Vì sao “Người mẹ tồi của tôi” xứng đáng là phim Hàn hay nhất nửa đầu 2023?

Mọi chuyện khởi đầu với bi kịch nghiệt ngã của một gia đình

Hơn 35 năm trước, gia đình của ông chủ nông trại heo Choi Hae Sik và người vợ tần tảo, hiền lành Jin Young Soon (Ra Mi Ran) đang sống trong những ngày tràn ngập niềm vui vì cậu con trai nhỏ sắp chào đời.

Kể từ khi biết vợ mang thai, xung quanh Hae Sik toàn là niềm vui. Ông mua sẵn đồ chơi cho con, gom góp tiền để xây một căn nhà mới để sau này con đi học bị bạn bè xa lánh vì mùi phân lợn và đặt sẵn cái tên Kang Ho với ước vọng cậu bé lớn lên sẽ trở thành một người tài giỏi.

Cái chết oan khuất của người cha là khởi đầu cho mọi bi kịch mà mẹ con Kang Ho phải gánh chịu.

Thế nhưng đừng nói là nhìn cậu bé lớn lên, Hae Sik đã qua đời khi Kang Ho (Lee Do Hyun) còn chưa kịp chào đời. Một vụ mưu sát ngụy trang thành tự sát. Từ các nhân chứng cho đến những kẻ mang danh người thực thi pháp luật, tất cả đều quay lưng với sự thật bởi tiền bạc và quyền lực của giới tài phiệt ngang tàng.

Người mẹ tồi của tôi, bộ phim khắc họa một tình mẹ "khắc nghiệt"

Ngọn lửa nghiệt ngã thiêu rụi nông trại cùng cái chết oan khiên của chồng như một "bản án tử" với Jin Young Soon. Từ một người luôn vui vẻ, bà trở thành một người mẹ khắc nghiệt. Young Soon luôn thúc ép con trai phải học. Cậu bé không được đi dã ngoại cùng bạn bè, cũng chẳng bao giờ được ăn ngon vì mẹ luôn dặn ăn no quá sẽ gây buồn ngủ, và như vậy cậu sẽ mất tập trung lúc làm bài.

Bà Young Soon là một người mẹ tuyệt vời với tình thương con cao cả "khắc nghiệt".

Kang Ho thích xem bóng chày, bà Young Soon đã quẳng chiếc tivi ra khỏi cửa. Kang Ho thích vẽ, bà xé nát bức tranh ngay trước mặt cậu. Trong lòng bà, con trai nhất định phải trở thành một công tố viên thành danh. Bởi chỉ có như vậy, cậu mới không phải sống cuộc đời thảm hại giống như cha mẹ mình.

Để đạt được điều đó, bà sẵn sàng chia rẽ tình cảm của Kang Ho với cô bạn Lee Mi Joo (Ahn Eun Jin). Thậm chí trong một lần Kang Ho ra tay đánh một tên thiếu gia, bà Young Soon đã bắt con trai vứt đi lòng tự trọng để quỳ xuống xin tha thứ bởi nếu không, cậu sẽ bị khởi kiện và lỡ kỳ thi quan trọng.

Tình mẹ và tình yêu, ánh sáng soi rọi vào cuộc đời tăm tối của Kang Ho

Cuối cùng, Kang Ho cũng trở thành công tố viên thành danh như ước nguyện của mẹ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, cậu con trai công thành danh toại dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp là tiểu thư con nhà giàu về ra mắt.

Thậm chí, khi nghe hàng xóm nói rằng có thể Kang Ho sẽ đón mình lên thành phố hưởng phúc, bà đã mơ về những tháng ngày đầy tươi đẹp. Dẫu vậy cuối cùng, thực tế thì Kang Ho lại quay về để cắt đứt quan hệ với bà và trở thành con của Chủ tịch Song, người từng chính tay sát hại bố ruột của anh.

Cảnh Kang Ho buộc phải cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì không muốn bà gặp nguy hiểm khiến khán giả xót xa.

Nhưng bi kịch mới chỉ khởi đầu mà thôi. Chẳng có hôn lễ nào được diễn ra cả. Một tai nạn khủng khiếp đã biến công tố viên giỏi giang Kang Ho trở thành người đàn ông với tâm trí của một cậu bé 7 tuổi. Và rồi với tình thương bao la, bà Young Soon phải một lần nữa nuôi dạy con, giúp anh sớm ngày trở lại là chính mình.

Một ngày kia, bà Young Soon tìm thấy chiếc thẻ nhớ lưu lại nhật ký cùng những bằng chứng phạm tội mà Kang Ho thu thập được. Hóa ra, từ rất lâu rồi, anh đã thấu hiểu những nỗi vất vả, khổ tâm của mẹ khi phải đóng vai một "bà mẹ ác". Những gì mà chàng trai ấy làm đều có lý do cả. Và từ trước đến nay, Kang Ho luôn sống trong thế giới tối tăm, lạnh lẽo mà bà không hề biết. Ở trong thế giới ấy, tình mẹ luôn là sức mạnh để anh đối diện với giông tố.

Để chống lại những thế lực xấu xa, Kang Ho đã phải sống một cuộc đời đầy đau khổ.

Nhưng không chỉ mẹ, cuộc đời Kang Ho còn một người phụ nữ quan trọng khác, đó là Mi Joo. Đó là người con gái đã dùng cả thanh xuân của mình để thích anh, cũng là người đã hy sinh những năm tháng quý giá nhất cuộc đời để giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu. Kang Ho luôn muốn được sống hạnh phúc bên cô thật lâu. Với anh, tình yêu của Mi Joo là tia sáng soi rọi vào cuộc đời tăm tối. Vậy nhưng, chính anh lại là người phải nói ra lời kết thúc.

Trở về hiện tại, những ngày tháng Kang Ho phải sống với tâm trí của một đứa trẻ tuy thật khó khăn, nhưng nó cũng giúp mẹ con anh được tận hưởng những niềm hạnh phúc mà trước đây họ chẳng có.

Tình yêu của Mi Joo là ánh sáng rọi vào cuộc đời lạnh lẽo, tăm tối của Kang Ho.

Tại quê nhà, Kang Ho còn may mắn được gặp lại Mi Joo. Và dù anh không nhớ ra cô là ai, còn Mi Joo vẫn khắc khoải vì ký ức chia tay đầy đau khổ, họ vẫn muốn bên nhau một lần nữa. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình chẳng kéo dài mãi. Những bi kịch tiếp tục ập đến và Kang Ho cần phải trở lại để chấm dứt tất cả mọi chuyện.

Người mẹ tồi của tôi: Một bộ phim với hai gam màu tương phản

Với những khán giả đang theo dõi Người mẹ tồi của tôi, tin rằng họ sẽ có chung nhận định rằng đây xứng đáng là tác phẩm hay nhất trong nửa đầu năm 2023. Bộ phim làm tốt trong việc thiết lập nhân vật, kịch bản được xây dựng chắc tay, logic và mang tới cho khán giả sự cân bằng, trọn vẹn về cảm xúc.

Đứa con tinh thần của biên kịch Bae Se Young là một tác phẩm được xây dựng với những gam màu tương phản. Ở gam màu tối, đó là cuộc chiến giữa kịch tính, khốc liệt, gian nan và đầy đau khổ của nam chính Kang Ho với những thế lực tàn ác từng hủy hoại gia đình anh.

Không chỉ có những gam màu u tối, Người mẹ tồi của tôi còn mang tới những gam màu tươi sáng để cân bằng cảm xúc cho người xem.

Còn gam màu sáng, đó là tình mẹ cao cả, tình yêu hy sinh, tình làng xóm ấm áp cùng những tiếng cười trẻ thơ đầy vui vẻ. Hai gam màu này vừa đối lập, vừa bổ trợ cho nhau giúp bộ phim không trở nên quá u tối, bi thương dù các nhân vật đều gặp rất nhiều bi kịch.

Về khía cạnh diễn xuất, có lẽ ngay cả với những khán giả khó tính nhất, họ cũng khó lòng tìm ra được điểm đáng chê nào. Lee Do Hyun đã thể hiện quá tốt hình ảnh một Choi Kang Ho luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại giấu hết đau khổ vào trong.

Đến khi hóa thân thành "phiên bản 7 tuổi", anh lại gây ấn tượng với vẻ ngốc nghếch đáng yêu cùng những biểu cảm chân thực đến nghẹn lòng mỗi khi nhân vật chính thể hiện nỗi sợ bị mẹ bỏ rơi.

Ra Mi Ran, Lee Do Hyun và Ahn Eun Jin xứng đáng được ngợi khen với diễn xuất tuyệt vời của họ.

Trong khi đó, Ahn Eun Jin cũng đảm nhận rất tốt vai Mi Joo. Cô khắc họa cực kỳ thành công một Mi Joo luôn yêu chân thành, bao dung, hiểu chuyện và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người đàn ông của mình.

Cuối cùng, sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc về Ra Mi Ran. Thực tế, nữ diễn viên 48 tuổi mới chính là ngôi sao sáng nhất trong phim. Cô đã mang tới hình ảnh một người mẹ cả đời khắc khổ, chịu nhiều nỗi truân chuyên nhưng vẫn hết lòng, hết dạ vì con khiến khán giả nhiều lần không thể kìm nổi nước mắt.

Bộ phim "Người mẹ tồi của tôi" phát sóng vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên JTBC.