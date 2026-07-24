Thị trường nước hoa vài năm gần đây chứng kiến sự lên ngôi của những mùi hương gourmand với vanilla, chocolate, hạnh nhân hay đường nâu. Chúng quyến rũ, nổi bật và rất dễ tạo dấu ấn. Tuy nhiên, khi xu hướng này trở nên phổ biến, ngày càng nhiều người lại bắt đầu tìm về những mùi hương "ít ngọt hơn". Không phải vì chúng kém hấp dẫn, mà bởi cảm giác thanh sạch, nhẹ nhàng và tự nhiên đôi khi lại khiến người đối diện muốn đến gần hơn.

Điểm thú vị là những chai nước hoa không ngọt thường không cố gắng thu hút sự chú ý. Chúng giống như một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may đẹp, không phô trương nhưng càng nhìn càng thấy có gu. Đó cũng là lý do rất nhiều chuyên gia nước hoa cho rằng sức hút thực sự không nằm ở việc mùi hương mạnh đến đâu, mà ở cảm giác dễ chịu nó để lại.

Nếu đang tìm một chai nước hoa để dùng hằng ngày, đi làm, đi cà phê hay hẹn hò mà không sợ gây ngột ngạt, bạn có thể tham khảo những cái tên dưới đây.

1. Ex Nihilo Fleur Narcotique – Thanh lịch theo cách rất Paris

Nếu từng tìm hiểu về những mùi hương được nhiều ngôi sao yêu thích, bạn có lẽ đã nghe đến Fleur Narcotique. Đây cũng là chai nước hoa được Hailey Bieber nhiều lần chia sẻ là "mùi hương ruột" của mình.

Điều khiến Fleur Narcotique khác với nhiều dòng hoa quả trên thị trường là sự cân bằng. Quả vải, đào và cam bergamot mở đầu khá tươi, sau đó nhường chỗ cho hoa nhài, hoa cam và lớp xạ hương sạch ở phía sau. Mùi hương không hề ngọt kiểu kẹo hay siro mà giống cảm giác mặc chiếc áo sơ mi linen bước dạo trên đường phố Paris vào một buổi sáng mùa hè.

Đây là lựa chọn rất phù hợp nếu bạn muốn một mùi hương nữ tính nhưng không "bánh bèo".

2. Le Labo Another 13 – Mùi hương của làn da sạch

Another 13 gần như là cái tên đầu tiên được nhắc đến mỗi khi nói về những chai nước hoa "không ngọt nhưng cực cuốn". Mùi hương của nó rất khó mô tả bằng một loại hoa hay trái cây cụ thể. Thay vào đó là cảm giác sạch sẽ, mềm mại như ga giường mới thay, áo sơ mi vừa giặt hay làn da sau khi tắm.

Điều thú vị là mỗi người sẽ cảm nhận Another 13 theo một cách khác nhau vì nó phản ứng khá mạnh với cơ địa. Có người thấy mùi gỗ nhẹ, có người lại cảm nhận rõ xạ hương hay chút hổ phách khô. Đây là kiểu nước hoa càng đến gần càng dễ gây thiện cảm.

3. Jo Malone Wood Sage & Sea Salt – Mùi của biển và gió

Nếu không thích những mùi hương quá nữ tính, Wood Sage & Sea Salt là cái tên rất đáng cân nhắc. Thay vì hoa hay trái cây, chai nước hoa này mang đến cảm giác của gió biển, muối, khoáng chất và gỗ khô. Mùi hương trong trẻo, phóng khoáng và rất phù hợp với những ai thích phong cách tối giản. Đây cũng là một trong những chai nước hoa unisex bán chạy nhất của Jo Malone.

4. Diptyque Philosykos – Cả cây sung trong một chai nước hoa

Không phải quả sung chín ngọt mà là cả cây sung. Đó là cách nhiều người mô tả Philosykos.

Bạn sẽ cảm nhận được lá sung xanh, thân gỗ, nhựa cây và chút vị sữa rất nhẹ của quả sung non. Tổng thể tạo nên cảm giác mát mẻ, xanh và rất gần gũi với thiên nhiên. Nếu yêu những chuyến dã ngoại, thích cây cối hoặc muốn tìm một mùi hương khác biệt, Philosykos là lựa chọn khó có thể bỏ qua.

5. Byredo Blanche – Đơn giản nhưng rất sang

Blanche không phải kiểu nước hoa khiến người khác ngoái đầu ngay lập tức. Nó giống mùi khăn tắm sạch, áo trắng mới giặt và xà phòng cao cấp.

Có thể nhiều người sẽ thấy Blanche khá "an toàn", nhưng chính điều đó lại khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho môi trường văn phòng, những cuộc họp hay những ngày bạn chỉ muốn mình thơm theo cách rất tự nhiên. Đây cũng là một trong những chai nước hoa được nhiều người yêu thích phong cách tối giản lựa chọn.

6. Hermès Un Jardin Sur Le Nil – Khu vườn xanh giữa mùa hè

Hermès nổi tiếng với dòng Jardin lấy cảm hứng từ những khu vườn trên khắp thế giới và Un Jardin Sur Le Nil là một trong những phiên bản thành công nhất.

Mùi hương mở đầu bằng xoài xanh, bưởi và cà chua non, sau đó chuyển sang hoa sen cùng những nốt gỗ rất nhẹ. Dù có trái cây nhưng tổng thể hoàn toàn không ngọt, ngược lại rất mát và đầy sức sống. Đây là chai nước hoa đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm như Việt Nam vì càng gặp thời tiết nóng, mùi hương càng trở nên trong trẻo.

Vì sao những mùi hương "không ngọt" ngày càng được yêu thích?

Xu hướng nước hoa trong vài năm gần đây đang dịch chuyển khá rõ rệt. Thay vì tìm kiếm những mùi hương thật nổi bật để ai cũng phải chú ý, nhiều người bắt đầu ưu tiên cảm giác "thơm vừa đủ". Một chai nước hoa đẹp không nhất thiết phải khiến cả căn phòng biết bạn vừa xuất hiện. Đôi khi, sức hút lại nằm ở việc chỉ những người đứng đủ gần mới cảm nhận được mùi hương ấy.

Đó cũng là lý do các nhóm hương trà, xạ hương sạch, gỗ nhẹ, lá xanh hay hương biển ngày càng được yêu thích. Chúng dễ sử dụng, ít gây mệt mỏi cho khứu giác và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, gặp khách hàng đến những buổi cà phê cuối tuần.

Nếu trước đây bạn từng nghĩ nước hoa muốn quyến rũ thì phải thật ngọt, thật đậm, có lẽ đã đến lúc thử một hướng đi khác. Một mùi hương sạch sẽ, tinh tế và vừa đủ gần đôi khi lại khiến người khác nhớ lâu hơn rất nhiều. Và biết đâu, sau khi thử một trong sáu gợi ý trên, bạn sẽ nhận ra rằng sự cuốn hút không phải lúc nào cũng đến từ những nốt vanilla hay caramel, mà đôi khi chỉ là cảm giác dễ chịu khiến ai cũng muốn ở cạnh lâu thêm một chút.