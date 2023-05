Đây là cảnh phim Hàn gây xúc động nhất tuần qua, tỷ suất người xem lập kỷ lục mới là đủ hiểu

Gây bất ngờ nhất phim Hàn tuần này là sự tăng trưởng về tỷ suất người xem của The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi. Dù chiếu khung giờ muộn nhưng thành tích tỷ suất người xem của The Good Bad Mother vẫn tiếp tục ghi nhận dấu mốc khả quan qua từng tập. Ở tập 8 lần này, dù tình tiết phim không có nhiều điểm cao trào như các tập trước nhưng tỷ suất người xem vẫn tăng cao, đạt mốc đỉnh mới 8,45% trung bình cả nước, và thậm chí vượt mốc 9% ở riêng khu vực Seoul.

Cảnh nổi bật nhất của tập 8 này là khi Young Soon (Ra Mi Ran) tiếp tục dạy con trai những thứ cần thiết cho cuộc sống độc lập về sau, sau khi bà phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Trong đó, tình tiết khiến khán giả xót xa là khi Young Soon còn chuẩn bị cả việc cử hành lễ tang cho chính mình. Cảnh Young Soon dạy Kang Ho lễ nghi quỳ lạy, tiếp khách viếng tang thế nào trước di ảnh của chính mình khiến người xem không cầm được nước mắt

Cảnh quỳ lạy của mẹ con Ra Mi Ran - Lee Do Hyun gây xúc động

Khán giả đã không giấu nổi sự xúc động khi xem qua cảnh phim này của The Good Bad Mother. Không cần khóc nấc như ở tập 7, cảnh Young Soon lặng lẽ tập dợt lễ tang của mình cùng con trai Kang Ho mang lại nỗi xót xa đến ám ảnh. Khi cúi mặt xuống đất, Young Soon đã có vài giây khóc đến run người nhưng rồi cố gắng trở lại bình thường khi đứng lên, một lần nữa cho thấy diễn xuất khá đỉnh của Ra Mi Ran.

Khán giả bình luận: - Phim chữa lành, mà là "lành ít dữ nhiều". - Cảnh này theo tui còn ám ảnh hơn tập 7, nhìn cô chuẩn bị cho lễ tang của chính mình mà đau lòng. - Mong mỏi có phép màu xảy ra, dù ung thư là xem như xong rồi... - Tập 8 thật sự lấy nước mắt của tôi. Hai mẹ con khổ quá, cứ đứng dậy là bị đánh gục xuống.

Mặt khác trong tập 8 của The Good Bad Mother, Young Soon đã cố gắng hết sức đề giúp Kang Ho đi đứng lại được như bình thường. Sau một thời gian dài, phép màu đã xảy ra. Việc Kang Ho hồi phục 2 chân khiến dân làng hết sức vui mừng, trong số đó có cả bạn gái cũ Mi Joo (Ahn Eun Jin).



Kang Ho đã đi lại được ở tập 8 của The Good Bad Mother

Tập phim còn kết thúc với tình tiết bỏ lửng đầy bất ngờ. Nhờ lá thư của Kang Ho trước khi anh bị tai nạn, Young Soon phát hiện ra thẻ nhớ gắn sau bức ảnh chụp cả gia đình, một tình tiết mà chắc chắn 2 tên "lính" của chủ tịch Song cũng không lường trước. Ngoài ra, cô con gái của nghị sĩ Oh, vị hôn thê đã đẩy Kang Ho vào chỗ tật nguyền đang chuẩn bị cho lễ cưới. Liệu rằng phía nghị sĩ và chủ tịch sẽ có những bước tiếp theo thế nào khi ngày tranh cử đang đến rất gần?

Ảnh: JTBC