Vì sao chuyên gia khuyên đừng rửa thịt sống dưới vòi nước chảy?

Rửa thực phẩm dưới vòi nước chảy là cách thức được nhiều người áp dụng vì nước chảy xuống sẽ cuốn trôi các chất bẩn. Tuy nhiên tiến sỹ, bác sỹ nhi khoa Jaden (Đài Loan, Trung Quốc) khuyến cáo, với thịt, cách rửa này có thể khiến Salmonella lây lan rộng rãi, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, ngộ độc.

Chuyên gia khuyên không rửa thịt sống dưới vòi nước vì nước bắn tung tóe sẽ làm vi khuẩn Salmonella lan khắp bồn, bề mặt bếp, dụng cụ và thực phẩm khác. (Ảnh: Foodie)

Trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân, bác sỹ Jaden chỉ ra rằng khi tia nước chạm vào bề mặt thịt sống và trứng, vi khuẩn Salmonella có thể lây lan ra môi trường xung quanh theo tia nước, đạt khoảng cách lên tới 90cm. Các vật dụng gần đó như mặt bàn bếp, rau diếp, thớt, bộ đồ ăn, lọ đựng gia vị, cốc nước, thậm chí cả bình sữa và núm vú vốn đã rửa sạch cũng sẽ bị nhiễm khuẩn. Lượng vi khuẩn từ đó sẽ lây nhiễm cho thức ăn.

Salmonella chủ yếu lây truyền qua đường phân-miệng; tình trạng nhiễm khuẩn có thể xảy ra do tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm. Các triệu chứng phổ biến bao gồm sốt cao đột ngột, đau bụng dữ dội và tiêu chảy (có thể có chất nhầy hoặc máu), buồn nôn và nôn.

Vi khuẩn này thường được tìm thấy trong thịt sống, thịt gia cầm, vỏ trứng và lòng đỏ trứng, và thậm chí cả các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng hoặc trái cây và rau quả bị nhiễm phân động vật. Trẻ sơ sinh, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu có nguy cơ cao, vì có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Tiến sỹ Jaden trích dẫn tài liệu quốc tế, lưu ý rằng cả Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) đều khuyên không cần rửa lại thịt sống bằng nước; để loại bỏ máu, chỉ cần lau bằng khăn giấy nhà bếp (lời khuyên này phù hợp với các loại thịt được sản xuất và phân phối bằng quy trình bảo đảm vệ sinh).

Bác sĩ Jaden nhấn mạnh rằng vi khuẩn Salmonella rất nhạy cảm với nhiệt, và " nấu chín kỹ " là chìa khóa. Thịt và trứng phải đạt nhiệt độ lõi từ 71 độ C trở lên mới được tiệt trùng hoàn toàn.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải tuân thủ nguyên tắc "tách riêng thực phẩm sống và chín" khi chế biến thực phẩm sống, bao gồm sử dụng thớt, dao và hộp đựng riêng để tránh lây nhiễm chéo. Sau khi chế biến thịt hoặc trứng sống, hãy rửa tay kỹ bằng xà phòng, lau sạch mặt bàn và dụng cụ bằng chất tẩy rửa để đảm bảo vệ sinh.

Tiến sỹ Jaden nhắc nhở: "Đừng để những thói quen nhỏ trở thành khởi đầu của ngộ độc thực phẩm".

Còn chuyên gia Tan Dunci, người được mệnh danh là "Mẹ đỡ đầu của an toàn thực phẩm", từng giải thích trên kênh YouTube "Love Health" của mình rằng việc rửa thịt có thể khiến nước chứa vi khuẩn Salmonella và E. coli bắn tung tóe, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Do đó, bà khuyến cáo mọi người nên chần thịt bằng cách cho vào nồi nước lạnh trước khi nấu, tránh nước bắn vào, sau đó đun sôi để tiêu diệt vi khuẩn.