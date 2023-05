Mỹ nhân có tạo hình đẹp nhất phim Hàn hiện tại: Từ sao nhí đến phản diện lừng danh với đời tư cực sạch

Kim So Yeon là nữ diễn viên đang được nhiều khán giả quan tâm, ưu ái bởi màn trở lại tương đối thành công ở bộ phim Tale of the Nine Tailed 1938 (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phần 2). So với nữ chính phần 1, Kim So Yeon được khen ngợi nhiều hơn hẳn bởi từ diễn xuất tới tạo hình và phản ứng hóa học với bạn diễn đều rất tốt.

Mỹ nhân có tạo hình đẹp nhất phim Hàn hiện tại

Trong Tale of the Nine Tailed 1938, Kim So Yeon vào vai Ryu Hong Joo. Ở thời cổ đại, Ryu Hong Joo là thần núi trấn giữ dãy núi phía Tây. Ở năm 1938 này, cô là bà chủ của nhà hàng sang trọng bậc nhất Gyeongseong - nhà hàng Myoyeongak. Hong Joo cũng chính là cú đại bàng, nàng ta cô độc, không có bạn bè thân thiết, bởi luôn tin rằng chỉ có những kẻ mạnh ngang hàng mới xứng được kết giao với nàng. Khi Yi Yeon (Lee Dong Wook) bất ngờ xuất hiện ở năm 1938, Hong Joo đã chủ động theo đuổi hồ ly chín đuôi bởi suốt hàng ngàn năm qua, cô vẫn luôn thầm yêu Yi Yeon mà chưa có cơ hội được đối diện và tiếp cận.

Vào vai một vị thần núi lại còn là bà chủ của một nhà hàng sang trọng bậc nhất Gyeongseong, Hong Joo xuất hiện với diện mạo vô cùng xinh đẹp, kiêu kỳ. Cô thường xuyên diện những trang phục sáng màu, mái tóc được gắn các loại phụ kiện "tông xoẹt tông" với từng trang phục và đặc biệt là có thể cân đẹp cả tạo hình hiện đại, những chiếc đầm có phần diêm dúa đến Hanbok truyền thống.

Những tạo hình xuất sắc của Kim So Yeon trong Tale of the Nine Tailed 1938

Sự nghiệp lẫy lừng: Từ sao nhí đến phản diện nức tiếng màn ảnh

Kim So Yeon sinh năm 1980, bước chân vào giới giải trí từ năm 14 tuổi. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô đã tự mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp dù cha mẹ ngăn cản. Với nhan sắc nổi bật, tài năng và cá tính, cô đã chiến thắng tại cuộc thi đó. Chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, Kim So Yeon cho biết: "Thật ra mẹ tôi rất phản đối tôi bước vào con đường diễn viên nhưng bà vẫn biết tôi đang cố gắng làm gì vào lúc đó. Bà thậm chí còn không liếc nhìn tôi khi tôi đã sẵn sàng bước chân vào showbiz. Lúc đó tôi không có dụng cụ trang điểm nhưng tôi biết bản thân phải phá cách và gây ấn tượng cho người khác bằng cách thoa một thứ gì đó lên mắt. Và thế là tôi dùng bút dạ để kẻ mắt".

Kim So Yeon thời trẻ

Vẻ đẹp sắc sảo ngay từ khi mới 14, 15 tuổi giúp Kim So Yeon chiến thắng cuộc thi sắc đẹp nhưng lại khiến cô bị chê già trước tuổi. Cụ thể, tại SBS Drama Awards năm 1994, Kim So Yeon mới 14 tuổi và giành giải Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất cho vai diễn đầu tay trong Dinosaur Teacher. Sau khi nhận giải thưởng, cô khiến đài truyền hình nhận về hàng loạt cuộc điện thoại phàn nàn rằng tại sao lại trao giải thưởng diễn viên nhí cho một người trưởng thành. Nhiều người còn không tìm hiểu mà tự kết luận rằng cô khai gian tuổi để có giải thưởng. Dù còn rất nhỏ đã phải chịu đả kích lớn nhưng Kim So Yeon vẫn tự tin làm nghề và tỏa sáng với công việc của mình.

Năm 2000, sự nghiệp của Kim So Yeon bước sang một trang mới khi cô góp mặt trong All About Eva, một trong số những bộ phim huyền thoại của màn ảnh Hàn cho đến tận bây giờ. Trong phim, Kim So Yeon vào vai Heo Young Mi, một cô nàng xảo quyệt, thích chơi xấu người khác để đạt được tình yêu và danh vọng. Ngày ấy cô được báo chí và khán giả Hàn gọi với danh xưng "ác nữ đẹp nhất màn ảnh" hay "loài cỏ dại lạnh lùng". Tên tuổi cô được đặt ngang hàng với nhiều diễn viên đàn chị.

Kim So Yeon trong All About Eva





















Vai Heo Young Mi giúp Kim So Yeon nổi tiếng nhưng suốt một thời gian dài, cô lại bị khán giả ghét bỏ vì nhập vai phản diện quá xuất sắc. Phải đến 2010, khi vào vai nàng công tố viên sành điệu trong bộ phim Prosecutor Princess, Kim So Yeon mới dần lấy lại được thiện cảm từ khán giả. Chính bởi "ám ảnh" từ vai Heo Young Mi nên Kim So Yeon quyết tâm không nhận vai phản diện. Phải tới năm 2020, cô mới đủ tự tin để tái xuất với hình tượng ác nữ trong series phim ăn khách Penthouse. Vào vai Cheon Seo Jin, người phụ nữ tàn độc, không từ mọi thủ đoạn để leo lên vị trí cao nhất nhưng Kim So Yeon không còn phải nhận về phản ứng tiêu cực như ngày xưa. Khán giả vô cùng thích nhân vật Seo Jin, thậm chí ở Việt Nam, Kim So Yeon còn được khán giả gọi với cái tên "thân thương" - dì Trinh (do Cheon có cách phát âm gần giống với Trinh).

Kim So Yeon trong Penthouse

Đời tư cực sạch và hạnh phúc viên mãn bên người chồng cùng ngành

Làm nghề hơn 20 năm, Kim So Yeon chưa từng để bất kỳ một đồng nghiệp nào phải phàn nàn về tính cách, con người mình. Từ nhỏ đã muốn làm diễn viên, bước chân vào giới giải trí nhưng thực chất Kim So Yeon rất ghét bon chen, sợ ồn ào. Cô thường âm thầm vào từ thiện, không phô trương thanh thế hay tạo lùm xùm để được xuất hiện trên mặt báo.

Về đời tư, Kim So Yeon cũng được ngưỡng mộ bởi chuyện phim giả tình thật đẹp như mơ của mình. Cô công khai hẹn hò với Lee Sang Woo, bạn diễn trong Happy Home, và hai người chính thức về chung một nhà từ năm 2017. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn hoạt động nghệ thuật độc lập, không can dự quá sâu vào công việc của đối phương, càng không bao giờ mượn chuyện gia đình, riêng tư để được truyền thông chú ý. Lần hiếm hoi Lee Sang Woo công khai ủng hộ vợ mình là khi anh góp mặt với một vai khách mời trong bộ phim Penthouse, vào vai một ký giả luôn muốn phơi bày bộ mặt thật của Cheon Seo Jin.

Nguồn ảnh: Naver, tvN