Vì sao nên thêm một chút gừng vào nồi khi luộc thịt chân giò? Biết công dụng rồi ai cũng muốn thử

Chân giò luộc là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình hoặc dịp lễ, Tết. Phần thịt mềm, béo, có độ giòn nhẹ của da và lớp gân khiến món ăn này được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, chân giò cũng có mùi đặc trưng khá rõ, nhất là khi khâu sơ chế chưa kỹ. Bởi vậy, nhiều người có thói quen thả thêm vài lát gừng vào nồi khi luộc chân giò. Chỉ là một thao tác nhỏ nhưng lại giúp món ăn thơm hơn và dễ thưởng thức.

Gừng giúp giảm mùi đặc trưng của chân giò

Một trong những lý do phổ biến nhất để cho gừng vào nồi luộc là hỗ trợ khử mùi của thịt. Chân giò có phần da, mỡ và mô liên kết nên nếu không được làm sạch kỹ, khi luộc có thể xuất hiện mùi đặc trưng khiến món ăn kém hấp dẫn. Gừng có mùi thơm cay tự nhiên, khi được đun nóng sẽ giải phóng các hợp chất tạo hương. Những mùi thơm này giúp át bớt mùi không mong muốn của thịt, từ đó khiến chân giò sau khi luộc có hương thơm dễ chịu hơn. Tuy nhiên, gừng không thể thay thế hoàn toàn bước sơ chế. Trước khi luộc, chân giò vẫn cần được làm sạch kỹ, có thể chà với muối hoặc rửa nhiều lần để loại bỏ bụi bẩn và phần máu còn sót lại.

Gừng giúp nước luộc thơm hơn

Ngoài việc hỗ trợ giảm mùi, gừng còn giúp nước luộc có hương thơm nhẹ và dễ chịu. Khi vài lát gừng được thả vào nồi nước nóng, tinh dầu và các hợp chất tạo mùi trong gừng hòa vào nước, tạo nên mùi thơm đặc trưng. Đặc biệt, nếu tận dụng phần nước luộc để chế biến món khác, việc thêm gừng từ đầu có thể giúp nước có vị thơm thanh hơn. Khi cho gừng, chỉ cần một lượng vừa phải, bởi cho quá nhiều gừng có thể khiến nước luộc mang vị cay nồng và lấn át hương vị tự nhiên của thịt.

Có thể kết hợp thêm hành để tăng hiệu quả

Gừng thường được sử dụng cùng hành tím hoặc hành lá khi luộc các loại thịt. Đây cũng là cách khá đơn giản để tạo mùi thơm cho món ăn. Bạn có thể đập dập một vài lát gừng rồi cho vào nồi cùng hành tím đã nướng sơ hoặc đập dập. Khi nước sôi, các nguyên liệu này sẽ tỏa mùi thơm, giúp phần thịt luộc có hương vị dễ chịu hơn. Nếu thích chân giò có mùi thơm nhẹ nhàng, chỉ cần sử dụng lượng vừa phải. Không nên cho quá nhiều gia vị ngay từ đầu bởi chân giò vốn đã có vị béo và thơm đặc trưng.

Muốn chân giò ngon, sơ chế vẫn là bước quan trọng

Dù gừng có thể giúp giảm mùi nhưng cách sơ chế chân giò mới là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng món ăn. Sau khi mua về, nên rửa sạch chân giò dưới vòi nước, dùng dao cạo hoặc làm sạch phần da nếu còn sót lông. Có thể dùng muối hạt chà nhẹ lên bề mặt chân giò rồi rửa lại bằng nước sạch. Một số gia đình còn chần chân giò qua nước sôi trước khi luộc chính thức để loại bỏ phần bọt và tạp chất trên bề mặt. Khi luộc, nên cho chân giò vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, thêm vài lát gừng và có thể thêm hành. Trong quá trình đun, nếu xuất hiện bọt trên mặt nước thì nên dùng muôi vớt bỏ để nước luộc trong hơn.

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Cách chọn mua chân giò ngon

Muốn món chân giò luộc thơm ngon, khâu chọn nguyên liệu cũng rất quan trọng. Khi mua, nên ưu tiên những miếng chân giò có phần da màu trắng hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo, không có mùi lạ. Phần thịt nên có màu hồng tươi, thớ thịt săn chắc, độ đàn hồi tốt; khi dùng tay ấn nhẹ, thịt không bị nhão hoặc lõm sâu. Lớp mỡ có màu trắng hoặc hơi ngà, không xuất hiện những vùng đổi màu bất thường. Nếu thích chân giò luộc có da mềm, thịt thơm và phần gân giòn nhẹ, có thể chọn chân giò trước vì phần này thường có nhiều gân, thịt chắc và ít mỡ hơn. Trong khi đó, chân giò sau thường có kích thước lớn hơn, nhiều thịt và béo hơn, phù hợp với những ai thích phần thịt mềm, đậm đà. Dù chọn phần nào, điều quan trọng vẫn là mua ở nơi uy tín và ưu tiên chân giò tươi để món ăn giữ được hương vị tự nhiên.