.

Gu hương vị

Mặc dù ẩm thực một số vùng như Tứ Xuyên hay Hồ Nam rất cay và đậm vị, nhưng nhìn chung, cốt lõi vị giác của người Trung Quốc vẫn thiên về sự hài hòa, dịu nhẹ và có chiều sâu. Nước tương làm từ đậu nành và lúa mì mang lại vị ngọt hậu tự nhiên từ tinh bột và protein thực vật, kết hợp với vị mặn thanh.

Mùi thơm của nước tương lên men từ ngũ cốc thường thoang thoảng, dễ chịu và dễ dàng làm nền cho các nguyên liệu khác tỏa sáng. Trong khi đó, nước mắm được làm từ cá biển có mùi tanh nồng và vị mặn rất gắt đối với những người không quen.

Người Trung Quốc, đặc biệt là ở các vùng nội địa, thường cảm thấy mùi của nước mắm quá mạnh và có thể lấn át hoàn toàn hương vị tự nhiên của thịt, rau củ. Họ ưa chuộng sự nhẹ nhàng, nâng đỡ món ăn của nước tương hơn là sự bùng nổ trực diện của nước mắm.

Kết hợp đa dạng

Ẩm thực Trung Hoa là một bản giao hưởng của rất nhiều loại gia vị mạnh như hành, tỏi, gừng, ớt, tiêu Tứ Xuyên, hoa hồi, quế, và giấm đen. Nước tương đóng vai trò như chất trung gian, có khả năng hòa quyện tuyệt vời với tất cả các nguyên liệu này mà không gây ra bất kỳ sự xung đột nào về mùi vị.

Khi pha nước chấm, nước tương có thể dễ dàng kết hợp với dầu ớt, giấm đen chấn giang, và tỏi băm để tạo ra những loại nước sốt chấm sủi cảo hay thịt luộc cực kỳ bắt miệng. Nếu thay thế nước tương bằng nước mắm trong các công thức phối trộn phức tạp này, mùi đặc trưng của cá có thể phá vỡ sự cân bằng của các gia vị thảo mộc, khiến tổng thể món ăn trở nên lạc điệu.

Chính khả năng dễ phối hợp này đã giúp nước tương duy trì vị thế độc tôn trên khắp các vùng miền Trung Quốc.