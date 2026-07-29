Nếu vài năm trước, những chai nước hoa ngọt ngào với vanilla, caramel hay hổ phách thống trị các bảng xếp hạng bán chạy, thì năm 2026 lại chứng kiến một sự dịch chuyển thú vị. Ngày càng nhiều thương hiệu lớn cho ra mắt những dòng nước hoa lấy cảm hứng từ trà xanh, trà ô long, bạch trà hay hồng trà. Không quá nồng, không quá ngọt, mùi trà đang chinh phục người yêu nước hoa bằng chính sự tinh tế và cảm giác dễ chịu rất khó thay thế.

Trong thế giới nước hoa, xu hướng luôn thay đổi theo từng giai đoạn. Có thời điểm mọi người mê những mùi hương thật ngọt, thật nổi bật để ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Cũng có lúc những nốt hương gỗ, da thuộc hay oud lên ngôi nhờ vẻ sang trọng và cá tính. Thế nhưng khoảng một đến hai năm trở lại đây, đặc biệt trong năm 2026, người ta bắt đầu nói nhiều hơn đến những mùi hương mang cảm giác "sạch", "thoáng" và "ít gây áp lực". Trong nhóm đó, hương trà được xem là cái tên nổi bật nhất.

Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt thương hiệu từ phân khúc cao cấp đến phổ thông đều lần lượt giới thiệu các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ trà. Điều này phản ánh một sự thay đổi trong gu thưởng hương của người dùng: Từ việc muốn tạo ấn tượng mạnh sang mong muốn tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi và tinh tế hơn.

Mùi trà không cố gắng gây chú ý, nhưng lại khiến người khác muốn đến gần

Điều đặc biệt nhất của nước hoa hương trà là rất hiếm khi tạo cảm giác "quá tay". Khác với vanilla hay caramel có thể lấp đầy cả căn phòng chỉ sau vài lần xịt, mùi trà thường mở đầu nhẹ nhàng, trong trẻo rồi từ từ hòa vào làn da.

Đó là kiểu mùi hương mà nhiều người sẽ không nhận ra ngay khi bạn bước vào, nhưng khi ngồi cạnh hoặc lướt qua, họ lại bất giác nghĩ: "Người này thơm thật".

Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều người xem hương trà là lựa chọn lý tưởng cho cuộc sống hằng ngày. Bạn có thể dùng khi đi làm, đi học, gặp khách hàng, hẹn cà phê hay thậm chí trong những không gian kín như máy bay, thang máy mà không sợ gây khó chịu cho người xung quanh.

Mỗi loại trà lại mang một tính cách riêng

Điều thú vị là "hương trà" không chỉ có một mùi.

Trà xanh mang cảm giác tươi mát, giống buổi sáng vừa mở cửa sổ đón nắng.

Bạch trà nhẹ hơn, sạch hơn và có chút thanh tao.

Trà ô long lại có chiều sâu với cảm giác hơi rang, hơi gỗ nhưng vẫn rất dễ chịu.

Trong khi đó, hồng trà thường ấm áp hơn một chút, phù hợp với những ngày thời tiết mát mẻ.

Chính sự đa dạng này giúp các nhà điều chế có rất nhiều không gian sáng tạo. Có chai kết hợp trà với cam bergamot để tạo cảm giác sảng khoái, có chai pha cùng hoa nhài để tăng nét nữ tính, cũng có những sáng tạo đi cùng sung xanh, gỗ tuyết tùng hay xạ hương để tạo nên mùi hương rất hiện đại.

Phù hợp với khí hậu nóng ẩm như Việt Nam

Một trong những lý do khiến nước hoa hương trà được yêu thích hơn trong vài năm gần đây là khả năng thích nghi rất tốt với thời tiết nóng. Khí hậu Việt Nam nóng ẩm trong phần lớn thời gian của năm khiến nhiều người cảm thấy các mùi gourmand quá ngọt hay hương trầm quá đậm trở nên nặng nề khi sử dụng ban ngày.

Ngược lại, trà lại mang đến cảm giác mát mẻ và sạch sẽ. Khi gặp nhiệt độ cao, các nốt hương trà thường tỏa ra rất tự nhiên thay vì trở nên gắt hơn. Đây cũng là lý do nhiều người từng dùng nước hoa ngọt bắt đầu chuyển sang hương trà sau một thời gian.

Hợp với xu hướng "smell clean" đang được yêu thích

Nếu theo dõi các cộng đồng nước hoa quốc tế, bạn sẽ thấy cụm từ smell clean xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là xu hướng hướng đến những mùi hương khiến người khác cảm thấy bạn sạch sẽ, chỉn chu và dễ gần, thay vì quá cầu kỳ hay phô trương.

Hương trà gần như là đại diện hoàn hảo cho xu hướng này.

Nó không cố gắng biến bạn thành tâm điểm, cũng không khiến người đối diện phải đoán xem bạn đang dùng loại nước hoa nào. Thay vào đó, mùi trà tạo nên cảm giác rất đời thường nhưng tinh tế, giống như chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng hay một tách trà nóng trong buổi sáng yên tĩnh.

Đó là kiểu mùi hương càng ngửi lâu càng thấy dễ chịu.

Những chai nước hoa hương trà được nhắc đến nhiều nhất

Cùng với sự lên ngôi của xu hướng này, nhiều chai nước hoa hương trà cũng trở thành những cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Có thể kể đến Le Labo Thé Matcha 26, mang cảm giác trà matcha pha cùng gỗ và quả sung; Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert, một trong những biểu tượng của dòng nước hoa trà xanh; Elizabeth Arden Green Tea, lựa chọn kinh điển với mức giá dễ tiếp cận; hay Nishane Wulong Cha, nổi tiếng với hương trà ô long kết hợp cam quýt tươi mát và khả năng lưu hương ấn tượng.

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu châu Á cũng bắt đầu khai thác mạnh các nguyên liệu trà địa phương như trà sen, trà lài, trà ô long Đài Loan hay trà shan tuyết để tạo nên những mùi hương mang bản sắc riêng.

Người trẻ đang thay đổi cách chọn nước hoa

Nếu trước đây, nhiều người chọn nước hoa theo tiêu chí "thơm lâu nhất", "ai cũng ngửi thấy" hoặc "xịt một lần cả ngày", thì người dùng trẻ hiện nay lại quan tâm nhiều hơn đến cảm giác mà mùi hương mang lại.

Họ muốn một chai nước hoa có thể đồng hành từ buổi sáng đi làm đến buổi tối gặp bạn bè mà không quá nặng. Họ cũng quan tâm đến việc mùi hương có phù hợp với môi trường văn phòng, có khiến người đối diện dễ chịu hay không và có phản ánh đúng phong cách sống của mình hay không.

Trong bối cảnh đó, hương trà trở thành lựa chọn rất tự nhiên. Nó không phân biệt giới tính quá rõ ràng, không phụ thuộc vào độ tuổi và cũng không bị giới hạn bởi mùa trong năm. Dù bạn là sinh viên, nhân viên văn phòng hay người thường xuyên gặp gỡ khách hàng, nước hoa hương trà đều có thể trở thành một phần trong phong cách cá nhân.

Không phải xu hướng nước hoa nào cũng tồn tại lâu, nhưng hương trà có nhiều yếu tố để trở thành một "cổ điển mới". Nó đáp ứng đúng những gì người dùng hiện đại đang tìm kiếm: Nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa, tinh tế nhưng không xa cách, đủ khác biệt để tạo dấu ấn nhưng cũng đủ dễ chịu để dùng mỗi ngày.

Có lẽ vì thế mà năm 2026 được xem là thời điểm hương trà thực sự bùng nổ. Từ những thương hiệu niche cao cấp đến các dòng nước hoa phổ thông, từ các diễn đàn nước hoa đến mạng xã hội, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những cuộc trò chuyện về trà xanh, bạch trà hay ô long. Và nếu bạn vẫn đang tìm một mùi hương mới cho mình, biết đâu một chai nước hoa hương trà sẽ là lựa chọn khiến bạn bất ngờ. Không quá ồn ào, không cần phô trương, nhưng càng dùng lâu lại càng thấy đó là kiểu mùi hương rất khó để rời bỏ.