Bữa cơm Đoàn Di Băng làm cho Nguyễn Quốc Vũ

Vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ vốn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ bởi độ giàu có hay những món quà hàng hiệu "khủng", mà còn vì cách họ thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường. Mỗi bài đăng của cả hai thường nhận được hàng nghìn lượt likes cùng các bình luận từ cư dân mạng.

Điển hình như từng có lần, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ có màn "than thở" khiến ai nấy đều bật cười. Trên trang cá nhân, anh đăng hình bữa cơm do vợ mình - Đoàn Di Băng - chuẩn bị, kèm dòng trạng thái: "Vợ anh thương anh lắm. Coi nó cho anh ăn nè".

Doanh Nhân Quốc Vũ than thở về bữa cơm vợ làm cho mình

Thoạt nhìn, ai cũng hiểu ngay lý do anh chồng "ấm ức": cả mâm cơm chỉ toàn… rau! Một đĩa rau luộc, một đĩa dưa chuột, kèm thêm đĩa rau sống. Dù có "bonus" thêm bát nước chấm hay gia vị cho đỡ đơn điệu, nhưng bấy nhiêu vẫn khiến anh phải "than trời".

Tất nhiên, dân mạng chẳng ai tin đây là một "bữa cơm thật sự" mà có thể chỉ là một góc mâm cơm được chụp lại để "làm content" mà thôi. Dù vậy, dân tình cũng "tung hứng" cùng Nguyễn Quốc Vũ. Dưới phần bình luận, hàng loạt người để lại lời trêu vui:

- Thêm nồi thịt kho quẹt nữa... nhức nách.

- Ăn vậy mới trường thọ, thương lắm đó anh.

- Chắc bà Băng cho anh ăn giữ dáng đó. Nhìn đĩa rau ngon quá anh.

Quả thật, ai theo dõi cặp đôi này đều biết, đây chỉ là một "màn tung hứng" quen thuộc của vợ chồng Đoàn Di Băng. Họ thường xuyên "troll" nhau trên mạng xã hội, vừa vui và vừa thể hiện sự thân thiết.

Vợ chồng Đoàn Di Băng thường xuyên "troll" nhau trên mạng xã hội

Trước đó, Nguyễn Quốc Vũ từng nhiều lần khiến gây chú ý vì những pha trêu vợ. Như vào dịp 8/3, thay vì tặng quà xa xỉ, anh lại đăng tải hình đĩa trứng ốp la với 4 quả được chiên hình trái tim, nói rằng đó là quà dành cho vợ. Bài đăng nhanh chóng viral vì cách "tấu hài" của người chồng doanh nhân.

Quà 8/3 mà doanh nhân Quốc Vũ tặng vợ

Hay có lần, anh rủ vợ ăn đu đủ, ai ngờ đăng kèm bức ảnh cây đu đủ trơ trụi, chẳng còn lá, chỉ vỏn vẹn một trái nhỏ xíu ở đầu ngọn. Nhìn cảnh tượng đó, dân mạng cười không ngớt, còn Đoàn Di Băng thì "chốt đơn" bằng câu nói dỗi, rằng đó là mình "chừa" lại cho chồng.

Đu đủ mà Nguyễn Quốc Vũ rủ vợ ăn

Có thể thấy, dù nhiều lần vướng vào những lùm xùm nhưng trên mạng xã hội, vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ và hài hước. Dù không ít lần gây tranh cãi bởi nhiều lý do, cặp vợ chồng đại gia này vẫn được chú ý bởi cả những yếu tố đơn giản như vậy.