Gia đình có nền nếp tốt thường có 3 quy tắc này trong bữa cơm

Nhiều người vẫn nghĩ rằng nền nếp gia đình là những điều gì đó lớn lao, được thể hiện qua cách nuôi dạy con cái học hành hay cách đối nhân xử thế ngoài xã hội. Nhưng trên thực tế, bữa cơm hàng ngày mới chính là nơi bộc lộ rõ nhất những quy tắc ngầm mà một gia đình đã gìn giữ qua nhiều năm tháng, bởi đó là khoảnh khắc hiếm hoi cả nhà ngồi lại với nhau không phòng bị. Dưới đây là 3 quy tắc thường thấy ở những gia đình được xem là có nền nếp tốt.

Cả nhà ngồi vào bàn cùng một lúc, không ai ăn trước ai sau

Trong nhịp sống bận rộn hiện nay, không ít gia đình rơi vào tình trạng mỗi người một giờ giấc, ai về trước ăn trước, ai bận việc thì ăn sau, dần dà bữa cơm chung chỉ còn là hình thức. Ngược lại, ở những gia đình có nền nếp, dù công việc có bận rộn đến đâu, các thành viên vẫn cố gắng sắp xếp để cùng ngồi vào bàn ăn cùng một thời điểm, chờ đủ người mới bắt đầu.

Quy tắc này không đơn thuần là vấn đề giờ giấc, mà phản ánh việc gia đình đó coi bữa cơm là thời gian quý giá để kết nối, chứ không phải chỉ là hoạt động nạp năng lượng cho cơ thể. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường hình thành thói quen coi trọng sự gắn kết gia đình, điều này đi theo chúng đến tận khi trưởng thành.

Bữa cơm gia đình được giữ làm khoảng thời gian nhẹ nhàng thường là dấu hiệu của một nền nếp được xây dựng cẩn thận qua nhiều năm (Ảnh minh họa)

Không dùng bữa cơm để trách mắng hay nhắc chuyện tiêu cực

Có những gia đình vô tình biến bữa cơm thành thời điểm để nhắc nhở, phê bình con cái về điểm số, về lỗi lầm vừa mắc phải, hoặc để vợ chồng tranh luận những chuyện chưa được giải quyết trong ngày. Về lâu dài, không khí căng thẳng này khiến các thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ, dần hình thành tâm lý sợ hãi mỗi khi đến giờ ăn.

Những gia đình có nền nếp tốt thường có một quy tắc ngầm, đó là giữ bữa cơm là khoảng thời gian nhẹ nhàng, tránh nhắc đến những chuyện có thể gây căng thẳng hay tranh cãi. Nếu có vấn đề cần trao đổi nghiêm túc, họ thường chọn một thời điểm khác phù hợp hơn, thay vì để nó phủ bóng lên bữa ăn chung của cả nhà.

Trẻ nhỏ được dạy tự dọn phần của mình sau khi ăn xong

Ở nhiều gia đình, sau khi ăn xong, trẻ nhỏ thường đứng dậy rời khỏi bàn ngay lập tức, để lại chén đũa cho người lớn thu dọn. Nhưng tại những gia đình có nền nếp, trẻ thường được dạy từ nhỏ rằng tự thu dọn phần ăn của mình, từ việc xếp chén vào bồn rửa đến việc lau sạch chỗ ngồi, là trách nhiệm cơ bản chứ không phải việc của riêng người lớn.

Quy tắc nhỏ này giúp trẻ hình thành ý thức về trách nhiệm cá nhân ngay từ những việc đơn giản nhất trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng là cách gián tiếp dạy trẻ biết trân trọng công sức của người đã chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Nhiều người khi trưởng thành vẫn giữ nguyên thói quen này dù đang sống một mình hay đã lập gia đình riêng.

Việc trẻ nhỏ được dạy tự thu dọn sau bữa ăn là chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ cách một gia đình rèn ý thức trách nhiệm cho con (Ảnh minh họa)

Nền nếp gia đình không phải là những quy tắc được viết ra thành văn bản, mà là những thói quen được lặp lại mỗi ngày đến mức trở thành điều hiển nhiên với mọi thành viên. Một gia đình duy trì được cả ba quy tắc kể trên trong bữa cơm, dù không cần phô trương hay nhắc nhở thường xuyên, vẫn có thể xem là đã xây dựng được một nền tảng nề nếp vững chắc cho các thế hệ sau.