Từ lâu đã có những bằng chứng cho rằng cà phê có thể là một thức uống thể thao lành mạnh, dễ tìm và hiệu quả nhất.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition đã làm rõ điều đó khi chứng minh rằng việc nạp caffeine trước khi tập kháng lực - dạng bài tập sức mạnh mà bạn hay thực hiện khi đến phòng gym - sẽ giúp tăng cường hiệu suất đáng kể.

Cà phê, trà có thể đem lại hiệu quả lớn nếu uống trước khi tập sức mạnh - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả từ Học viện Công nghệ Hồ Nam, Đại học Thể thao Thượng Hải, Đại học Fudan (Trung Quốc), Đại học Massey (New Zealand) và Đại học Tây Úc đã xem xét dữ liệu của 230 người tập luyện.

Họ phát hiện ra rằng việc tiêu thụ caffeine cấp tính cải thiện đáng kể tốc độ di chuyển trung bình trong các bài tập sức mạnh, đồng thời làm gia tăng sức mạnh cơ bắp. Nam giới nhận được lợi ích từ caffeine rõ rệt hơn so với nữ giới, nhất là những người thường ngày ít tiêu thụ caffeine.

Xét trên các bài tập khác nhau, thì những người thực hiện bài tập phần thân dưới sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Theo các tác giả, kết quả này cho thấy bổ sung caffeine trước khi tập là một chiến lược hiệu quả để nâng cao hiệu suất tập luyện.

Một số thức uống giúp bạn bổ sung hợp chất này một cách lành mạnh và dễ dàng là cà phê, trà, ca cao...

Mặc dù vậy, các tác giả lưu ý rằng người tập nên cân nhắc liều lượng caffeine nạp vào vừa phải, để tránh các tác dụng phụ - lo lắng, tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa - mà dân gian hay gọi là say cà phê, say trà.