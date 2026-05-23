Tôi cực thích món này, nấu dễ mà ngon tuyệt khi ăn với cơm lại đặc biệt tốt cho người trung niên và cao tuổi

Khi trời nắng nóng, tôi luôn tìm mua các loại nguyên liệu có thể giúp thanh nhiệt, giải độc ở chợ. Một trong những loại rau củ mà tôi rất thường mua vào mùa hè đó là mướp đắng. Tôi thường chế biến nó với trứng và thịt, hoặc băm nhỏ rồi nấu canh. Mướp đắng cũng là nguyên liệu đặc biệt hợp với những người trung niên và lớn tuổi bị huyết áp cao, cholesterol cao hoặc đường huyết cao, những người có thể không biết cách thưởng thức nó.

Mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, giảm hỏa trong người, làm dịu các triệu chứng thường gặp vào mùa hè như khô miệng và cáu gắt. Hàm lượng nước cao (khoảng 94%) giúp bổ sung lượng nước đã mất do đổ mồ hôi, rất thích hợp để ăn trong những ngày hè nóng bức.

Mướp đắng chứa các hoạt chất như momordicin, giúp hạ đường huyết, rất phù hợp cho người tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng có thể cải thiện độ nhạy insulin và giúp ổn định đường huyết. Vì vậy, những người trung niên và người cao tuổi nên thỉnh thoảng nấu món mướp đắng; nó sẽ đặc biệt có lợi cho sức khỏe của bạn. Hôm nay tôi chia sẻ với bạn một công thức món ăn từ mướp đắng mà tôi rất thích - mướp đắng xào thịt heo

Nguyên liệu làm món mướp đắng xào thịt heo

2 quả mướp đắng, thịt chân giò heo bỏ da, một ít cà rốt, tỏi thái lát, một ít mộc nhĩ đã ngâm mềm và thái dạng sợi, gia vị, tinh chất cốt gà, bột tiêu, rượu nấu ăn.

Cách làm món mướp đắng xào thịt heo

Mọi người thường nói mướp đắng quá đắng và không ngon, nhưng đó là vì họ không biết cách chế biến. Tôi thường bổ đôi quả mướp, sau đó dùng thìa cạo hết hạt và phần cùi trắng ở bên trong. Sau đó, tôi thái mỏng và ướp với lượng muối vừa đủ. Ướp mướp đắng khoảng 10 phút cho đến khi mềm. Sau đó rửa sạch nhiều lần với nước và vắt bớt nước thừa.

Để làm món ăn này tôi thường dùng phần thịt chân giò đùi sau đã bỏ da. Thịt này ngon hơn và mềm, ẩm hơn thịt thăn. Đầu tiên, thái thịt thành từng miếng rồi thái dạng sợi nhỏ. Thêm muối, nước tương, một chút bột tiêu, rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước và bột bắp. Trộn đều, sau đó rưới dầu ăn và ướp trong 15 phút để thịt ngấm gia vị. Sau đó đun sôi nước trong nồi, rồi chần sơ thịt đã ướp. Khi thấy thịt được phủ một lớp tinh bột mỏng và săn lại, thì vớt ra ngay lập tức.

Khi nước sôi trở lại, cho các nguyên liệu phụ (cà rốt bào sợi và mộc nhĩ) vào chần nhanh trong 10 giây, rồi vớt ra. Cuối cùng, khi nước sôi trở lại, chần mướp đắng trong 10 giây rồi vớt ra.

Tiếp theo, đổ dầu vào chảo đun nóng rồi xào các lát tỏi cho đến khi thơm. Trước tiên, xào mướp đắng, cà rốt và mộc nhĩ thái sợi trên lửa lớn trong chốc lát, sau đó thêm chút gia vị và tinh chất cốt gà. Ngay trước khi tắt bếp, cho thịt đã chần vào, xào trên lửa lớn với rồi thêm chút rượu nấu ăn, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Món mướp đắng xào thịt heo này nhanh và dễ làm, là một món ăn rất đơn giản nhưng ngon miệng và bổ dưỡng. Khi ở một mình, tôi thích làm một đĩa như thế này. Nó có cả rau và thịt, rồi tôi nấu thêm một bát cơm gạo lứt ba màu. Vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe!

Bạn hãy nấu món ăn ngon từ mướp đắng này cho gia đình thưởng thức nhé!